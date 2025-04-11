Удары дронами за первую неделю апреля 2025: неожиданная статистика

Проблема может быть связана с производством, поставками и логистикой.

https://opinions.glavred.info/udary-dronami-za-pervuyu-nedelyu-aprelya-2025-neozhidannaya-statistika-10655153.html Ссылка скопирована

Шахед / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, alerts

Завершена первая неделя апреля и по количеству применения fpv-дронов, барражирующих боеприпасов "Ланцет" и дронов-камикадзе "Молния" РОВ зафиксирована тенденция, скажем так, на неожиданное сокращение применений.

Так, в течение первой недели апреля РОВ применили немногим более 3 100 fpv-дронов. При этом за тот же период марта было применено РОВ более 4,5 тысяч fpv-дронов.

В течение последних трёх месяцев только и фиксировалось стабильное наращивание применения РОВ fpv-дронов, а сейчас резкий спад. И это явно не с погодными условиями связано, поскольку они мало чем отличаются день ото дня от мартовских или февральских.

видео дня

Проблема может быть связана с производством, поставками и логистикой. Но точнее об этом мы сможем сказать немногим позже. Пока, факт снижения применения fpv-дронов зафиксирован.

По ББ "Ланцет" радикальных изменений не произошло, около 75 в течение недели, то есть – умеренно среднестатистический показатель.

Дроны-камикадзе "Молния-2" за первую неделю апреля были применены в количестве около 100 единиц или вполне среднестатистический показатель.

Практически полностью исчез из применения ударный дрон "Привет-82". Не исключено, что РОВ решили от него отказаться из-за достаточно объективных причин, связанных с ТТХ уступающими тому же "Молния-2".

Ну и наиболее всех тревожащий показатель дронов-камикадзе/дронов-приманок Shahed-136/"Гербера"/"Пародия". За первую неделю апреля РОВ применили 392 дрона этой комбинированной категории, что более чем в 2 раза меньше, чем было зафиксировано налётов за первую неделю марта.

По всей видимости, апрель станет менее интенсивный по количеству налётов Shahed-136/"Гербера"/"Пародия" нежели предыдущий месяц, что так же может быть сопряжено с проблемами, вызванными поставкой комплектующих.

Пока, по первой неделе апреля отмечается снижение количественной компоненты налётов, в сравнении с мартом и даже февралём, но это не означает, что она не будет наращена в течение следующих трёх недель.

Опять-таки, пока наблюдаем.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред