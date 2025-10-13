Укр
Почему Путин вдруг вспомнил встречу на Аляске?

Сергей Климовский
13 октября 2025, 09:29
Через два месяца после встречи на Аляске "путин" вдруг вспомнил 10 октября, что он о чём-то договорился там с Трампом, и что у РФ и США вроде как есть "понимание мирного решения по Украине".
Дональд Трамп, Владимир Путин

Лукашенко это тут же подтвердил и сообщил, что "путин" на саммите СНГ в Душанбе по секрету рассказал о мирном плане, якобы родившемся на Аляске. Это заметили в Белом доме, и Трамп в "Социальной правде" показал кремлёвцам "конфетку" — написал "Спасибо, президент путин", чтобы поощрить движение РФ к столу переговоров.

В этот же день глава турецкой разведки Ибрагим Калын заявил, что всем пора в Стамбул на переговоры. В Анкаре почему-то решили послать такой сигнал через разведку, а не как обычно — через президента или МИД. Ранее, 7 октября, глава МИД Италии Антонио Таяни заявил в Риме на 12-й конференции "Италия — Латинская Америка и Карибский бассейн", что хорошо бы устроить всемирное перемирие с 6 по 26 февраля на время зимней Олимпиады в Милане. При этом он дал понять, что Папа Римский поддерживает идею и выдвинул слоган — "Италия чемпион по миру". Этим он вернул в оборот тему встречи Трампа, Зеленского и "путина" в Ватикане.

Кремлёвцы не остались в стороне и 11 октября устроили интервью с ТАСС своему послу в Швейцарии. Он заявил, что если Швейцария продемонстрирует полную удалённость от российско-украинской войны, то она может стать площадкой для переговоров и местом встречи Трампа с "путиным" по образцу встречи Байдена с ним. Сложится или нет, но РФ надеется таким способом добиться от швейцарцев отказа от любой поддержки Украины.

Однако эту операцию Москве осложняет заявление МУС, появившееся ещё 10 октября, о том, что Таджикистан как подписант соглашения должен был арестовать "путина", а не поить чаем, и выслать в Гаагу. Швейцарцы были первыми, кто ещё в XIX веке продвигал идею создания международного суда для рассмотрения претензий государств друг к другу с целью избежания войн. Поэтому маловероятно, что Швейцария поддастся на такие московские ухищрения.

Все эти заявления, как и похвалы, которые "путин" с Лукашенко источали Трампу в связи с присуждением 10 октября революционерке Марии Корине Мачадо Нобелевской премии мира, обусловлены двумя обстоятельствами. Первое — истечением в конце октября дедлайна, который Трамп дал кремлёвцам, чтобы начали переговоры с Украиной о перемирии. Второе — поездкой Трампа с 13 октября в Израиль и Египет. Между этой поездкой и пребыванием Трампа в Малайзии на саммите АСЕАН с 26 по 28 октября и затем в Южной Корее на саммите АТЭС с 31 октября по 1 ноября есть лаг времени около десяти дней. Всё будет зависеть от того, как пройдёт саммит в Египте и как будет исполняться соглашение Израиль — Хамас.

Пребывание Трампа на месте событий должно стать 99% гарантий его исполнения, но есть нюансы. Один из них — приезд Трампа в Израиль может создать там революционизирующий эффект, несмотря на то, что он будет жать руку Нетаньяху. Рейтинг Трампа в Израиле гораздо выше, чем у Нетаньяху. Если по вине Нетаньяху с соглашением что-то пойдёт не так, публичная негативная реакция Трампа может подтолкнуть израильтян к протестам и революции. Странно, но в еврейском государстве с 1948 года не было ни одной революции, за исключением покупательского бойкота в 2011 году, названного "творожной революцией". Из-за него Израиль также как-то приобщился к Арабской весне.

Если Трамп устроит революцию в Израиле, то в 2026 году ему точно дадут Нобелевку за мир. Тем более что революционерка Мария Мачадо уже дала рекомендацию ему, заявив, что посвящает свою премию многострадальному народу Венесуэлы и Трампу. Естественно, Лукашенко разразился ругательствами в адрес Нобелевского комитета за то, что он даёт премии революционерам. "Путин" сделал то же самое, но дипломатичнее. Кремлю напрягать и без того напряжённые отношения с Норвегией, где десятилетиями у власти Рабочая партия, нельзя и по экзистенциальным причинам. Но пропагандисты в РФ могли себе позволить то, что не мог их вождь, и отстрелялись по Нобелевскому комитету.

Неизвестно, устроит Трамп революцию в Израиле или нет, и как долго пробудет в Египте, но уже очевидно, что между Египтом и Малайзией у него есть лаг времени более десяти дней. Поэтому логично использовать пребывание в Старом Свете по полной, чтобы порешать максимум вопросов, а не летать туда-сюда между Старым и Новым Светом. Планировщики графика Трампа в Белом доме, и не только они, этот фактор учитывают. Поэтому оживает тема его встречи с "путиным" и с Зеленским или без Зеленского, и идёт поиск площадки. Непредсказуемый Трамп может внести в это коррективы и появиться в Грузии, Сирии, Украине или в другом неожиданном месте.

Саммит с Лигой арабских государств в Москве, который кремлёвцы планировали на 15 октября, уже явно проваливается по двум причинам. Во-первых, Трамп с 14 октября будет в Египте обсуждать с членами Лиги темы Ривьеры в Газе, а также нефти и газа. Во-вторых, сирийцы требуют от Москвы выдать Асада и деньги, украденные им. Это их условие для начала полноценного переговорного процесса. Московиты не могут выдавать Асада без имиджевого ущерба для своей власти, но и сообщать, что Асад заболел, умер или случайно выпал из окна, им тоже неудобно. Неразрешимое противоречие сковывает всю "игру" Москвы в Восточном Средиземноморье и отвлекает от войны против Украины. В результате ситуация там вынуждает их предпринимать действия с переговорами здесь.

В эту ситуацию неожиданно 9 октября вмешался Китай, когда "Синьхуа" опубликовало распоряжение министерства коммерции: с сегодняшнего дня вывоз некоторых видов редкоземельных металлов и изделий из них требует специальных разрешений в каждом случае. Такие же разрешения понадобятся на вывоз технологий работы с ними, включая сверление и пиление. Разрешения на вывоз изделий военного назначения выдаваться не будут. Разрешения для изделий двойного назначения будут давать по ситуации. Это касается экспорта во все страны, а не только в США или РФ.

Трамп из-за этого заявил 10 октября, что теперь ему не о чем говорить с Си Цзиньпином, а с 11 октября начал обещать КНР разные 100% пошлины с 1 ноября. Ситуация напоминает словесную войну, которую Трамп вёл в первую каденцию с КНДР: в ней победили обе стороны, при этом не сделав ни одного выстрела. Трамп стал первым гражданином США в XXI веке, стоявшим на 38-й параллели.

Китайскому министерству коммерции ничего не нужно менять в своём тексте, чтобы добиться торгового мира с США. Достаточно лишь тихо пообещать на высоком уровне, что разрешения на вывоз в США будут выдаваться без проблем. Если перефразировать известную украинскую пословицу, она может звучать так: "США и КНР дерутся, а с РФ перья летят". Попутно "перья" немного полетят и с глобальных ИТ-компаний в США, чья капитализация сильно преувеличена.

О персоне: Сергей Климовский

Сергей Климовский – украинский историк и блогер, кандидат исторических наук, известный археолог. Долгое время занимался раскопками на территории украинской столицы. Является создателем киевского общественного музея "Замкова Гора". В блоге на своей странице в Facebook анализирует вопросы политики, геополитики, российско-украинской войны.

Украинцев начали штрафовать за дома в селе – можно "влететь" на миллион

Украинцев начали штрафовать за дома в селе – можно "влететь" на миллион

"Громко ушел": Суханов заговорил о своем внезапном увольнении

"Громко ушел": Суханов заговорил о своем внезапном увольнении

Китайский гороскоп насегодня 13 октября: Тиграм - обида, Кроликам - перемены

Китайский гороскоп насегодня 13 октября: Тиграм - обида, Кроликам - перемены

Гороскоп Таро на неделю с 13 по 19 октября: Весам - перемены, Девам - возможность

Гороскоп Таро на неделю с 13 по 19 октября: Весам - перемены, Девам - возможность

Ольга Сумская лишилась бизнеса - что произошло

Ольга Сумская лишилась бизнеса - что произошло

