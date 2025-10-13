Готова ли Украина к максимальному воздушному террору этой зимой?

Сложные проблемы не имеют простых решений. А боевые действия - это проблема сверхсложная. Вот как убедить в этом людей, которые вообще не очень склонны думать?

Россияне усиливают атаки на украинскую энергетику/ Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 126 отдельная бригада территориальной обороны г. Одесса

Во-первых, странным и опасным выглядит сам факт, что на четвертом году полномасштабной войны у нас отсутствует адекватная программа противодействия тому, с чего эта война началась - воздушным ударам.

Во-вторых, в попытках как-то отбиваться от атак с неба катастрофически отсутствуют профессиональный анализ угроз и системный подход к противодействию.

Понятно, что мы значительно меньше недоимперии. Но ведь мы не уступаем в умности и креативности!

А если попытаться проанализировать ситуацию, то становится понятным, что главная угроза - это не крылатые ракеты врага. И даже не баллистические. Потому что их цена и - главное - объемы производства примерно такие же, как и для соответствующих зенитных ракет наших партнеров. То есть, здесь дело в возможностях западного производства и нашей возможности получать такие ракеты ПВО-ПРО. Потому что свои большие зенитные комплексы мы начнем производить еще нескоро и, видимо, не при этой власти.

Главная угроза - это вражеские беспилотники дальнего действия, шахеты в первую очередь. Потому что это удачная технологическая конструкция, которую враг еще и постоянно совершенствует. И наращивает производство. И тактику применения также меняет: сейчас шахеды демонстрируют что-то вроде ИИ: они сбиваются в стаи над целью, потом изучают нашу противовоздушную оборону - не только по работе радиолокаторов, но и по вспышкам от выстрелов пулеметов, потом пытаются уничтожить наши зенитные позиции. И только потом, уже почти беспрепятственно, атакуют энергетический объект.

Зато у нас имеется сугубо рефлексивная позиция: враг сделал что-то новое, мы почувствовали это в виде жертв и разрушений, и только после этого начинаются поспешные и, соответственно, не очень удачные попытки противодействия. Крым того, полностью отсутствует комплексный подход: есть дилетантские попытки найти некое универсальное супероружие и закрыть вопрос сразу и навсегда. Отсюда и такое увлечение нашего руководства дронами-перехватчиками, которые не будут эффективными, пока не станут многоразовыми и смогут действовать без оператора при любой погоде.

Сегодня на первом месте по эффективности против шахедов - это небольшие, то есть, дешевые зенитные ракеты с дальностью до 10 км наземного и воздушного базирования (что я утверждаю уже два года). Именно поэтому британцы начали поставлять нам подобные ракеты, а штатовцы срочно разрабатывают новое поколение своих "Стингеров".

А ведь существует целое семейство украинских ракет "Верба" разработки КБ "Луч". По замыслу они планировались и для зенитного использования. Почему это направление не получило должного развития? Только потому, что КБ "Луч" чем-то не нравится тем, кто принимает решения в этой сфере?

На втором месте - современные зенитные пушки в виде комплексов вроде "Скайнекса". Но мы опять-таки рассчитываем только на помощь немецкого "Рейнметалла", попытки создать собственную зенитную артиллерию не просматриваются, хотя эта задача вполне посильная.

А что касается пассивных методов защиты энергетических объектов, то программа провалена полностью: по данным комиссии ВР, потрачены десятки миллиардов гривен, построено, дай бог, 30% защитных сооружений. И этот провал стал понятен еще в середине прошлого года, когда Кабмин фактически прекратил финансирование большей части этих работ.

Но почему, когда провал стал очевидным, средства не были направлены на альтернативные проекты защиты? Например, еще с 2023 года днепровские ученые предлагали использовать аэростаты, которые будут поднимать прочную сетку над энергообъектами (писал об этом у себя в ФБ). Предлагали, но услышаны не были. Такой проект значительно дешевле, чем бетонные "черепахи", которые укрывают трансформаторы. Может, сетка и не дает стопроцентной гарантии, но все равно это значительно надежнее, чем укрытия, которые так и не построили, а деньги исчезли.

Можно продолжать рассказывать, что сделано не так. Это будет длинный перечень риторических вопросов. Однако именно этот перечень наталкивает на ответ на главный вопрос, который волнует всех украинцев: насколько мы готовы к максимальной интенсификации вражеского воздушного террора этой зимой?

О персоне: Александр Кочетков Александр Кочетков - аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины. Ведет собственный ютюб-канал, комментирует события в Украине и мире.

