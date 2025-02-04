Пазл плана Путина сложился

Путин или попытается привести к власти свою марионетку, или вновь ударит военной силой.

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Война в Украине / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Минобороны РФ

В интервью Reuters спецпредставитель Трампа Келлог выступил за проведение в Украине президентских и парламентских выборов до конца 2025 года. Как рассказали источники Reuters, Келлог и другие чиновники США в последние дни говорят, что выборы в Украине могут стать частью соглашения о перемирии с Россией.

Очевидно, что именно Путин, постоянно говорящий о "нелегитимности" Зеленского, обусловил обязательным проведением выборов возможность начала переговоров с Украиной.

Я писал здесь несколько дней назад, что Кремль хочет использовать имитацию переговорного процесса для дестабилизации и раскола украинского общества, скинуть таким образом Зеленского и создать политический хаос в Украине, который подорвет ее волю к сопротивлению.

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Теперь пазл окончательно сложился, стал понятен механизм проведения этой спецоперации. Путин хочет с помощью Трампа заставить Украину перед началом переговоров объявить о проведении выборов (и в довесок, вероятно - амнистию российской агентуре), а дальше в ходе предвыборной борьбы попытается устроить хаос в тылу противника. На Зеленского будут нападать, с одной стороны патриоты, готовые продолжать войну до победы, а с другой - всякие новокупленные Арестовичи и оживившаяся старая агентурная сеть. Кремль рассчитывает на то, что в украинском обществе и армии начнется раскол и деморализация. Мобилизованные и добровольцы массово попытаются возвратиться домой, раз "война закончена", а власть ослаблена и дискредитирована.

В этой ситуации Путин или попытается привести к власти свою марионетку, или (что скорее) вновь ударит военной силой по расколотой и деморализованной стране, чтобы добиться своей истиной цели - капитуляции Украины.

Это и есть план "мирных переговоров" по Путину.

PS. Подрывная работа российской агентуры под видом какого-то подковерного "мирного процесса" не прекращалась во время войны ни на минуту. Только один факт - Абрамович до сих пор регулярно бывает в Киеве (знаю это от информированных людей). Однако то, что российский диктатор требует выборов в Украине и явно хочет скинуть Зеленского - алиби для украинского президента. Если бы Зеленский мог сдать Украину Кремлю, Путин наоборот старался бы всеми средствами сохранить его у власти.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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