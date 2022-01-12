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Переговоры НАТО и России: почему Украине не поздоровится

Александр Хара

Эксперт Центра оборонных стратегий, дипломат

12 января 2022, 06:29

Россия ставит ультиматумы США и Европе для того, чтобы обезопасить свою возможность усилить влияние на весь европейский континент. И это - плохо для Украины.

Переговоры по вопросам безопасности в Женеве
Переговоры по вопросам безопасности в Женеве / Reuters

12 января должен состояться второй блок переговоров по вопросам безопасности между Россией и странами Запада.

Напомню, что в целом есть три блока переговоров - непосредственные двусторонние между США и РФ, которые накануне состоялись в Женеве, на уровне НАТО и РФ, где США будут в составе стран-членов НАТО и в рамках ОБСЕ, где Украина будет одной из ключевых тем.

Безусловно, россияне поднимали украинский вопрос и раньше, потому что их традиционный подход - смешать все в один бандл (пакет) и пытаться получить уступки. То есть они могут рассказывать о своих желаниях сокращать ядерное вооружение, но при этом ожидают от другой стороны уступок, в частности, и в вопросе Украины.

Очень правильно выстроили свою переговорную стратегию американцы. Во-первых, они разделили вопросы двусторонних отношений, вопросы стратегической безопасности (сокращение и контроль ядерных вооружений и тому подобное), вопрос НАТО и Украины. Собственно, американские дипломаты постоянно повторяют, что они не будут обсуждать союзников и партнеров без них, что дает надежду на то, что ялтинского распределения не будет и нам не придется выполнять решение против собственных интересов.

Кроме того, американцы очертили небольшой круг вопросов, по которым могут быть достигнуты договоренности. Это, например, неразмещение ракет средней и малой дальности (РСМД) на европейском континенте. Американцы и так не собирались их здесь размещать и неоднократно об этом говорили, хотя россияне в своих пропагандистских речах боятся, что США Украину "затащат в НАТО", ведь они не считают Украину субъектной - мол, цель этого втягивания в размещении военных здесь баз НАТО и ракет, которые изменят баланс сил не в пользу РФ.

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Также американцы готовы рассмотреть возобновление соглашения о РСМД, хотя это невыгодно американцам по двум причинам. Во-первых, это соглашение нарушала Россия и именно поэтому Трамп в свое время из этого договора вышел, а во-вторых, американцам нет смысла договариваться о чем-то с россиянами, когда есть Китай, который сделает ставку именно на этот вид вооружений. По другим вопросам, в частности для нас, а также для Финляндии и Швеции важен вопрос перспективы членства в НАТО и это вообще не обсуждается.

Читайте такжеПочему Россия и США не смогли договориться в ЖеневеПоэтому из того, что предложила Россия в общем пакете, нет ничего, на что могут согласиться американцы. И как бы нам ни казалось, что мы знаем Путина, непонятно, что у него в голове и почему Россия начала с абсолютно неприемлемых вещей. Впрочем, есть несколько стратегий, которым они следуют:

  1. Они могут понимать, что это неприемлемо и поскольку есть отказ подписывать "ультиматум" и большую его часть серьезно рассматривать, это теоретически могут использовать для того, чтобы легитимизировать свою эскалацию против Украины или где-то в другом месте;
  2. В случае обострения ситуации в Украине или где-то еще, через некоторое время они могут пойти на "компромиссы" и выторговать себе более выгодные опции, чем те, что им сейчас предлагали - например, возможность для Путина не попасть под новые санкции и тому подобное;
  3. Поскольку это соглашение - наглые условия к НАТО и США, оно имеет целью расколоть союзников по Альянсу. Прежде всего - европейцев, ведь РФ своим ультиматумом де-факто предлагает ослабить Польшу, страны Прибалтики и Румынию. Но немцы или французы, которые не хотят конфликта в Европе, будут пытаться умиротворить Путина и подталкивать его к компромиссам (что само собой будет для него неприемлемым). Таким образом, блок НАТО даже может согласовать и озвучить некую общую позицию, однако в случае кризиса различные подходы стран-участников могут привести к недееспособности Альянса, что станет бешеным ударом по европейской безопасности, основанной на ведущей роли НАТО, а у россиян появится больше аргументов для создания новой системы взамен той, что не сработала.

Для Украины это - худший вариант, ведь в этой системе ей будет отведено уязвимое место, что фактически остановит не только перспективы членства в НАТО, но и в целом спокойной жизни страны. Потому что Россия делает все это не для того, чтобы обезопасить себя, как они это подают, а для того, чтобы обезопасить свою возможность усилить влияние не только на Беларусь, Грузию, Украину, но и дальше на весь европейский континент.

Александр Хара, эксперт Центра оборонных стратегий, дипломат, специально для Главреда

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договор о РСМД Александр Хара новости Украины и мира
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