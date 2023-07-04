Мы стали поколением войны. Хотим мы этого или нет. Ни один привкус победы не сможет забыть, стереть, выбросить пережитое.

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Андрусив говорит, что победа не станет концом войны для нас / фото: 17 ОТБр имени Константина Пестушко

Фронтовые картины очень контрастные. Одни города опустошены, без всяких признаков жизни. Среди разрушенных многоэтажек передвигаются военные, и изредка, местные, лишенные каких-либо ощущений, в силу бесконечных обстрелов. Другие - ухоженные, живые, светятся в лучах заката солнца. По улицам гуляют молодые семьи с детьми, ездят машины, столики баров заполнены посетителями.

Самое печальное, что часто эти города похожи один в один, те же самые хрущевки, те же самые площади, рынки, магазины... И в этих контрастах ты понимаешь масштаб подвига ВСУ, которые остановили нашествие орды, спасая жизни многих украинских городов.

А вместе с этим ты понимаешь, что для нас - война не закончится никогда. Для нас - это для целого поколения. Для тех, кто сегодня в ВСУ, проходит ад яростных боев. Для тех, кто волонтерит, и уже сбился с ног, потеряв кучу своих ресурсов и сил. Для тех, кто потерял все, и сегодня живет в ожидании завершения боевых действий, перебиваясь гуманитарной помощью. Для тех, кто уже полтора года не видел своих мужей, родителей, которые служат в ВСУ.

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Победа не станет концом войны для нас. Мы будем с ужасом думать о восстановлении, открывая многочисленные преступления орков на освобожденных территориях. Мы будем обходить лесопосадки и поля, на которых еще десятки лет будет висеть табличка - мины. Пространство вокруг нас будет наполняться именами погибших героев и невинных жертв.

С нами повсеместно будут ветераны войны, в орденах, протезах и инвалидных колясках. Каждый месяц мы будем вспоминать день рождения тех, кто отдал свою жизнь за нас. А за соседним столиком в кафе всегда будет кто-то рассказывать, как он из миномета тушил орков. И мы всегда будем молчать на третьем тосте.

Мы стали поколением войны. Хотим мы этого или нет. Ни один привкус победы не сможет забыть, стереть, выбросить пережитое. Война останется с нами уже до конца нашей жизни.

И пожалуй самое важное, что мы должны сделать - это не оставить войну своим детям и внукам.

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