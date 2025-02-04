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Куда на самом деле делись 100 миллиардов от США

Игорь Рейтерович
4 февраля 2025, 08:10
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Упоминания о размере помощи Зеленским - это обычное желание больше понравиться администрации Трампа, "передать мяч на его поле".
Зеленский, деньги
Из 177 миллиардов от США Украина получила 76 - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: ОП, УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью заявил, что из 170 миллиардов долларов военной помощи от США Украина получила лишь 76.

Куда именно пошли эти деньги? Этим вопросом больше должны заниматься сами американцы, но с большой вероятностью речь идет об операционных расходах, логистике, а также о том, что значительная часть этих средств осела на счетах американских компаний, которые поставляли Украине оружие и предоставляли различные услуги. Президент отметил, что речь не о "живых" деньгах, а об оружии, обучении и подготовке военных, разведывательных данных и других подобных вещах.

Поэтому общая сумма, которая выделялась, могла быть значительно больше, но фактически Украина получила поддержку на меньшую сумму. Но это не означает, что остальные средства были украдены или куда-то выведены с помощью коррупционных сделок. Президенту, видимо, следовало бы в этом же интервью отметить, что Украина готова отчитаться за каждый цент, который поступил в страну. Тем более, что американские аудиторы регулярно проводили проверки на протяжении всего периода предоставления помощи.

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Что касается причин, почему Зеленский вообще об этом упомянул, стоит отметить, что это не впервые - он говорил об этом также в интервью Лексу Фридману. Вероятно, это обычное желание больше понравиться администрации Трампа, "передать мяч на его поле" и показать, что он будет лучшим президентом для Украины, чем его предшественник.

Однако после твита Илона Маска, который прокомментировал это заявление, мы, вероятно, столкнемся с дополнительными проблемами. Это может привести к спекуляциям на эту тему, дополнительным проверкам или даже к приезду новых аудиторов. И пока будут продолжаться проверки, вряд ли можно будет рассчитывать на новую волну американской поддержки.

Эти проблемы не обязательно станут критическими или затянутся на длительное время, но определенные трудности точно возникнут. Впрочем, если приостановление продлится даже "короткий" период, больше всего пострадает сфера медиа и все, что с ней связано. В частности противодействие российской пропаганде - это очень важный момент. Далее пострадает система здравоохранения. Социальная сфера также подвергнется негативному влиянию.

И хотя здравоохранение можно отнести к ней, я бы выделил ее отдельно, поскольку USAID оказывала значительную помощь в восстановлении разрушенных зданий и других объектов сооружений. В этой сфере также возникнут проблемы, ведь придется искать альтернативные источники финансирования, а сейчас таких ресурсов просто нет.

В целом эта ситуация может быть использована во внутренней политической борьбе в США, что в свою очередь может повлиять на двухпартийную поддержку Украины, которая, например, сейчас существует в Конгрессе США.

В частности, вряд ли это будет положительно воспринято демократами. Очевидно, что они могут расценить подобные заявления украинской власти как попытку переложить ответственность на них, сделать их "виноватыми".

А республиканцы используют этот кейс для критики демократов и предыдущей администрации Байдена. Демократы могут воспринять такие заявления как неблагодарность и "удар в спину" и меньше способствовать Украине. Например, демократы могут сказать: "Мы поддерживали Украину, а теперь нас обвиняют в том, что деньги не дошли".

Поэтому коммуникация с американской властью и партиями может усложниться. Кроме того, часть сенаторов или конгрессменов, когда в Конгрессе США будут рассматриваться вопросы, касающиеся Украины, могут менее активно принимать в этом участие. А некоторые, возможно, вообще откажутся от голосования. Казалось бы, это мелочи, но впоследствии они могут набрать больший резонанс. Насколько мне известно, даже часть республиканцев не очень положительно восприняла такие заявления, именно через призму принципов.

Мол, смотрите, вас поддерживал Байден, а теперь вы заявляете, что деньги не дошли и что он мог их куда-то деть. Где тогда гарантия, что если через два года власть сменится (а у них же выборы происходят регулярно, включая промежуточные), демократы не вернутся к власти в Конгрессе? И где гарантия, что потом всю ответственность не переложат на Трампа, заявив, что это он во всем виноват?

Поэтому здесь нужно быть очень осторожным с заявлениями, тщательно их продумывать перед тем, как озвучивать, поскольку они могут привести к непредсказуемым и не слишком позитивным последствиям для Украины.

Игорь Рейтерович, руководитель политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития, специально для Главреда

Кто такой Игорь Рейтерович

Игорь Вячеславович Рейтерович - кандидат политических наук, доцент кафедры парламентаризма Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
В 1999 - 2002 гг. работал политическим аналитиком в Агентстве стратегических исследований и технологий "ВІКНА".

В 2003 - 2006 гг. занимал должность ведущего политического аналитика БФ "Содружество", заместителя главного редактора журнала "Национальный интерес", главного редактора "Краткого обзора информационного пространства Украины".

Начиная с 2006 года посвятил себя научной и преподавательской деятельности. С 2021 года - доцент кафедры парламентаризма Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального
университета имени Тараса Шевченко.

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