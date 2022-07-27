Почему на самом деле РФ так горячо стремится к перемирию

Россия навсегда бьет горшки с Западом / reuters

На самом деле РФ горячо стремится к прекращению огня, перемирия и переговоров. Для чего? - Дело не только в Украине. Именно об этом свидетельствуют результаты нашего очередного мониторинга риторики высших должностных лиц РФ в июле 2022.

Военные факторы этого очевидны. Такой же очевидной уже является Кремлевская мечта о выигрыше времени для фиксации аннексии вновь оккупированных территорий Украины. Попытка вмонтировать прекращение огня, то есть перемирие, в зерновую тему во время стамбульских встреч не удалась из-за позиции Украины. Раздражение этой неудачей вылилось в демонстративный ракетный удар по Одесскому порту. По извращенной логике РФ это есть "принуждение к прекращению огня". Такими же будут российские провокации, если суда с украинским зерном уйдут из украинских портов.

Читайте такжеПочему Украине ни в коем случае нельзя идти на перемирие с РФ: военный эксперт объяснилНо дело не только и не столько в этом. РФ начала стратегический разворот на Юг и Восток – Азию и Африку. РФ поняла и согласилась с тем, что ее уже "исключили из Европы". И она уже не отождествляет себя с Европой и Западным миром и – это самое важное – не собирается туда возвращаться. Для этого разворота нужно время – и в политике, и в переконструировании всей экономической логистики. Тем более, что в РФ также поняли, что отмены санкций не будет. А чтобы иметь это время – нужны переговоры и прекращение огня.

В РФ уже знают, что в отношении Украины механизм ракетного принуждения к переговорам и перемирию не сработает. Поэтому на первый план вышли надежды на то, что сработает механизм газового принуждения Европы, которая – по кремлевским мечтам - является "слабым звеном" и должна принудить к прекращению огня Украину. А поскольку ЕС (по кремлевским убеждениям) полностью управляемый США, то становится понятным конечный адресат переговорных мечтаний. Тем более, что "теоретический" фундамент российского видения нового разделения мира не изменился с известных предложений к США и НАТО от декабря 2021.

Читайте такжеРоссия согласилась на перемирие: подробности переговоров в СтамбулеКонечно, РФ будет пытаться использовать для этого внутриполитическую ситуацию в Европе и США и усиливать потенциальное недовольство европейских избирателей всевозможными излюбленными экономическими пакостями.

Конечно, что для нарушения единства ЕС и НАТО в РФ будут пытаться усиленно использовать лидеров Венгрии и Турции с их синхронными призывами изменить отношение к Путину. А параллельно попытаются усиливать потенциал и влияние БРИКС и ШОС и наращивать антизападную кампанию в Африке и Азии.

Для победы в Большой войне XXI века стоит анализировать и оценивать любые современные события и место Украины и Западной цивилизации именно в таком широком мировом контексте. И, конечно, готовиться к российскому шантажу Европы.