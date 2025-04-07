"Красная свадьба" Трампа продолжается: индексы продолжают падать

Почему-то уверенность Трампа в своей правоте очень расстраивает рынки.

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Дональд Трамп / скриншот

На телеканале Fox News введение Трампом пошлин назвали игропрестоловской "Красной свадьбой" для прилично развивавшейся экономики.

Трамп, однако, настаивает на правильности выбранного курса, обещая сторонникам, что все будет хорошо и Америка устремится к сияющим вершинам, откуда будет плевать на головы всем остальным. Правда, не очень понятно, когда это счастье настанет - тут автор концепции дает уклончивые ответы.

Но почему-то уверенность Трампа в своей правоте очень расстраивает рынки. Азиатские и европейские индексы снова резко упали - падение составило от пяти до 15 процентов, при том что даже пять считается обвалом.

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Скоро биржа в Нью-Йорке открывается. Там, видимо, тоже будет печаль.

Кто такой Иван Яковина Родился в Москве, в районе Сокольники, жил там до трех лет. Имеет украинские корни, предки происходят из города Самбор на Львовщине. С родителями часто переезжал из города в город, проживал в Подмосковье, Кишиневе, Санкт-Петербурге. Учился в 11 школах. Окончил Московский лингвистический университет, по специальности — арабист. С 2010 года работал в Киеве, писал для сайта "Лента.ру". После рейдерского захвата издания в 2014 переехал в Украину. Работает журналистом и политическим обозревателем журнала "Новое время" (Киев), пишет Википедия.

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