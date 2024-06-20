Печальные уроки 'деэскалации' или Если бы снаряды были с 2022 года

РФ "умеет" воевать, только когда для нее не существует запретов и конвенций, а жертву должны строго ограничивать в форматах ответа.

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Что укрепило оборону ВСУ / коллаж: Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада, 43 отдельная механизированная бригада

Расставим некоторые практические акценты...

10 мая 2024 года, сразу после "дня победы", который традиционно помпезно отмечают в Москве, российская армия начала наступление на Харьков. В середине июня можно уверенно сказать, что эта "операция" стала для оккупантов одной из самых фатальных за время войны. Из-за огромных потерь противник вынужден перебрасывать резервы с других направлений, но даже с ними не может захватить небольшой городок Волчанск, который стоит всего в 5 километрах от украинско-российской границы. Эта кампания уже окончательно доказала фейковость многих традиционных мифов о "мощи России".

Что укрепило оборону ВСУ?

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Два фактора стали решающими: своевременное поступление военной помощи, прежде всего артиллерийских снарядов, и разрешение наносить удары западным дальнобойным оружием по военным объектам на территории РФ. По местам непосредственной концентрации в лагерях и на складах. Потому что РФ "умеет" воевать, только когда для нее не существует запретов и конвенций, а жертву должны строго ограничивать в форматах ответа. Теперь российские подразделения разбиваются не только на передовой, но и в тылу.

Так вот. Простой вывод. Если бы снаряды и развязанные руки Украина имела с 2022 года, сегодня линия фронта проходила бы гораздо ближе лично для авторов войны с Рф.

Печальные уроки "деэскалации", несомненно, будут выучены военными и политиками по всему миру. А толерирование агрессора останется в прошлом.

Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

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