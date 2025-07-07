Как РФ пытается расширить театр боевых действий за счет новых территорий Украины

В течение последних дней российские вооруженные формирования активизировали попытки прорыва украинской обороны на подступах к административной границе Днепропетровской области.

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Оккупанты РФ и ВСУ / Коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", Минобороны РФ

По информации Генштаба ВСУ, на фронте в течение 5 июля, произошло 170 боевых столкновений, больше всего - на Покровском направлении. Примечательно, что 4 июля на фронте произошло 136 боевых столкновений, из них 42 - на Покровском направлении.

По моему мнению, стоит ожидать расширения театра боевых действий за счет новых территорий. В первую очередь это будет происходить в Сумской и Харьковской областях, также будет попытка врага прорваться на территорию Днепропетровской области.

Возможность масштабирования театра боевых действий будет использована российской стороной как военно-политическое давление на украинское руководство во время так называемых Стамбульских встреч по окончанию войны в Украине. Это то, что стоит ожидать не только на летний период, но и на осенний.

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Последний телефонный разговор Путина и Трампа показал, что глава Кремля дает четко понять, что не собирается менять характер боевых действий до момента хотя бы выполнения промежуточных этапов так называемой СВО, а Несмотря на колоссальные потери в живой силе, российские оккупационные войска не оставляют попыток продвижения в направлении Покровска и выхода на административные границы Донецкой области.

Российские оккупанты не оставляют попыток взять под непосредственный контроль локации Сил обороны Украины на Покровском направлении. После установления контроля над трассами Покровск-Константиновка, Покровск-Межевая, основная задача оккупантов - продвижение по флангам с целью создания оперативного окружения Сил обороны Украины на Покровском направлении.

Продвижение в направлении Малиновки и далее открывает россиянам путь на другой фланг городов Мирноград и Покровск через поселок Новоэкономическое.

Оккупанты прекрасно понимают, что возможность штурмовать непосредственно Покровск-Мирноград лобовыми атаками практически сведена к нулю. Там эшелонированная оборона, плюс - городская застройка и наличие весьма серьезной промзоны. Все это, соответственно, приведет к увеличению потерь российских оккупантов.

Я напомню, во время боев за Бахмут потери оккупантов составили около 60 тысяч личного состава. Аналогичная ситуация была и во время боев за Курахово. Там потери оккупантов составили, по разным оценкам, до 30 тысяч личного состава. С учетом этих огромных потерь и невозможности их компенсации, сейчас Российская Федерация делает все возможное, чтобы минимизировать подобный негативный сценарий на Покровском направлении. Но, как видим, очень неудачно.

Покровск - это последняя агломерация на пути к административной границе с Донецкой областью. Также из Покровска можно повернуть на север для окружения Краматорска и на юг для дальнейшего продвижения вдоль границы до Запорожской области.

В течение последних дней российские вооруженные формирования активизировали попытки прорыва украинской обороны на подступах к административной границе Днепропетровской области.

Основные попытки прорыва сосредоточены на Новопавловском направлении - именно через него противник продвигается из Донецкой области к границам Днепропетровщины. Российские войска действуют в малых штурмовых группах с поддержкой бронетехники, мотоциклов, авиаударов КАБ-ами и дронов, включая тактические FPV-дроны. По оценкам DeepState и других OSINT-аналитиков, россияне подсунулись к административной границе области на расстояние от 2 км в начале июня до менее 100 метров в конце - однако факт выхода на территорию Днепропетровщины официально не подтвержден.

По словам Главнокомандующего ВСУ Александра Сирского, россияне пытались прорваться к админграницам Днепропетровщины, но неудачно. Враг имеет целью выход на административную границу Донецкой и Днепропетровской областей - для достижения в том числе демонстрационных и пропагандистских целей. На прошлой неделе отдельные штурмовые группы россиян приближались к админгранице с Днепропетровщиной, но были разбиты и отброшены назад.

Отмечу, что в случае, если россиянам удастся перехватить тактическую инициативу и продвинуться к границам с Днепропетровской областью, то во время переговорного процесса это будет использовано как элемент военного давления не только на Украину, но и Соединенные Штаты.

Объясню, почему я неслучайно делаю упор, что будет масштабирование театра боевых действий за счет новых территорий. Оккупантам в Донецкой области надо будет взять штурмом Славянско-Краматорскую агломерацию, это четыре крупных промышленных города: Славянск, Краматорск, Константиновка и Дружковка. Следует напомнить, что Бахмут, который гораздо меньше по размеру, противник штурмовал 9 месяцев, понеся колоссальные потери. А здесь речь идет о штурме агломерации четырех городов с плотной городской застройкой, огромной промзоной и нашими подготовленными оборонительными позициями. Понимая, что эти города оккупанты могут штурмовать не один год, российский диктатор может использовать как рычаги давления - возможность захвата определенных территорий Сумской, Харьковской областей и возможный прорыв на Днепровщину с целью так называемого обмена.

Таким образом захватчик дает понять, что может прекратить наступление на Сумщине или Харьковщине, а Силы обороны Украины выходят из контролируемых территорий Донецкой области. И такой сценарий не стоит исключать.

Сейчас российские захватчики не достигли тактических результатов в Харьковской и Сумской областях. Намерение Путина создать так называемую буферную зону потерпело поражение. Темпы наступления оккупационной армии существенно отличаются от ожиданий Кремля. По замыслу российского диктатора, глубина продвижения российских войск в Сумской и Харьковской областях должна была бы составлять до 20 км, но им удалось продвинуться максимум на 6 км.

Тем временем Силы обороны Украины продолжают свое присутствие на части территории Курской области РФ. Для попытки их вытеснения, по данным Общественной Инициативы "Правое дело", в район села Гуево на Курщине, которое находится недалеко от границы с Украиной, переброшены дополнительные подразделения 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса Ленинградского военного округа.

Это свидетельствует о том, что оперативных резервов российских войск из числа оперативно-тактических группировок "Брянск" и "Белгород" (а их общее количество - около 100 тыс. человек), уже не хватает для попыток сдержать украинское продвижение на территории Курской, Брянской и Белгородской областей.

Кроме этого, по данным ГИ "Правое Дело", в район села Гоголевка на Курщине передислоцированы дополнительные подразделения 137-го полка 106-й дивизии воздушно-десантных войск РФ. Эта дивизия считается одной из самых боеспособных.

Информация о передислокации оперативных резервов российской армии из тыловых районов РФ в Курскую область опровергает заявления Путина о полном контроле ситуации на территории Курщины и прорыве и расширении плацдарма в украинских Сумской и Харьковской областях.

Как видим, ситуация прямо противоположная. Более того, по сообщениям Генштаба ВСУ, за последние сутки на территории Курской области в зоне присутствия Сил обороны Украины произошло более трех десятков боевых столкновений. Это свидетельствует о том, что российские оккупанты пытаются выполнить поставленные задачи по вытеснению Сил обороны Украины, но, как видим, тщетно.

Д. Снегирев, эксперт по военным вопросам, специально для сайта Главред.

О персоне: Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело". Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

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