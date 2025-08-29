От уроков "Минска" к новой коалиции союзников

Наше требование – конкретизация гарантий безопасности, то есть не абстрактный разговор и обещание гарантий безопасности, а что именно.

Нельзя сравнивать нынешние гарантии безопасности с "Минском". "Минск" – про другое: он был не про гарантии безопасности, а про некий мир. Кстати, "Минск" стал уроком, когда говорят, что мирные соглашения – это выход. На самом же деле, мирные соглашения не гарантируют прекращения войны.

Да, есть риск повторения Будапештского меморандума. Украина это осознает. Поэтому наше требование – конкретизация гарантий безопасности, то есть не абстрактный разговор и обещание гарантий безопасности, а что именно.

Чтобы был понятен прогресс в этом направлении, отмечу: одна из причин конфликта в Овальном кабинете в феврале была связана с гарантиями безопасности. Позиция украинской стороны состояла в том, что сначала должны быть гарантии безопасности, а потом соглашение о прекращении огня. Тогда американцы категорически отказались обсуждать вопросы гарантий безопасности. Нам пришлось пойти на уступки, и в марте мы договорились с американцами о совместной позиции о прекращении огня, а вопросы гарантий безопасности отставили в сторону. Это был тактический прием, но другого варианта не было, потому что американцы не хотели обсуждать вопрос гарантий безопасности. А сейчас мы это обсуждаем. Более того, рабочую группу по гарантиям безопасности для Украины возглавил госсекретарь США Марко Рубио – это тоже огромный прогресс.

Другой важный момент. Один из вариантов гарантий безопасности, который обсуждается, – это присутствие в Украине после завершения войны войск "коалиции желающих". Не все страны, которые входят в эту коалицию, готовы направить к нам своих военных, но, тем не менее, десять стран готовы.

При этом американцы впервые согласились предоставить логистическую поддержку. США не будут направлять своих военных в Украину, и Трамп об этом сказал во время встречи в Вашингтоне, но они согласились поддерживать и координировать. Что подразумевается под логистической поддержкой? Прикрытие силами ПВО (американскими ракетами и системами ПВО в Румынии и Польше). Я говорю не о конкретных договоренностях, а о возможных вариантах. Например, после завершения войны европейские войска разместятся в Одессе, Львове, Виннице и Житомире (называю примерно), но им нужно воздушное прикрытие, то есть системы ПВО, которые расположены в соседних странах НАТО, и авиация. Американцы готовы обеспечить даже авиационное прикрытие. Плюс спутниковые данные: если ракетные удары наносятся с российской территории, значит, сразу будет оповещение. Это работает для нас, но это должно работать и для европейцев, находящихся в Украине. Вот что примерно подразумевается.

Владимир Фесенко, специально для Главреда

О персоне: Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

