Почему болтовня о контрнаступлении вредит

Такой информационный мусор, когда кто-попало позволяет себе комментировать вещи, к которым не имеет никакого отношения, точно ничего конструктивно, тем более, полезного не имеет.

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Боец ВСУ / 24 ОМБр имени Короля Даниила

О сливе плана контрнаступления ВСУ. Во-первых, к этому сливу в Украине, выглядит будто так, относятся легкомысленно, заявляя на официальном уровне, безапелляционно, что это российская спецоперация и фейк.

Стоит напомнить, как накануне широкомасштабного вторжения России 24 февраля, официальные представители, также безапелляционно заявляли, что этого не будет, фактически воспринимая такую информацию о нападении, как фейк.

Поэтому, хочется надеяться, что заявления о российской спецоперации и фейке, в случае реального слива, все-таки являются дезинформационной технологогией.

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Во-вторых, если российская разведка таки смогла получить такие материалы, сейчас нужно подумать, насколько стоит ограничить круг людей, как в Украине, так и за ее пределами, которые могут знать о реальных планах Генштаба ВСУ.

И в-третьих, в Украине уже длительное время в информационном пространстве ведутся разговоры, заявления, прогнозы, относительно возможного контрнаступления ВСУ. Такой информационный мусор, когда кто-попало позволяет себе комментировать вещи, к которым не имеет никакого отношения, точно ничего конструктивно, тем более, полезного не имеет.

В очередной раз повторюсь, что уже давно пора навести реальный порядок в информпространстве Украины по вопросам ведения войны. Даже журналистам стоит быть более умеренными и понимать, что их вопросы бывают иногда очень неуместными. Мы шутим над пропагандистами на России, но у нас в телевизионном пространстве также уже можно увидеть практически кальку с российского телевидения, где также звучат бравурные заявления обо всем и обо всех, как пример, судя по тем заявлениям, этим летом украинцы уже должны отдыхать в Крыму и таких заявлений, в таком ключе звучит слишком много, к сожалению.

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