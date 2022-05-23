Откровение Медведчука о Порошенко: почему СБУ поспешила обнародовать показания

Показания Медведчука о Порошенко могут вызвать неуместный внутренний раздор в условиях войны с Россией / Коллаж Главред

Медведчук начал давать показания, которые обнародовала СБУ. И здесь есть как очевидные позитивы, так и потенциальные проблемы.

То, что Медведчук уже дает показания и сотрудничает со следствием, это очень хорошо. И важно, чтобы он давал информацию не только о Порошенко, но и о том, как Россия создавала и финансировала пророссийские силы в Украине.

Но поскольку есть свидетельства о Порошенко, то это, безусловно, может усилить внутреннюю конфликтность, снова спровоцировать очередные разборки вокруг и с участием экс-президента. В условиях войны это не очень уместно.

И что с этим делать?

Вообще вычеркнуть Порошенко из этого дела? И с юридической, и политической точки зрения это было бы и некорректно, и несправедливо. Как минимум, его причастность к этому делу надо расследовать.

Напомню, что по Медведчуку с прошлого года расследуются именно угольная дело (о покупке угля в ОРДЛО) и дело по незаконному отчуждению трубопровода из государственной собственности в пользу бизнес-интересов Медведчука. Порошенко в этих делах присутствует.

И если мы хотим довести дело Медведчука в суд и сделать правильные выводы из политических ошибок и негативных прецедентов в 2014-2015 гг., то следствие по этим делам должно продолжаться.

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Возможно, не стоило спешить с опубликованием материалов показаний Медведчука о Порошенко. Это позволило бы определенное время (на период войны с Россией) не возобновлять политические конфликты с командой Порошенко вокруг этого дела.

Но СБУ обнародовала эту информацию. Возможно, это сугубо ведомственный интерес – показать свои успехи по делу Медведчука, а заодно и уколоть Порошенко. Возможно, это ответ на активную кампанию несправедливых обвинений в адрес власти по Мариуполю в социальных сетях, к которой по разным данным причастна команда Порошенко. Мол, на ваши обвинения мы ответим нашим компроматом. Возможно, в СБУ спешат с обнародованием показаний Медведчука, потому что не известно, что с ним будет дальше.

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Я не знаю конкретного ответа на вопрос о том, почему СБУ решило объявить эту информацию именно сейчас. Но случилось, как случилось.

Единственное, к чему я могу призвать сейчас, – не раскручивать во время войны публичную информационно-политическую борьбу вокруг этого вопроса. Нам не нужен внутренний раздор в условиях войны. Но расследование надо продолжать, и Петр Алексеевич должен сотрудничать со следствием. Однако все это должно происходить без взаимных обвинений и публичных разборок. Оставим все это на послевоенный период. Если это еще возможно, двигаться по делу Медведчука и по делу Порошенко желательно в сугубо правовом русле.

Владимир Фесенко, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента"