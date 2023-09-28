Письмо с реформами от Белого дома: главные требования к Украине

От нас никто не требует чуда уже завтра. От нас требуют реальных усилий в заданном направлении с конкретными результатами.

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Белый дом отправил письмо Украине с реформами / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Вчера было обнародовано письмо из Белого дома в Офис президента и премьера: наши американские и европейские партнеры прислали перечень требований к реформированию системы госуправления.

Краткое изложение требований:

В период от 3 до 18 месяцев украинская власть должна усилить независимость САП, НАБУ и НАПК, а также завершить перезапуск Высшего совета правосудия.

В течение полугода показать результат судебной реформы.

Через год реформировать Минобороны по стандартам НАТО.

Через полтора года провести реформу СБУ.

Да, это "предварительный проект к обсуждению", но само письмо очень важно. Потому что именно к этим реформам привязан формат, объемы и сам факт дальнейшей помощи Украине в противостоянии с Россией.

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Мы должны учитывать внутриполитическую ситуацию у союзников: в следующем году в США – выборы президента, в нескольких европейских странах тоже выборы. То есть, лидерам стран придется не просто отчитываться перед своими избирателями за потраченные на нас миллиарды, но убедить их, что такой формат и масштаб помощи Украине – в их интересах. Что, помогая Украине, они отстаивают прежде всего интересы и безопасность своих граждан. А не просто выбрасывают деньги на сомнительные цели без подтверждения, что их используют должным образом.

Учитывая постоянные коррупционные скандалы в Украине (плюс эту тему постоянно подогревают и российские агенты и СМИ), неудивительно, что заметная доля граждан США, Канады, ЕС подозревают, что их налоги не так работают на замирение России и ограждение от нее мира, как растекаются по частным карманам. Аудит-аудитом (это союзники уже организовали), но превентивные методы надежнее: лучше, чтобы вся система госуправления в Украине была достаточно прозрачным и надежным механизмом, который просто не оставляет возможностей для хищения.

Это, собственно, соответствует заявлению президента Байдена: надо создать такие условия, чтобы не Украина просила помощи в восстановлении, а американские и европейские инвесторы сами стремились вкладывать крупные капиталы в нашу экономику без опасений, что их инвестиции разворуют, их имущество через суды поменяет собственников и так далее. Причем американский президент (и не только он) считает это возможным не только после завершения войны, а даже еще в процессе противостояния российскому агрессору.

То есть, даже ядерный маньяк Россия не настолько препятствует вложениям в украинскую экономику, как тотальная коррупция. И именно эту проблему наши союзники требуют от нас решить.

Причем выставленные сроки (3-18 месяцев) буквально прямо говорят "еще во время войны". Факт: либо это сделается прямо сейчас, когда и так все перетряхивается и в экстренный способ меняется, либо это никогда не будет сделано.

Напомню, в ВР все еще существует монобольшинство. Плюс еще несколько депутатских групп, подконтрольных Банковой. Плюс оппозиция поддержит законопроекты, если они будут в сознании. То есть, все решаемое, - если будет желание. И если не будет боязни: что, скажем, независимая судебная власть завтра заинтересуется тобой или твоими друзьями или родственниками.

Просто подумайте в этом контексте о 2025 году: кто и что нам даст, если уже сейчас есть определенные осложнения в финансировании именно из-за коррупционного бэкграунда. Если уже сейчас в каждом Союзном государстве есть достаточно сильная оппозиция, которая кричит, что деньги Украине - это наполнение карманов здешних коррупционеров, когда собственные граждане имеют проблемы с оплатой жилья, еды, образования. И если поддержка будет прекращена или серьезно сокращена: что мы будем делать буквально через год? Как мы выживем?

Да, конечно: союзки понимают, что изложенные в письме требования по сути – "сферическая лошадь в вакууме", идеальная конструкция. Но поэтому ее и выдвинули как" проект к обсуждению", что хотят получить хоть что-то реальное, рабочее и быстро реализуемое. Не идеальную Украину-но хоть какие-то реальные изменения в нашем госуправлении, которые сделают из нас более надежного партнера и честного реципиента денежных потоков помощи, кредитования, инвестирования.

Еще раз: от нас никто не требует чуда уже завтра. От нас требуют реальных усилий в заданном направлении с конкретными результатами. Потому что это нужно нам. И это нужно союзникам.

Кто такой Алексей Голобуцкий? Алексей Голобуцкий - украинский политолог, политтехнолог, эксперт. Один из самых цитируемых экспертов-политолгоов в Украине. Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций. Живет в Киеве, ведет популярный блог на своей странице в Facebook.



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