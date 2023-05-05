Почему атака на Кремль выглядит как инсценировка

Ночная атака на кремль продемонстрировала, что на России совсем все непросто, как в случае атаки вроде украинских дронов, так и в случае инсценировки этой атаки.

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Кремль хочет мобилизовать россиян накануне празднования 9-го мая / коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

Об атаке дронами Кремля. На России вчера обвинили Украину в покушении на Путина. И будто поэтому украинские дроны, по словам представителей России, атаковали в ночи кремль.

Во-первых, всем было известно, что Путина в Кремле не было. Поэтому каким образом должно было произойти покушение на него?

видео дня

Во-вторых, если это действительно были украинские дроны, то российское ПВО не способно обеспечить защиту даже Москвы.

В-третьих, все это выглядит, как инсценировка.

И здесь можно назвать несколько причин для такой инсценировки:

- обвинить Украину для возможных российских ракетных ударов по центру принятия решений в Киеве;

- снова начать угрожать использованием тактического ядерного оружия;

- мобилизовать россиян накануне празднования 9-го мая;

- продемонстрировать россиянам, что война уже пришла в Москву и тем самым оправдать будущие решения руководства России, которые должны получить полную поддержку у граждан РФ;

- поднять авторитет Путина.

В любом случае, ночная атака на кремль продемонстрировала, что на России совсем все непросто, как в случае атаки якобы украинских дронов, так и в случае инсценировки этой атаки.

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