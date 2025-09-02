Укр
Победа - это не только о том, кого мы победим

Олег Макаров
2 сентября 2025, 06:35
Человек не способен выдержать всю правду, особенно во время войны. Люди всегда упрощают реальность. Особенно во время кризиса, когда реальность становится невыносимой.
Колаж: Главред, фото: Командование объединенных сил ВС Украины, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Это один из главных механизмов выживания: подсознание умело обманывает сознание. Вырезает из картины мира неприятные, но важные детали, которые мешают нам функционировать, оставляя лишь то, с чем вам удастся заснуть.

В зависимости, насколько вы целостный и зрелый человек, образ реальности в вашей голове будет иметь больше или меньше деталей, но это всегда будет упрощенная картина, которую может вынести наша психика. Мир всегда сложнее, чем мы готовы признать.

Во времена кризиса, когда на карту поставлено выживание, эта упрощенность усиливается и на длинной дистанции становится очень опасной. Потому что правда слишком болезненна, и подсознание вырывает из образов все сложное. Иллюзия становится единственным средством психики удержаться на плаву. Все сводится к примитивному: враг или друг, правильное или неправильное, свое или чужое.

видео дня

Это происходит сейчас со всей Украиной. Мы воюем уже много лет, и эта война высасывает из нас силы, как из солдата, который не спал вторые сутки на позиции. И так же, как у уставшего бойца исчезает способность различать детали, у целого народа притупляется чувствительность.

Стресс утомляет, а уставший ум не способен идентифицировать истину.

Когда человек страдает, он становится слепым к страданию других. Потому что собственная боль заслоняет весь горизонт. Военный на фронте думает, что в тылу "ублюдки неблагодарные". Волонтер думает, что его недооценивают. Жена военного - что ее одиночество невидимо. А рядовой гражданин - что государство слишком требует от него. И все правы. И в то же время все видят лишь обломок правды. Каждый верит, что его боль - главная.

Мы все сейчас смотрим на мир через узкую щель собственной боли. И каждый из нас в этот момент прав. Но все вместе мы - слепые.

Это не чья-то вина. Это человеческая природа.

Война разрывает не только тело, но и чувство сопричастности. И это надо осознать, чтобы не превратиться в острова изолированной боли. Если мы не научимся видеть друг друга, мы проиграем еще до того, как проиграем врагу.

Парадокс в том, что самая большая сила Украины всегда была в способности объединяться. В умении видеть боль другого и не оставлять его наедине. Сейчас это стало сложнее, потому что каждый ранен по-своему. Но именно сейчас мы больше всего нуждаемся в этой способности - смотреть не только в зеркало, но и друг другу в глаза.

Если мы позволим подсознанию упрощать мир до уровня "мое страдание против чужого", мы превратимся в совокупность изолированных островов боли. А нация, рассыпающаяся на острова, становится легкой добычей.

Война закончится. И тогда нам придется жить вместе - с теми, кто воевал, кто волонтерил, кто просто выживал. И если мы позволим себе окончательно ослепнуть, мы не сможем построить новое государство.

Мы не должны позволить подсознанию превратить нас в упрощенных людей в упрощенной реальности. Потому что победа требует не только силы оружия, но и силы сочувствия. Только вместе мы сможем вынести бремя этой войны.

Победа, это не только о том, кого мы победим. А о том, кем мы останемся.

О персоне: Валерий Маркус

Валерий Маркус - главный сержант 47 отдельной механизированной бригады "Магура", участник российско-украинской войны, писатель и путешественник. В 2014 году в составе 25-й ОПДБр Валерий Маркус участвовал в боях за освобождение Краматорска, Ждановки, Углегорска, Шахтерска, Доброполья, Коммунара и Дебальцево. После начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года воевал в составе 30-й ОМБр разведчиком. Лидер среди военных по общему количеству подписчиков в соцсетях. Автор бестселлера "Следы на дороге".

