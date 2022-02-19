Речь Зеленского в Мюнхене: Украина громогласно прижимает США к стенке

Зеленский во время Мюнхенской конференции / president.gov.ua

Не фанат Зеленского, но лучшего времени, места и контекста, чем Мюнхенская конференция по безопасности, где он предъявил претензии по Будапештскому меморандуму в первую очередь США, Великобритании, а во вторую – Китаю и Франции (они наблюдатели там), придумать сложно.

Украина громогласно прижимает в первую очередь США к стенке, публично ставя под сомнение их способность быть супердержавой и гарантом безопасности своих союзников по всему миру (Тайвань, Япония, Южная Корея и т.д.). Это позволит элитам в США, которые это понимают, брать за горло пророссийское крыло в администрации Байдена, а от самого Байдена добиваться более решительных действий по защите гегемонии США. И прекратить мутные договорняки с Путиным, когда на словах помогают нам, а на деле помогают ему нас додушить.

Читайте также"Нет оружия и безопасности": Зеленский поставил под сомнение Будапештский меморандумА доказать свое право называться "супердержавой" можно сейчас, показав эффективную защиту Украины. Не трындежем, а конкретной помощью, которая в разы должна превышать нынешнюю (оружие, превентивные санкции против России, санкции по Севпотоку-2 и другие плюшки).

В таком контексте вопрос "выполнения Минска" и "особого статуса Донбасса", о котором позволяет себе говорить глава Госдепа Блинкен, забывается как идиотский до момента исполнения Будапештского меморандума. Или эффективной помощи в отбитии атаки на Украину сейчас.

Читайте такжеМощная речь президента в МюнхенеЕсли союзники России Германия и Франция что-то продолжают говорить о Минске, то сразу с ноги посылаются в пешее эротическое путешествие по направлению Вашингтона. Пусть они им поясняют, почему это невозможно.

Очень рад новому тону разговора с Западом, который слегка [обнаглел] (неценз.), когда мягко подталкивает нашу страну к капитуляци через Минск.

В общем, все очень правильно. Пора по-взрослому играть и выгрызать себе место в этом мире, который построен по принципу — или ты хищник, или еда. Пора хищником становиться. Как говорила Голда Меир "Мы хотим жить, а они хотят нашей смерти. У нас нет пространства для компромисса". Мы не в том положении, чтобы стесняться и кого то побеспокоить. Речь идет о выживании государства.