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Перестаньте искать врагов среди своих, перестаньте жрать друг друга

Юрий Романенко
5 ноября 2023, 20:29
Как мы сможем победить, если мы отталкиваемся от неверных посылов за которыми следует неверная оценка ситуации за которыми следуют неверные действия.
Перестаньте искать врагов среди своих, перестаньте жрать друг друга
Мы должны воевать разумом, а не мясом / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, Міноборони РФ

Дорогие мои, очнитесь! Тезис: Поразка - це коли ми не визволимо своїх людей і не відстояли свої території.

Ответ: Когда Германия потерпела оглушительное поражение, она потеряла огромные территории в 1945 году (западная часть Польши, Восточная Пруссия, Судеты, где жили миллионы немцев) и не вернула их. В вашей логике Германия должна была положить всех немцев, дабы это сделать. Да, забыл, в 1948 году от Германии еще уплыла и ГДР. Но немцы не объявили войну, а просто стали ждать и поднимать свою страну. В итоге в 50-60-е годы Германия стала экономическим тигром Европы, а в 80-е годы ее превосходство было настолько очевидным, что восточные немцы мечтали сбежать в ФРГ, пока не пала Стена. И что же делали немцы дальше? Они полезли в Пруссию? Силезию? Попытались забрать Судеты или Померанию? Нет, они приняли существующий порядок вещей и делают все, чтобы Германия адаптировалась к вызовам и жизнь в стране была приятной для граждан.

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Что делают украинцы на протяжении своей истории? Срутся между собой перед лицом смертельной опасности. Жрут своих лучших лидеров (навскидку, Выговский, Дорошенко, Скоропадский), а потом буквально жрут своих детей, надев очередное ярмо. Кто виноват, что ненависть друг у другу затмевает настолько разум, что он игнорирует очевидное? Что Украина противопоставит, когда завод в Татарстане начнет производить 500 тыс FPV - дронов в месяц? Не в год, а в месяц. И это один завод! Чем мы будем отвечать? Восхвалением величайших? Клеймением всех, кто видит очевидное, говорит об этом, как агентов ФСБ?

Как мы сможем победить, если мы отталкиваемся от неверных посылов за которыми следует неверная оценка ситуации за которыми следуют неверные действия. Залужный буквально признал это, Арестович говорит об этом каждый день, но вместо того, чтобы отрезветь нам предлагают дальше сидеть в домике и ждать, когда "Запад нам поможет" и прилетит какая-то вундервафля.

А если не прилетит? Каков план Б? Мы потратили 40 млрд гривен на дроны. Это 2 млн дронов FPV, но где они? Если мы потратили 40 млрд, а бригады умоляют передать хоть один мавик, то что это? Ответы на эти вопросы определят исход войны. И чем дольше мы будем игнорировать реальность, тем быстрее война закончится нашим… разгромом. Потому что чем раньше мы выйдем из бреда иллюзий, тем быстрее мы начнем действовать адекватно.

Мы должны воевать разумом, а не мясом. Мы никогда не победим мясом. Потому что у них его в разы больше. Они сейчас дадут гражданство 7 млн азиатов из ЦА и получат еще сотни тысяч пехоты, которой не жалко. А нам должно быть жалко каждого бойца, потому что нас тупо меньше. А "наши бабы их не нарожают". У нас самый низкий индекс фертильности в мире!

Мы или станем думающей нацией, где "людина понад усе", или мы опять проиграем и опять, я подчеркиваю, неизбежно опять вместе со стадами русских баранов нас погонят завоевывать Европу и весь мир из-за маниакальных фантазий русских царей.

Потому мы не должны мочить друг друга, а использовать все, что у нас есть, чтобы отбиться сейчас, устояться, развиться, получить мощь, которая позволит нам решать наши стратегические задачи с помощью разума и креатива, которого у нас с излишком.

Очнитесь и перестаньте истерить! Перестаньте искать врагов среди своих. Перестаньте жрать друг друга, когда каждый день гибнут сотни наших лучших людей, потому что мы не до конца организовали оборону по уму. Совсем не реорганизовали экономику. Напрочь не перестроили мозги к задачам долгой, сложной и очень опасной борьбы с мощнейшим врагом. Мы или напряжемся, или погибнем!

Кто такой Юрий Романенко

Романенко Юрий Витальевич (род. 26 декабря 1977, Волынская область) - украинский политический журналист, главный редактор интернет-издания "Хвиля", соучредитель Украинского института будущего.

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