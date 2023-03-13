Мы воюем не с какими-то московитами, а с жителями разных регионов и республик, разных национальностей, идентифицирующих себя с Россией.

Победить мы должны Россию, а не вымышленную Московию, говорит Фесенко / коллаж УНИАН, скриншот YouTube

Относительно переименования России в Московию. Я противник этой идеи. И вот почему. Это создание симулякров и эвфемизмов вместо реальной борьбы с реальным врагом.

Для борьбы с врагом требуется его четкая идентификация. Чтобы все – и в середине страны и за рубежом - четко понимали, с кем мы воюем. А мы воюем с Россией, а не с абстрактной Московией з исторических архивов.

Воюем не с какими-то московитами, а с жителями разных регионов и республик, разных национальностей, идентифицирующих себя с Россией, даже с Российской империей. И победить мы должны Россию, а не вымышленную Московию. И ответственность за военные преступления и преступления против человечности должно нести именно российское государство, а не вымышленная Московия.

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Терминологические комбинации отвлекают от реальной борьбы и только запутывают. Вместо борьбы в настоящем мы отвлекаемся на исторические дискуссии. Для нас важна победа над конкретным врагом со всем известным названием, а не победа на словах в переименовании этого врага. Это все равно, что подменять реальный бой обменом оскорблениями.

Точно также я против использования различных эвфемизмов вроде "орки", "ра**исты" и тому подобное. Мы воюем не с мифическими орками, а с реальными русскими фашистами. И это не сказочные соревнования в телевизоре, а кровавая война.

Если мы терминологически начинаем избегать терминов "Россия", "русские", "россияне" как определения наших врагов, мы начинаем запутывать и себя и наших партнеров, подмениваем суть дела другими названиями, и хотя бы терминологически снимаем с "России", "русских" и "россиян" ответственность за все то зло, которое они сделали нашей стране и нашему народу.

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