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Форс-мажор: Украина получила повод не платить по долгам

Юрий Гаврилечко

Эксперт аналитического центра "Украинская фабрика мысли"

17 февраля 2022, 08:45

Поскольку прошлые долги у МВФ брались Украиной для того, чтобы отдать предыдущие, мы наращиваем объемы долгов, не вкладывая ни копейки в развитие экономики.

Украина - США
США предложило Украине кредитные гарантии для продолжения сотрудничества с МВФ / УНИАН

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что правительство США предложило Украине гарантии суверенных кредитов в размере до $1 миллиарда для поддержки программы экономических реформ и продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.

То есть это по сути - гарантийный кредит для того, чтобы Украина вернула то, что взяла у МВФ. Соответственно, как и все то, что мы брали у МВФ, эти гарантии на развитии экономики никак не скажутся.

А вот на ее падении, наоборот, отразится, ведь если брать деньги, которые не развивают, то они ее гробят. Абсолютно все кредиты, которые брало украинское правительство, начиная с 1994 года, только вредили украинской экономике - нет ни одного примера за всю 28-летнюю историю набирания долгов, чтобы эти деньги хоть когда-нибудь были направлены на получение прибыли.

Ведь кредит обычно берут для того, чтобы наладить процесс, развить бизнес и уже с развития его вернуть. Но с Украиной такого не происходило. Следовательно, все эти истории с кредитами нужно переименовать в историю с долгами, потому что если деньги берутся и на них не зарабатывают - это не кредит, а долг.

Единственное разумное, что сейчас должна была сделать Украина - это пользуясь уникальным случаем, когда о российском вторжении пишут западные СМИ, ссылаясь на западные разведки, прекратить обслуживание внешнего долга (ровно как и внутреннего), выплаты по этим долгам, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства. Ведь угроза вторжения это и есть форс-мажор, а раз нас об этом информируют, то Украина этому верит, и это значит, что взятого в долг на Западе не увидят до тех пор, пока эта угроза не пройдет.

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Это могло бы существенно помочь украинской экономике. Напомню, что в этом году на обслуживание и возврат долгов Украина должна потратить порядка 60% доходной части бюджета - около 600 миллиардов гривен. И если тратить это на свои нужды, тратя эти деньги на развитие, это может спасти экономику.

Кредитные гарантии в принципе не нужны - их, в отличие от денег, нельзя ни на что потратить. И если Украина согласится на это предложение США, это будет означать, что в случае, если Украина по каким-либо причинам не сможет выплатить долг МВФ, это за нас сделает США и теперь мы должны уже не МВФ, а Штатам, что последние могут использовать против нас в своих целях.

Читайте такжеЕсли вторжение произойдет, экономику Украины ждет крахГоворя более простым языком, то, что предлагает США - это перекупка долгов. А так как прошлые, более ранние долги у МВФ брались Украиной для того, чтобы МВФ отдать предыдущие, мы наращиваем объемы долгов, не вкладывая ни копейки в развитие экономики.

Если Украина не сможет отдать долги, это будет целиком внутренней проблемой - скорее всего, тогда мы будем видеть девальвацию гривны, отток капиталов и прочие неприятные вещи. А вот если мы откажемся платить на время существования форс-мажора, то тогда у нас появится ликвидный ресурс, который можно использовать, курс гривны стабилизируется, вывести капиталы отсюда никто не сможет, потому что параллельно вводится запрет на это и тогда все наши партнеры окажутся перед новой реальностью.

Однако если есть возможность выбора между логичным и рациональным вариантом и нелогичным и нерациональным, украинский истеблишмент выбирает второй вариант. А поскольку в Украине уровень жизни снижается с тех пор, как снизилось промпроизводство, будем падать дальше. Ведь в пропасть можно падать ровно столько, сколько будет длиться жизнь.

Юрий Гаврилечко, эксперт аналитического центра "Украинская фабрика мысли", специально для Главреда

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экономика кредит МВФ новости Украины Юрий Гаврилечко
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