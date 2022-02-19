От призыва Зеленского по "Будапешту" чуда ожидать не стоит, но ход хороший

Владимир Зеленский во время выступления в Мюнхене / president.gov.ua

Выступление Владимира Зеленского в Мюнхене было сильным, правильно акцентированным и своевременным.

На фоне западной медиа-истерии и российского нагнетания через Донбасс президент Украины неплохо втиснулся между ними со щепоткой здравого смысла.

Разумеется, призыв Зеленского созвать стран-участниц Будапештского формата вряд ли существенно изменит баланс сил. В конце концов, до него Украина трижды обращалась к этой идее, и трижды всё заканчивалось ничем. На этот раз чуда ожидать не стоит.

Не означает Мюнхенская речь Зеленского и возвращения Украины к ядерному статусу, что сейчас начали разгонять российские медиа. Никто не даст Украине вернуться к разработке ядерного оружия, так как никто в этом не заинтересован. Да и ресурсов у нас для этого недостаточно, особенно на фоне пост-ковидных проблем и энергетического кризиса. Наконец, это очень долгосрочная затея, на которую надо будет угрохать кучу времени, ресурсов и энергии, чего у нас сейчас нет.

Читайте такжеЗеленский заверил, что Украина в любом случае будет защищать свою землюВнешние партнеры, безусловно, никаких гарантий Украине не дадут. Гарантии безопасности, о которых упомянул президент, предполагают взятие на себя юридических обязательств по защите Украины от внешних угроз. Как и тогда в 1994 году, так и сейчас никто в такие обязательства влазить не желает. Максимум - подписать такую же слабую и размытую бумажку, как 28 лет назад.

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Так что, речь Зеленского стоит воспринимать как грамотный политический ход, попытка найти способ поднять ставки самостоятельно в условиях, когда в основном нами только играют и манипулируют.

Кроме того, выступление Зеленского имеет и внутриполитическую логику: желание понравиться электорату, показать решительность на фоне кризиса, убедить украинцев, что всё под контролем, а у Киева есть некий план, и ключевое слово в нем "Будапешт".

Как тактический способ сбалансировать колоссальные потоки негативной информации вокруг нас - неплохая идея. Решать стратегические задачи, конечно же, "будапештская инициатива" В. Зеленского, на мой взгляд, не сможет.