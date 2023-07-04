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Для нас война не закончится никогда

Виктор Андрусив
4 июля 2023, 19:20
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Мы стали поколением войны. Хотим мы этого или нет. Ни один привкус победы не сможет забыть, стереть, выбросить пережитое.
Для нас война не закончится никогда
Андрусив говорит, что победа не станет концом войны для нас / фото: 17 ОТБр имени Константина Пестушко

Фронтовые картины очень контрастные. Одни города опустошены, без всяких признаков жизни. Среди разрушенных многоэтажек передвигаются военные, и изредка, местные, лишенные каких-либо ощущений, в силу бесконечных обстрелов. Другие - ухоженные, живые, светятся в лучах заката солнца. По улицам гуляют молодые семьи с детьми, ездят машины, столики баров заполнены посетителями.

Самое печальное, что часто эти города похожи один в один, те же самые хрущевки, те же самые площади, рынки, магазины... И в этих контрастах ты понимаешь масштаб подвига ВСУ, которые остановили нашествие орды, спасая жизни многих украинских городов.

А вместе с этим ты понимаешь, что для нас - война не закончится никогда. Для нас - это для целого поколения. Для тех, кто сегодня в ВСУ, проходит ад яростных боев. Для тех, кто волонтерит, и уже сбился с ног, потеряв кучу своих ресурсов и сил. Для тех, кто потерял все, и сегодня живет в ожидании завершения боевых действий, перебиваясь гуманитарной помощью. Для тех, кто уже полтора года не видел своих мужей, родителей, которые служат в ВСУ.

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Победа не станет концом войны для нас. Мы будем с ужасом думать о восстановлении, открывая многочисленные преступления орков на освобожденных территориях. Мы будем обходить лесопосадки и поля, на которых еще десятки лет будет висеть табличка - мины. Пространство вокруг нас будет наполняться именами погибших героев и невинных жертв.

С нами повсеместно будут ветераны войны, в орденах, протезах и инвалидных колясках. Каждый месяц мы будем вспоминать день рождения тех, кто отдал свою жизнь за нас. А за соседним столиком в кафе всегда будет кто-то рассказывать, как он из миномета тушил орков. И мы всегда будем молчать на третьем тосте.

Мы стали поколением войны. Хотим мы этого или нет. Ни один привкус победы не сможет забыть, стереть, выбросить пережитое. Война останется с нами уже до конца нашей жизни.

И пожалуй самое важное, что мы должны сделать - это не оставить войну своим детям и внукам.

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Кто такой Виктор Андрусив

Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия.

война в Украине Виктор Андрусив
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