"Красная свадьба" Трампа продолжается: индексы продолжают падать

На телеканале Fox News введение Трампом пошлин назвали игропрестоловской "Красной свадьбой" для прилично развивавшейся экономики.
Трамп, однако, настаивает на правильности выбранного курса, обещая сторонникам, что все будет хорошо и Америка устремится к сияющим вершинам, откуда будет плевать на головы всем остальным. Правда, не очень понятно, когда это счастье настанет - тут автор концепции дает уклончивые ответы.
Но почему-то уверенность Трампа в своей правоте очень расстраивает рынки. Азиатские и европейские индексы снова резко упали - падение составило от пяти до 15 процентов, при том что даже пять считается обвалом.
Скоро биржа в Нью-Йорке открывается. Там, видимо, тоже будет печаль.
Кто такой Иван Яковина
Родился в Москве, в районе Сокольники, жил там до трех лет. Имеет украинские корни, предки происходят из города Самбор на Львовщине. С родителями часто переезжал из города в город, проживал в Подмосковье, Кишиневе, Санкт-Петербурге. Учился в 11 школах.
Окончил Московский лингвистический университет, по специальности — арабист.
С 2010 года работал в Киеве, писал для сайта "Лента.ру". После рейдерского захвата издания в 2014 переехал в Украину.
Работает журналистом и политическим обозревателем журнала "Новое время" (Киев), пишет Википедия.
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