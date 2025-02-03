Дуда внезапно выдал дозу адекватности о завершении войны

Украине необходимо оказать поддержку для восстановления экономики и "обеспечения порядка и безопасности внутри страны".

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Дуда и война в Украине / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Дуда назвал важность дальнейшей поддержки Украины.

Президент говорит, что союзники должны усилить безопасность Украины, чтобы предотвратить "взрыв" преступности, которая может распространиться на Польшу. Завершение войны в Украине может спровоцировать трансграничную преступность. Поэтому Украине необходимо оказать поддержку для восстановления экономики и "обеспечения порядка и безопасности внутри страны".

В интервью Financial Times Анджей Дуда сказал, что он обеспокоен тем, что завершение войны России против Украины может привести к взрыву международной организованной преступности. Что повлияет на Европу и США.

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Он сравнил ситуацию с пост-СССР в начале 1990-х годов, когда бандитизм и огнестрельное насилие распространились среди ветеранов десятилетней советской оккупации Афганистана. (Тут бы я еще добавил пример Вьетнамской войны, когда ветераны, на которых американское государство и американское общество в целом ПОЛОЖИЛИ, действительно массово присоединились к байкерским бандам).

Чтобы украинским военным не пришлось возвращаться в разрушенные города и села (что может спровоцировать негативные процессы), в случае мирного соглашения между Киевом и Москвой Украине крайне необходимо оказать поддержку для восстановления экономики и "сохранения порядка и безопасности" внутри страны.

От себя добавлю: уважаемые граждане, уважаемые работодатели, уважаемое государство, когда война закончится и ветераны вернутся домой, старайтесь не вести себя как му**ки. Берите на работу, поддерживайте, не пренебрегайте благодарностью. Знаю, что сработает не на всех, но все же вклад каждого адеквата важен.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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