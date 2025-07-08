Потужний наступ РФ провалився?

Людоедский замысел Путина, которым он пугает Д. Трампа, не срабатывает.

https://opinions.glavred.info/potuzhniy-nastup-rf-provalivsya-10679384.html Ссылка скопирована

Войска РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, kremlin.ru

Жаркий июль на дворе. Проходят лучшие времена, когда возможны масштабные действия с применением бронетехники на фронте. Но ожидаемого мощного вражеского наступления нет. Ни в Сумской, ни в Донецкой, ни в Харьковской, ни в Запорожской, ни в Херсонской областях.

Да, продолжаются мясные атаки наших позиций, в основном, маленькими штурмовыми группами на мототехнике или пешком с намерением как-то закрепиться. Но даже российские военкор не рапортуют о заметном продвижении на любом направлении. А на Сумщине врага удалось даже несколько отбросить.

Так, воздушные атаки недоимперии становятся все более массированными. Они перешли на тактику концентрированных ударов по конкретным городам, а не по всей Украине. Но это типичный террор против мирного населения, заметного влияния на линию фронта такая тактика не дает.

видео дня

То есть, людоедский замысел Путина, которым он пугает Д. Трампа: "Будем лезть вперед, несмотря на потери, пока Украина не упадет", не срабатывает. Несмотря на наши проблемы с мобилизацией, фортификациями и дефицитом отдельных видов оружия, ВСУ удается сдерживать агрессора. По крайней мере, пока что.

Продержаться еще три крайне тяжелых месяца, и вражеское наступление будет провалено полностью. Тогда, ближе к зиме, на радость Трампу, какие-то более-менее реальные переговоры о прекращении боевых действий могут начаться.

И тогда американский президент вновь сможет претендовать на заветную Нобелевскую премию. Но не в миротворческой сфере, а в дипломатической. Он вообще сможет начать совершенно новый парадоксальный подход к мирным переговорам, когда, чтобы принудить одну сторону (Россию) к уступкам, лишают помощи другую сторону (Украину). Но такую премии по справедливости ему придется делить с путиным, который, чтобы запугать мир, готов беспощадно бомбить свою Курскую область.

А пока что помогаем ВСУ и радуемся, что самые громкие новости у нас - это как сложился очередной разговор Трампа с каким-то президентом. Что, кстати, оправдано, ибо именно американец А. Белл изобрел современный телефон.

О персоне: Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины. Ведет собственный ютюб-канал, комментирует события в Украине и мире.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред