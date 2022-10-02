Папа римский Франциск начинает прозревать?

Папа Римский / Reuters

За последние 7 месяцев мы слышали ряд сомнительных заявлений о войне от папы. То "нет добрых и злых", то "страдают как украинцы, так и россияне", то "действия РФ спровоцировало НАТО".

Сегодня, наконец, в своем обращении папа:

- осудил аннексию оккупированных территорий;

- поддержал территориальную целостность Украины;

- выразил боль по поводу многочисленных жертв в Буче, Ирпене, Мариуполе, Изюме, Запорожье и других местностях.

И главное - впервые обратился именно к путлеру - "остановить эту спираль насилия и смерти". До того Ватикан воздерживался называть виновных в агрессии.

Хотя все равно сегодняшние заявления оставили место для толкований. Папа призвал Президента Украины "быть открытым на серьезные мирные предложения". Но ведь сегодня уже весь мир понял, что предложения подарить русне оккупированные территории, и забыть о Крыме и Донбассе, не могут рассматриваться нами как "серьезные". Надеюсь, папа Франциск тоже это понимает.

Не смотря ни на что, сегодняшний спич папы - это огромный прогресс.

Поэтому с каждым действием диктатора, с каждым "жестом доброй воли", с каждым новым фактам военных преступлений путлер будет терять поддержку своих потенциальных союзников и нейтральных стран.

Похоже Ватикан таки начал прозревать. На очереди Китай и Индия.