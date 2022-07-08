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Ответ Путина на все унижения

Альфред Кох

Российский политик и бизнесмен, бывший заместитель председателя правительства РФ (1997), экс-председатель Госкомимущества России

8 липня 2022, 06:21

Сколько лет Россия снова будет выбираться из выгребной ямы, где она оказалась? Сейчас это трудно оценить.

путин
Путин понял, что с азиатами он каши не сварит / Reuters

Стоило только президенту Казахстана Токаеву высказать в лицо Путину все, что он думает о "ЛНР-ДНР" и сообщить, что Казахстан их никогда не признает, а также пообещать главе ЕС Шарлю Мишелю помочь Европе с нефтью, как на одном из крупнейших казахских месторождений нефти Тенгиз произошел взрыв (с человеческими жертвами), а суд в Новороссийске запретил работу Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК), по которому идет 100% казахского экспорта нефти в Европу (и 70% всего казахского экспорта нефти в целом). Как говорит путинский пропагандон Дмитрий Киселев, "Случайность? Не думаю…"

Похоже, Путин понял, что с этими азиатами он каши не сварит и в союзники их не затащит. Когда Токаев на ПМЭФ прямо ему заявил, что Казахстан будет выполнять санкции, наложенные на Россию, все наблюдатели тогда удивились однозначности тона, который выбрал опытный дипломат Токаев. И уже тогда заподозрили, что Токаев неспроста так непреклонен. Но Путин к тому моменту уже знал, откуда ветер дует: 15 июня у него состоялся разговор с Си Цзиньпинем, который подтвердил его самые худшие опасения: на приглашение посетить Россию китайский лидер ответил отказом.

Таким образом все, что сегодня произошло с казахским экспортом нефти, это, по-моему мнению, ответ Путина на все унижения, что ему пришлось публично перенести. Гордый росс не склонил головы и решительно порвал со своим последним сильным союзником. "И сдачи не надо, и пальто не надо!"

Российская внешняя политика уже давно утратила какую-то минимальную рациональность и практический смысл, а вместо этого приобрела уже совсем гротескно-имперские формы, когда главным ее содержанием стали соображения "чести", "уважения", "славы предков" и прочие абстракции про "оскорбление величества цезаря", способные вдохновить лишь подвыпивших прапорщиков и автослесарей. Впрочем, ими и являются по своим ценностям и кругозору нынешние обитатели Кремля.

Когда я думаю, что случилось с Россией от горбачевской перестройки до сегодняшнего дня, я невольно вспоминаю высказывание Черчилля о России в 1918 году. Он писал: „Ни к одной стране судьба не была так жестока, как к России. Её корабль пошел ко дну, когда гавань была уже в виду. Она уже претерпела бурю, когда все обрушилось. Все жертвы были уже принесены, вся работа завершена. Отчаяние и измена овладели властью, когда задача была уже выполнена…. Держа победу уже в руках, она пала на землю – заживо, как древле Ирод, пожираемая червями".

читайте такожРебята, идите к Путину!В самом деле: к началу нового тысячелетия все жертвы уже были принесены и вся работа по строительству новой России фактически выполнена. Оставались лишь последние штрихи и этот могучий корабль поплыл бы, набирая скорость. Но тут Россия с триумфом выбирает себе властителем человека, который, как когда-то Ленин, снова слил ее в канализацию. Воистину, какой-то злой рок висит над этой несчастной страной…

Сколько лет Россия снова будет выбираться из этой выгребной ямы, где она оказалась? Сейчас это трудно оценить, ведь она даже еще не осознала, что она провалилась туда. Ведь она пока еще полна энтузиазма и играет бравурные марши. Все как на "Титанике": в трюм уже течет вода, а наверху еще играет оркестр и пассажиры пьют шампанское…

Кажется Гегель ввел в научный оборот термин "die Schlecht-Unendliche" (Дурная бесконечность). Он понимал под этим термином неограниченный процесс однообразных, однотипных изменений, так ничем никогда и не разрешающихся. И этот термин как нельзя лучше подходит для описания истории России.

читайте такожВ России все поддается дрессировкеОстается надеятся, что может быть хоть военное поражение столкнет ее с этой безнадежной, тоскливой орбиты. И в этом смысле победа Украины даст надежду и России. Надежду, что кончится этот морок, этот идиотский "день сурка".

Чего скрывать, мне жалко Россию. Я знаю, что сейчас не время размазывать сопли по морде и скорбеть над поруганной русской культурой. Но пока на фронте затишье, можно я чуточку поскулю тут тихонько? Не обращайте внимания. Я все понимаю. И даже знаю, что наше дело правое, враг будет разбит и победа будет за нами.

Слава Украине!

П.С. Господи, прости Россию.

война в Украине Альфред Кох Владимир Путин Касым-Жомарт Токаев
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