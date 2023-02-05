Откуда русские будут наступать

В направлении Сумщины и Беларуси как максимум возможны провокации имеющимися войсками, которые сейчас небоеспособны.

Украинские военные во время учений / 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского

Сейчас у россиян есть 330 тысяч военных – больше, чем было в феврале 2022 года. В то же время, у этих 330 тысяч значительно меньше кадровых военных и техники. Но и у нас есть проблемы с комплектностью войск профессионалами, потому что у нас тоже есть раненые, убитые частично, которые выбыли, и у нас изначально была меньшая численность войск. Но кадровые потери российских войск значительно выше, чем у нас. Если мы говорим о наиболее тяжелых бригадах ВСУ, то там сохранено 60% "костяка". В то же время некоторые российские части вообще выбиты на 70%.

По состоянию на 30 января уже 19 930 погибших российских военнослужащих за месяц. Это полностью перебило даже динамику декабря и ноября. Соответственно, этими 20 тысячами мы уже поставили рекорд "удобрений" для наших черноземов. Но кроме убитых, есть и раненые – соответственно, цифру убитых мы умножаем на три, это около 50 тысяч. Даже пусть убитыми будет не 20 тысяч, и какая-то фантастическая ошибка (хотя это подтвержденные потери), а только 15. Поэтому в общем минимум 65 тысяч россиян "вышли из строя" только за январь. Российские полигоны вместе взятые (включая 10 тысяч военных в Беларуси, потому что это не наступление, а подготовка мобилизованных на полигонах) дают им 90 тысяч подготовленных мобилизованных. И все они приходят через месяц. Конечно, если их бросят в бой как "пушечное мясо", это создаст больше проблем для РФ, чем для Украины. Потому что это чревато неурядицами с экипировкой и внутренним хаосом.

Путину уже приходится имитировать встречи с матерями и вдовами военных, поэтому это для них болезненная тема. Русские не могут бесконечно быть "пушечным мясом" и не могут динамично увеличивать группировку. Потому что количество войск из более-менее подготовленных мобилизованных, которые прибывают, не перекрывает этих потерь, ведь продолжаются боевые действия, которые ведут непрофессионалы некомплектными по обеспечению военными соединениями.

По состоянию на апрель количество российских потерь объективно будет настолько большим, что боеспособность группировки будет снижаться. Ведь русские не смогут столь быстро комплектовать свои войска для закрытия потерь. Сейчас у россиян собрано определенное количество "пушечного мяса", они понимают, что ВСУ будут поступать новые вооружения, и у них еще есть определенная фора из-за того, что ими были взяты руины Соледара. Возможно, РФ еще возьмет какой-то более крупный населенный пункт – это все равно руины, но россиянам нужно это делать.

Почему они гонят "мясо" на Соледар и другие города? Потому что им нужно создавать внутренние символы для России, которые бы подтверждали, что они способны что-то брать. А дальше имитировать страшное наступление куда-то и торговаться с Европой из-за двух взятых сел.

Это и будет целью нового наступления русских. Поэтому они будут вынуждены на него пойти, потому что если затянут, у них будут слишком большие потери на фоне нашего усиления. Именно поэтому сейчас они накопили определенное количество войск. Часть из них неплохо подготовлена, и если русские будут ждать, то дальше будет хуже. Для этого назначили Герасимова, а командующим воздушно-десантными войсками (ВДВ) назначили диванного генерала, убрали боевого, так как его в последнее подталкивали к бесконечным атакам ВДВ (потому эти войска очень потрепаны). Та же участь постигла и русскую тихоокеанскую морскую пехоту, которую два месяца назад потрепали под Павловкой – теперь они повторяют свои "подвиги" и несут большие потери.

Откуда русские будут предпринимать наступление? Все указывает на то, что это на данный момент не будет ни Сумская область, ни Беларусь. Возможно, на начало марта ситуация изменится, потому что у россиян есть еще месяц на переброску войск. Сейчас у Сумщины около 9 тысяч мобилизованных без достаточной техники, это вообще ни о чем. В Беларуси также нет боевых порядков – там есть пять батальонно-тактических групп белорусской армии, но, скорее всего, они не будут воевать. Да и даже если будут, это все равно мизерное количество. 12 тысяч мобилизованных на полигонах и 5 БТГр – это ничто, они даже до Житомирской трассы не дойдут. Более того, они понесут такие потери, что нам это будет даже выгодно.

Россияне могут устраивать провокации, совершать обстрелы для усиления паники в Украине. Россиянам достаточно, чтобы одна их рота пошла на убой. Представьте себе – рота "зэков" побежала на янтарные поля Ровенщины. Их всех поубивали, в то же время их минометы начали куда-то стрелять, полетела одна ракета, например из Ковеля. У нас тут пойдет речь о наступлении, хотя на самом деле мы одну роту зароем на болотах, и это ничем не завершится.

Поэтому в направлении Сумщины и Беларуси как максимум возможны провокации имеющимися войсками, которые сейчас небоеспособны. С юга россияне пойти в наступление тоже не могут, потому что у них есть логистические проблемы с боеприпасами из Крыма, которыми не могут рисковать. Для этого россияне и пошли на Угледар, где пытаются отодвинуть нас от железной дороги – сообщения, которое будет обеспечивать южную группировку. На Керченском мосту они не могут оставить обеспечение, потому что тогда они ставят под угрозу свои войска. Ведь если россияне начнут шалить на Запорожье, нести потери и в дефиците снарядов (с этим у них тоже проблемы, потому что кое-где и возле Бахмута затихает артиллерия), соответственно, они не могут рисковать.

Русские думают, что там готовится "мелитопольское чудо", которое в принципе решит вопрос Крыма. Поэтому на мелитопольском направлении они делали отвлекающие удары, чтобы нанести нам психологическое давление якобы наступлением. Но, судя по всему, все будет разворачиваться на Донбассе. На Донбассе есть артиллерия, логистическое сообщение, и Донбасс позволит россиянам обосновать уменьшенные в сто раз "цели спецоперации". Поэтому там будет обострение – россияне будут пытаться идти со стороны Бахмута на Часов Яр. Собственно, они уже сейчас так делают, потому что на Бахмут идти россияне боятся, поэтому его обходят и будут пытаться перерезать трассу. Также будут пытаться создать проблемы в Авдеевке, потихоньку продвигаться в Марьинке, Северске. Но наш Генштаб тоже это понимает, поэтому не факт, что их февральское обострение будет иметь для них серьезные временные результаты. У нас могут быть какие-то хорошие ходы, которые сорвут и этот план России. Например, у Кременной – мы там и так уже достаточно близко, но наш Генштаб умеет удивлять.

Нам тоже тяжело, все не выглядит так розово, это все прекрасно понимают, но даже в этих условиях Генштаб ВСУ умудрялся проводить операции, которые удивляли противника. Поэтому и сейчас мы можем учудить нечто такое, что сорвет русское наступление где-то наполовину.