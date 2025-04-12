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Как готовится сделка РФ-США

Игар Тышкевич
12 апреля 2025, 06:10
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Путин понимает, что будет торг. И знает специфику Трампа - его любовь к себе любимому.
Трамп, армия США
Трамп и война / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, инстаграм Трампа

Дмитриев, Трамп и как готовится сделка РФ-США

По украинскому ФБ пошла интересная история. Люди посмотрели поты Дмитриева (переговорщик от Путина) в сети Х, где тот хвалит Трампа. И проклятия в комментариях от представителей ряда африканских и азиатских стран. Естественно, с выводом - Дмитриев делает немного не то, что обещал данным государствам Путин. Читатель, возможно, додумает что вот оно "прозрение" глобального Юга и у РФ будут проблемы. Однако, на мой взгляд, ситуация иная. И её надо рассматривать как классический пример подготовки к выполнению своих задач. Для понимания пост попробую как раз оформить в виде задачи из учебника средней школы.

Дано:

видео дня

Путину необходимо выходить из войны на своих условиях

Кандидат (тогда ещё кандидат в президенты) Трамп говорит о намерении закончить войну. Но не говорит о "победе Украины".

Путин понимает, что будет торг. И знает специфику Трампа - его любовь к себе любимому (уж извините за тавтологию), стремление заключать двусторонние сделки и неуважение к институциональному подходу в политике. Он всё это демонстрировал ещё на первом своём сроке.

Надо:

  • сформировать пакет предложений
  • и, самое главное, выбрать переговорщика.
  • Переговорщику "надо" понравиться Трампу.

Решение:

Выбирают Дмитриева (точнее выбирают несколько человек где Дмитриев был одним из). Его профиль - руководитель фонда прямых инвестиций - как раз структуры, которая отвечает за "сделки" в экномике.

Дмитриев в сети Х начинает лестно отзываться о решениях Трампа. И нарывается на гневные комментарии от (возможно - почему "возможно" - будет ниже) представителей стран "глобального юга".

И, параллельно, посещает Вашингтон (для чего его временно "убирают" из санкционных списков) а завтра, 10.04 встретится с американскими визави ещё раз.

На этом можно было бы поставить точку. И действительно говорить о гневе партнёров РФ из числа стран "Глобального Юга".

Но давайте вместо эмоций включим мозги. Думать, говорят, не больно. И имеем.

Если тебе надо вызвать симпатию у другой стороны на сложных переговорах, ты заранее запускаешь ряд тезисов, приятных другой стороне. Причём думаешь что сказать и как донести.

Теперь на пальцах по механизмам.

1. Сеть Х - кому она принадлежит? И есть ли вероятность, что её будут просматривать в первую очередь (ну не одноклассников же там читают). Есть вероятность, что это первое впечатление сбалансирует возможный негатив, который потом подкинут спецслубы в твоём профайле. Тем более, что Трамп не слишком им доверяет.

2. Ты нашёл что сказать, но надо показать эффект. Что ты готов повторять свои тезисы даже на фоне возмущения аудитории и проклятий в твой адрес. А так же обвинений в "предательстве" российской политики. И тут если бы не было комментаторов, их бы стоило придумать. И тут я предлагаю читателю задать вопрос: какое государство первым поставило на службу "фабрики ботов" и "фабрики тролей"?

Отмечу так же, что фон "проклятий" в комментариях весьма приятен Трампу и Маску - они сталкивались с тем же самым.

Но (с точки зрения российской политики), даже тысячи проклятий в комментах никоим образом не влияют на позиционирование РФ на глобальном Юге. Ибо важны решения руководства этих стран. А там работают другие механизмы.

Поэтому можно восхищаться бурей в стакане под постами Дмитриева.

А можно задуматься. И понять, что у этих постов есть всего лишь пару адресатов. А комментаторы нужны для массовости, для продвижения твита. Или, образно выражаясь, как куча перегноя на котором автор пытается вырастить цветочек для Трампа.

К чему я это пишу. Хороший кейс, который показывает, что Украине тоже стоит подумать над более долгой подготовкой коммуникации с партнёрами и оппонентами. Конный наскок не всегда помогает. Да и США не всё потеряно. Ведь есть интересы оружейных компаний. Есть переплетение геополитических интересов в черноморском регионе, на котором Украина может играть. Есть, в конце концов, новые региональные супердержавы, с которыми надо иметь дело. А значит пора задумываться над вопросами:

а) какие направления нам важны

б) кто там будет коммуникатором

в) какие тезисы уже сегодня надо донести

г) какие механизмы (инстрменты) донесения выбрать

Как-то так.

Кто такой Игар Тышкевич

Белорусский аналитик, публицист, блогер, эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего. Автор аналитических публикаций о белоруской и украинской политике и экономике. Исследовательские интересы: эволюция политических систем и политических институтов в переживающих трансформацию странах; общественные отношения, возможности коррекции системы отношений и влияния на нее; связь экономических отношений и международной политики, взаимное влияние; региональная политика – Восточная Европа и Причерноморье. Разработал ряд учебных программ и тренингов по коммуникациям, политическим кампаниям, пишет uifuture.org.

С июня 2024 года – главный експерт по вопросам изучения России Украинского института будущего.

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