УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Почему болтовня о контрнаступлении вредит

Виталий Бала
11 апреля 2023, 06:02
13
Такой информационный мусор, когда кто-попало позволяет себе комментировать вещи, к которым не имеет никакого отношения, точно ничего конструктивно, тем более, полезного не имеет.
Почему болтовня о контрнаступлении вредит
Боец ВСУ / 24 ОМБр имени Короля Даниила

О сливе плана контрнаступления ВСУ. Во-первых, к этому сливу в Украине, выглядит будто так, относятся легкомысленно, заявляя на официальном уровне, безапелляционно, что это российская спецоперация и фейк.

Стоит напомнить, как накануне широкомасштабного вторжения России 24 февраля, официальные представители, также безапелляционно заявляли, что этого не будет, фактически воспринимая такую информацию о нападении, как фейк.

Поэтому, хочется надеяться, что заявления о российской спецоперации и фейке, в случае реального слива, все-таки являются дезинформационной технологогией.

видео дня

Во-вторых, если российская разведка таки смогла получить такие материалы, сейчас нужно подумать, насколько стоит ограничить круг людей, как в Украине, так и за ее пределами, которые могут знать о реальных планах Генштаба ВСУ.

И в-третьих, в Украине уже длительное время в информационном пространстве ведутся разговоры, заявления, прогнозы, относительно возможного контрнаступления ВСУ. Такой информационный мусор, когда кто-попало позволяет себе комментировать вещи, к которым не имеет никакого отношения, точно ничего конструктивно, тем более, полезного не имеет.

В очередной раз повторюсь, что уже давно пора навести реальный порядок в информпространстве Украины по вопросам ведения войны. Даже журналистам стоит быть более умеренными и понимать, что их вопросы бывают иногда очень неуместными. Мы шутим над пропагандистами на России, но у нас в телевизионном пространстве также уже можно увидеть практически кальку с российского телевидения, где также звучат бравурные заявления обо всем и обо всех, как пример, судя по тем заявлениям, этим летом украинцы уже должны отдыхать в Крыму и таких заявлений, в таком ключе звучит слишком много, к сожалению.

Источник

контрнаступление ВСУ
Реклама

Главное за день

"Ждем подходящего момента": в Минобороны анонсировали "сюрприз" для российских кораблей

"Ждем подходящего момента": в Минобороны анонсировали "сюрприз" для российских кораблей

23:41 Украина
Мощная поддержка от Дании: ВСУ скоро получат САУ Caesar и первые танки Leopard

Мощная поддержка от Дании: ВСУ скоро получат САУ Caesar и первые танки Leopard

20:40 Мир
В Украину идет резкое потепление: синоптик назвала дату знойной жары - карта

В Украину идет резкое потепление: синоптик назвала дату знойной жары - карта

19:56 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

06:02

Почему болтовня о контрнаступлении вредит

05:29

Гороскоп Таро на май 2023: Весам - выбор, Стрельцам - много работы , Скорпионам - победаВидео

04:15

"Осталась неделя": Свитан раскрыл планы оккупантов на фронте к ПасхеВидео

03:30

Зачем обжаривать макароны в суп: хитрость, о которой знают единицы

02:35

Украинка с самыми большими скулами в мире показала необъятную грудь с литровыми имплантатамиВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

02:05

"Из пистолета в лобешник": журналист РФ раскрыл сценарий ликвидации Путина и назвал преемника

01:36

"Жить с бешеной собакой по соседству": Комаровский предложил свой послевоенный рецепт жизни с РФ

00:10

Как за 10 минут начистить гору креветок: этот простой трюк знают лишь единицыВидео

10 апреля, понедельник
23:41

"Ждем подходящего момента": в Минобороны анонсировали "сюрприз" для российских кораблей

Реклама
23:11

Скандал на Хмельнитчине: имя известной певицы использовали для защиты церкви УПЦ МП

22:23

"Россияне очень быстро учатся": Резников рассказал, как оккупанты противодействуют HIMARSВидео

22:22

Нет, не слипнется: топ-5 главных сладкоежек по знаку зодиака

21:55

"Должны варить кашу": священник РПЦ заявил, что женщины "не должны управлять своей жизнью"Видео

20:49

Соседи слышали сильный крик: во Львове сломанный лифт убил мать двоих детей

20:49

Виталий Портников. Украина меняет свои военные планы?Видеоблоги

20:40

Мощная поддержка от Дании: ВСУ скоро получат САУ Caesar и первые танки LeopardВидео

19:56

В Украину идет резкое потепление: синоптик назвала дату знойной жары - картаВидео

19:53

"Это просто ужас!": Анастасия Приходько потеряла слух из-за тяжелой болезни

19:40

Россияне мечтают расколоть Украину из-за языкового вопросамнение

19:39

Минобороны могло попасть в ловушку: Резников удивил подробностями о секретном бункере в Гостомеле

Реклама
19:21

Байден планирует баллотироваться на второй срок – NBC NewsВидео

19:20

Российское общество начинают морально готовить к предстоящему бегству оккупационных войскмнение

18:49

"Бои очень горячие": оккупанты ведут наступление сразу на четырех направлениях - МалярВидео

18:29

Беда притянется магнитом: когда нельзя мыть окна

18:21

Дашу Астафьеву заподозрили в беременности - певица раскрыла правду

18:18

Великий вторник 2023: приметы и 2 строгих запрета для каждой женщиныВидео

17:45

"Идут лучшие": в тяжелых боях за Украину погиб молодой защитник Артур АсадовВидео

17:26

Младшему 19 лет: из российского плена в Украину вернулись 100 военныхВидео

17:05

"Хватит вам рожать": Тарабарова столкнулась с жестким хейтом в Сети из-за беременностиВидео

17:03

В ВСУ предупредили, что РФ может атаковать Украину новыми иранскими дронамиВидео

16:55

Легкий салат на Пасху 2023 вместо Оливье: рецепт давно забытого блюда, который стоит копейкиВидео

16:26

Какой чай нельзя пить перед сном и какой можно: любопытные сведения о напитках

16:17

Человек без родины: бывшая Cтупки удивила примитивным высказыванием

16:05

"Путин исчерпал свой лимит времени": Данилов сказал, на чьей стороне сейчас время в войнеВидео

15:54

"Надеюсь, не украдут": Топольский впервые показал свою девушкуВидео

15:22

РФ едва не сбила разведывательный самолет Британии: одно событие могло втянуть НАТО в войну – WPВидео

15:21

Выплаты 30 тысяч гривен военным снова вернули: все подробностиВидео

15:14

Умер член группы ABBA Лассе ВелландерВидео

15:00

Отмена брони от мобилизации: в Кабмине рассказали, в каких случаях ее аннулируютВидео

14:58

Страстная неделя 2023: 5 самых строгих запретов в году перед Пасхой, которые никогда не нарушалиВидео

Реклама
14:31

Михаил Поплавский накануне тридцатилетия ректорства заявил о передаче полномочийВидео актуально

14:29

Громыхало и взрывалось: у Авдеевки ВСУ уничтожили систему ПВО и Ми-24 РФВидео

14:12

"Малышка на миллион" 48-летняя Хилари Суонк впервые стала мамой

13:55

Обеспечат крепкий и здоровый сон: какие комнатные цветы должны быть в спальнеВидео

13:37

Как выглядит единственная дочь пресс-атташе РФ, путинистки ЗахаровойВидео

13:28

Заработала сотни тысяч долларов: бывшая жена Путина обогатилась на войне c Украиной

13:20

Чтобы во рту таяло: как засолить сало по-украински – хитрый способ, о котором мало кто знает

12:35

Пересчитали пенсии: кто из украинцев получит доплату в 1,2 тысячи грнВидео

12:13

Больше не прячется: Паперная блеснула на красной дорожке в РФ и возобновляет выходы в свет

12:05

Два дрона получили защитники Авдеевки при содействии Favbet Foundation

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Рецепты
Простые блюдаРецепты на Пасху 2023ЗакускиКонсервация на зиму
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять