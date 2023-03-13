УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Победить мы должны Россию, а не вымышленную Московию

Владимир Фесенко

Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента"

13 марта 2023, 06:20
Мы воюем не с какими-то московитами, а с жителями разных регионов и республик, разных национальностей, идентифицирующих себя с Россией.
Победить мы должны Россию, а не вымышленную Московию
Победить мы должны Россию, а не вымышленную Московию, говорит Фесенко / коллаж УНИАН, скриншот YouTube

Относительно переименования России в Московию. Я противник этой идеи. И вот почему. Это создание симулякров и эвфемизмов вместо реальной борьбы с реальным врагом.

Для борьбы с врагом требуется его четкая идентификация. Чтобы все – и в середине страны и за рубежом - четко понимали, с кем мы воюем. А мы воюем с Россией, а не с абстрактной Московией з исторических архивов.

Воюем не с какими-то московитами, а с жителями разных регионов и республик, разных национальностей, идентифицирующих себя с Россией, даже с Российской империей. И победить мы должны Россию, а не вымышленную Московию. И ответственность за военные преступления и преступления против человечности должно нести именно российское государство, а не вымышленная Московия.

видео дня

Терминологические комбинации отвлекают от реальной борьбы и только запутывают. Вместо борьбы в настоящем мы отвлекаемся на исторические дискуссии. Для нас важна победа над конкретным врагом со всем известным названием, а не победа на словах в переименовании этого врага. Это все равно, что подменять реальный бой обменом оскорблениями.

Точно также я против использования различных эвфемизмов вроде "орки", "ра**исты" и тому подобное. Мы воюем не с мифическими орками, а с реальными русскими фашистами. И это не сказочные соревнования в телевизоре, а кровавая война.

Если мы терминологически начинаем избегать терминов "Россия", "русские", "россияне" как определения наших врагов, мы начинаем запутывать и себя и наших партнеров, подмениваем суть дела другими названиями, и хотя бы терминологически снимаем с "России", "русских" и "россиян" ответственность за все то зло, которое они сделали нашей стране и нашему народу.

Источник

война в Украине Владимир Фесенко Россия
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

06:20

Победить мы должны Россию, а не вымышленную Московию

04:30

Какой запах очень любят кошки: 5 ароматов, которые покоряют наших питомцев

03:55

Революция в Беларуси: эксперт оценил вероятность свержения Лукашенко

03:20

Вкусный завтрак, как в ресторане: 2 простых и невероятных рецептаВидео

02:25

Навредите сами себе: эти вещи категорически нельзя покупать в секонд-хендеВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

02:00

Шакира бьет мировые рекорды благодаря изменщику ПикеВидео

01:31

"Это днище": Кушанашвили и Джигурда схватились за довольную ВолочковуВидео

00:51

Самый опасный день в году: приметы и что нельзя делать 13 марта

12 марта, воскресенье
23:54

1100 "двухсотых" и 10 сожженных складов: Зеленский рассказал о безумных потерях РФ под БахмутомВидео

Реклама
23:48

Оскар-2023: список номинантов, когда и где смотреть церемонию награждения

22:50

Лишь в одной стране Путин может спрятаться от трибунала: это не Китай - российский оппозиционерВидео

22:30

Почему 14 марта нельзя мыть полы в доме: приметы и что запрещено делатьВидео

22:18

"Грязные неудачники": премьер Грузии жестко наехал на Зеленского из-за поддержки протестов в ТбилисиВидео

21:50

Иран через Россию смог заполучить оружие, которое Запад передал Украине - CNNВидео

21:38

Сахарный нектар из хрустящих плодов: топ-5 самых сладких сортов моркови

21:35

Оккупанты готовят новое наступление: в Генштабе назвали самые "горячие" направления

20:45

"Зачистить всех": Лукашенко устроил охоту на ведьм после взрывов в Мачулищах — журналист

20:06

Расстреляли за "Слава Украине": убитому военному посмертно присвоили звание Героя УкраиныВидео

19:55

Скандал на Одесчине: мобилизованный депутат от ОПЗЖ отказался ехать на фронт и поплатился

19:47

Перелом челюсти и носа, сотрясение мозга и выбиты зубы: в Германии чеченец избил раненого бойца ВСУВидео

Реклама
19:41

Даша Квиткова и Никита Добрынин все еще женаты - блогерша сделала заявление

19:20

Последний шанс избавиться от наследия СССРмнение

18:59

Королевская родня отвернулась от Гарри и Меган в важный день: разгорелся скандалВидео

18:57

"Вагнеровцев" уничтожают "пачками": полковник ВСУ рассказал о боях за Бахмут

18:51

Джоли ищет встречи с новой возлюбленной Питта чтобы "контролировать ситуацию, а не сидеть в тени"Видео

18:37

"Мы не будем штурмовать в лоб": Жданов рассказал, как ВСУ попрут оккупантов из УкраиныВидео

18:14

"Может повториться судьба Дебальцево": командир ВСУ о сложнейшей ситуации в БахмутеВидео

18:01

Осталась плясать сама на сцене: Игорь Николаев публично унизил Наташу Королеву на всю РоссиюВидео

17:51

РФ теряет время и ресурсы: в ВСУ назвали ключевое значение обороны Бахмута

17:48

Как быстро сварить перловку: несколько советов, чтобы получилась идеальнойВидео

17:35

Рамина Эсхакзай отменила свадьбу с избранником: "Уже точно не хотим"Видео

17:14

Не закончится в ближайшие месяцы: военный Вышебаба прогнозирует войну на несколько летВидео

17:06

Угроза нападения из Беларуси: генерал ВСУ предупредил о переброске новых сил РФ

16:58

Букмекеры опустили Украину: на Евровидении 2023 резко изменили фаворита - она всем известнаВидео

16:30

Как убрать застарелый налет на унитазе: простые и быстрые способы уборки

16:21

Загадка советских подъездов: почему их красили лишь на половину

15:57

Штурм РФ под Бахмутом провалился: пограничники "покрошили" десятки оккупантов

15:53

В каком возрасте надо отучать от памперсов: легкие советы, как посадить ребенка на горшок

15:45

"Понесут суровое наказание": командование сделало заявление про избиение срочника в УкраинеВидео

15:40

Гороскоп Таро на неделю 13-19 марта: Тельцам – сильные волнения, Львам - успехВидео

Реклама
15:10

82-летний Роберто Кавалли стал отцом в шестой раз

15:07

"Он мерзкий": муж Тодоренко грубо обозвал своего сына

14:56

"Алка с Филиппом воссоединятся": в РФ сообщили, что Киркоров планирует вернуться к Пугачевой

14:55

Украину окутают сильнейшие снегопады: синоптики рассказали о штормеВидео

14:42

Двойная игра Лукашенко: эксперт оценил вероятность втягивания Беларуси в войну

14:18

Россия развалится на части, НАТО нужно готовиться к историческим событиям – французский генералВидео

14:06

"Я лично знаю, где лежат трупы оккупантов": полковник ВСУ рассказал об аде для россиян под БахмутомВидео

13:45

Гороскоп на завтра 13 марта 2023: Рыбам – вдохновение, Весам - плохие советыВидео

13:37

Маша из "Ворониных" родила первенца и показала фото

13:10

В Житомире офицер избил ногами срочника: разгорелся большой скандалВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода веснаМагнитная буря
Рецепты
Простые блюдаРецепты на Пасху 2023ЗакускиКонсервация на зиму
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижки
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять