Владимир Зеленский во время речи в Мюнхене / president.gov.ua

Мощная речь президента в Мюнхене.

"Сытая" Европа за возможность быть "стабильной" с удовольствием просидит на террасах еще одну войну, пока РФ "Изоляцию" не построит на территории ЕС. Ни Макрон, ни Шольц не готовы найти в себе Джонсона и принять конкретные меры, кроме деклараций о намерениях.

Читайте такжеЗеленский призвал "сказать правду" о вступлении Украины в НАТОВ свое время государство Израиль, сделав определенные шаги для того, чтобы соседние страны-агрессоры имели основания считать, что на суверенной территории, которую они пытаются уничтожить с помощью семи армий, есть хотя бы возможность ядерного оружия, получила больше, чем могла рассчитывать во время бесконечных саммитов и круглых, квадратных, узких или широких столов переговоров. Многие из наших граждан уже могут не увидеть тех санкций, которые будут вводить мировые гаранты стабильности, только в случае нападения РФ. Санкции - это попытка вернуть правила, а не жизнь.

Там в ЕС никто не знает, что чувствуешь, когда звучат конкретные даты нападения на твою страну, на твое пространство и твою жизнь. Эта речь демонстрирует, что во главе нашего государства человек, который не хочет быть Чемберленом в Мюнхене или не имеет такого выбора.

Европейский союз имеет незыблемые гарантии, что завтра утром его граждан не разбудят взрывы, наступление, военная агрессия. Мы таких гарантий не имеем. А потому такие выступления должны заставить Европу проснуться раньше, чем РФ военным ударом заставит проснуться нас.