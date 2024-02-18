Пирровая "победа" РФ в Авдеевке

Русские потеряли 16 тысяч человек в боях за Авдеевку.

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Авдеевка далась россиянам слишком вісокой ценой / фото: instagram/libkos

Российский источник пишет об наступлении на Авдеевку: "С октября от Невельского до Новоселовки 16 тысяч безвозвратных потерь с нашей стороны. И около 300 единиц выбитой бронетехники".

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Это, чтобы вы понимали, самая оптимистичная для них оценка. Я подозреваю, что ситуация сильно хуже, так как в еще одном канале я видел жалобу, что "в боях за Авдеевку потеряли КРАТНО больше людей, чем за Артемовск в прошлом году".

видео дня

Там, я напомню, только "Вагнер" и только убитыми потерял 20 тысяч (по словам Пригожина). Плюс несколько тысяч кадровых военных, мобиков и контрактников.

В общем, "победа" у РФ получается очень пирровой.

Число украинских потерь в Авдеевке с октября прошлого года они оценивают в пять тысяч человек. Думаю, это очень завышенный показатель, так как с украинской стороны людей в Авдеевке было сравнительно мало - огромный объем работы там выполняли дроны.

Кто такой Иван Яковина Родился в Москве, в районе Сокольники, жил там до трех лет. Имеет украинские корни, предки происходят из города Самбор на Львовщине. С родителями часто переезжал из города в город, проживал в Подмосковье, Кишиневе, Санкт-Петербурге. Учился в 11 школах. Окончил Московский лингвистический университет, по специальности — арабист. С 2010 года работал в Киеве, писал для сайта "Лента.ру". После рейдерского захвата издания в 2014 переехал в Украину. Работает журналистом и политическим обозревателем журнала "Новое время" (Киев), пишет Википедия.

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