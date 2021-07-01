УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

От Кучмы и Порошенко к Зеленскому: как Большой Герб стал символом наследственности власти

Петр Олещук

политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко

1 июля 2021, 06:35

Большой Герб, предложенный к принятию Зеленским, фигурировал в таком же виде еще в законопроекте, разработанном правительством Тимошенко в 2009 году.

false
Проект Большого Герба Украины

Сколько всяческой ахинеи я прочитал о законопроекте о Большом Государственном Гербе Украины.

Логика тут, конечно, простая. Законопроект внес Зеленский - значит фанклубы некоторых его политических оппонентов начинают усиленно проект самого символа всячески порочить. И тут есть определенная ирония, но о ней - позже.

Собственно, а для чего нам большой Герб? Потому что это предусмотрено в Конституции, где содержатся и ключевые требования к этому символу. В частности, он должен содержать в себе как малый Герб (трезубец), так и и герб Войска Запорожского. Поэтому без казака с мушкетом - никак.

Кое-кто из нардепов начал отстаивать идею, что, мол, зачем нам тот герб? Давайте его вообще из Конституции уберем. Мол, это "очень просто". Очевидно, законотворцы забывают положения Конституции, которую они на днях так сильно чтили.

Нет, не просто, потому что ст. 20, где содержится упоминание о Большом гербе, относится к первому разделу Конституции. И изменить этот раздел очень не просто.

Реклама

Статья 156 Конституции Украины: "Законопроект О внесении изменений в раздел I "Общие принципы", раздел III "Выборы. Референдум" и раздела XIII "Внесение изменений в Конституцию Украины" представляется в Верховную Раду Украины Президентом Украины или не менее чем двумя третями от конституционного состава Верховной Рады Украины и, при условии его принятия не менее чем двумя третями от конституционного состава Верховной Рады Украины, утверждается всеукраинским референдумом, который назначается Президентом Украины".

Читайте такжеПоявилось изображение большого герба УкраиныИтак, "самый простой" путь - это просто утвердить Большой Герб, как и предусмотрено в Конституции.

Теперь про сам проект. Хотя его внес Зеленский, но разрабатывали его значительно раньше.

Он фигурировал в таком же виде уже в законопроекте, разработанном правительством Тимошенко в 2009 году. При этом, Большой Герб Украины, в основном, был создан еще в 2000 г., а уже в январе 2001 г. в Верховную Раду поступил законопроект "О большом Государственном гербе Украины" (реестр. No5274-1). Тогда закон так и не был принят. Утвержденное правительством Тимошенко графическое изображение герба практически не отличалось от того, которое разработали и не приняли при Л. Кучме. В этом изображении герба - тот же набор и расположение символов и похожее графическое исполнение.

Читайте такжеВеликий герб Украины и Конституция Пилипа Орлика: Зеленский объявил в Раде о новых планах КиеваХотя тогда Большой Герб не был утвержден, но он никуда не делся, и неформально начал восприниматься именно как элемент символики государства.

Интересно, что в таком виде он приобрел признание и у президента Порошенко. После ремонта в помещениях тогда еще администрации Президента, в одной из комнат было установлено изображение именно этого проекта. На многочисленных фотографиях Порошенко в качестве президента принимает гостей на фоне именно такой версии символа.

То есть," явочным порядком " этот проект уже приобрел признание, а это - важнейший критерий любого символа. Более того, здесь мы видим наследственность власти. От Кучмы, Тимошенко до Порошенко и Зеленского, а это тоже очень важно для символов.

Не знаю, будет ли утвержден на этот раз Большой Герб, но именно этот случай - это ситуация, когда не надо опускаться до политически-мотивированных оскорблений символов, которые имеют и историю, и смысл, и наследственность.

Петр Порошенко Владимир Зеленский Юлия Тимошенко герб Украины
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Оля Полякова снялась топлес в поддержку украинской сборной по футболуОля Полякова снялась топлес в поддержку украинской сборной по футболу Шевченко со слезами на глазах прокомментировал победу Украины над ШвециейШевченко со слезами на глазах прокомментировал победу Украины над Швецией Дантес признался, к кому на самом деле ревнует Надю ДорофеевуДантес признался, к кому на самом деле ревнует Надю Дорофееву Прививка не помогла: в Израиле половина инфицированных штаммом Дельта были вакцинированыПрививка не помогла: в Израиле половина инфицированных штаммом Дельта были вакцинированы Деградация всегда проще развития, или Новый железный занавес рождается прямо сейчасДеградация всегда проще развития, или Новый железный занавес рождается прямо сейчас

Последние новости

06:42

Обстрел британского эсминца Defender: в НАТО озвучили резкое заявление в отношении РФ

06:35

От Кучмы и Порошенко к Зеленскому: как Большой Герб стал символом наследственности власти мнение

05:54

Вода с лимоном натощак: кому категорически нельзя пить модный напиток Видео

04:57

Эксперт объяснил, почему ЕС не признает китайскую CоronaVac, которой прививают украинцев Видео

02:54

Польза овощей, фруктов и ягод по цветам: от чего могут защитить

Реклама
01:45

Назван продукт, с которым категорически нельзя сочетать огурцы Видео

01:37

У Кравчука назвали условие и формат участия США в переговорах по Донбассу Видео

00:51

Звезда Квартала похвалилась загаром в крошечном бикини

00:19

Гороскоп на сегодня 1 июля 2021 всех знаков Зодиака: повышение, надбавка и ловушка завистников Видео

30 июня, среда
23:36

Лунный посевной календарь на июль 2021 для садоводов и огородников Видео

23:20

Медицинский комитет дал Раде рекомендацию голосовать за легализацию каннабиса Видео

22:58

Погода в первый день июля: в Украину ворвутся сильные дожди и град

22:26

Рэперша Alyona Alyona похвасталась, что переехала к бойфренду

22:00

Какое спиртное очень опасно для организма в жару - ответ экспертов Видео

21:32

В Минздраве рассказали, во сколько раз нужно поднять скорость вакцинации от COVID-19 Видео

21:18

Львов накрыла адская буря: повалены деревья, побиты авто и остановлен транспорт Видео

20:56

Sony назвала игры, которые войдут в подписку PS Plus в июле Видео

20:50

Наследственность или образ жизни: ученые назвали главный секрет долголетия

20:36

На Львовском полумарафоне остановилось сердце у еще одного бегуна

20:35

Ученые пояснили, насколько опасен штамм коронавируса "Лямбда" Видео

Реклама
20:24

Мы не ждали, а они повысили: с 1 июля 5 млн украинцев получат повышенные пенсии Видео

20:19

Хиты по дешёвке – в магазине Microsoft появились скидки на Mafia III и GTA V Видео

20:01

Большое увольнение: из Нацбанка увольняется целый департамент

19:59

У Зеленского прокомментировали слова Путина о "внешнем управлении Украиной" Видео

19:51

Эксперты назвали главную причину ужасного качества воды в Днепре

19:31

Выяснилось, кого граждане считают крупнейшими союзниками Украины - опрос

19:30

Маша Ефросинина раскрыла правду про Дурнева в ответ на его дерзость в соцсетях

19:16

Пригодятся во время новых локдаунов: украинцам рассказали о пользе ковид-сертификатов Видео

19:16

Гороскоп для Скорпиона на июль: когда ловить удачу за хвост и чего нужно избегать в этом месяце

19:15

Складной Samsung Galaxy Z Fold3 красуется на рендерах со всех сторон Фото

19:08

27 тысяч вольт: в Житомирской области врачи спасают подростка, которого "испепелило" током Видео

19:08

Искаженное понимание "патриотизма": о наезде Ницой на Довбика мнение

19:01

Оккупанты Донбасса распространяют фейки о жестком карантине в Украине Видео

18:29

Без права въезда на три года: популярному российскому актеру запретили въезд в Украину

18:27

В Минздраве рассказали, как получить вторую прививку от коронавируса Видео

18:26

Скарлетт Йоханссон трогательно попрощалась с образом Черной вдовы Видео

18:22

Кровавое побоище: в России в очереди на прививку мужчина раскрошил женщине челюсть Видео

17:56

Бравшая пособие нардепка собралась потратить на отпуск 750 тысяч гривен

17:51

Околофутбольный шум мнение

17:45

В Украине официально открыли офис Apple: что изменится для клиентов Видео

Реклама
17:45

Гороскоп на июль-2021 для Весов: что можно и нельзя делать в этом месяце

17:07

Спустя 15 лет: водитель, сбивший насмерть двух девушек, одну из которых обезглавил, сдался полиции

17:01

"Топаз, дай команду": в Киеве жестко отдубасили скандального антимайдановца Видео

16:59

Победа дорогой ценой: стали известны сроки восстановления Беседина после жуткой травмы Видео

16:52

СБУ сняла с поезда легендарного антимайдановца Топаза, который звал войска Путина в Украину

16:42

"Мы не исключаем, что это произойдет в ближайшее время": в МОЗ рассказали о вакцинировании детей Видео

16:41

Голая Тина Кароль со змеей в дерзкой позе произвела фурор Фото

16:40

Кулеба жестко ответил на мантру Путина о "едином народе" и напомнил об агрессии РФ Видео

16:24

Швеция – Украина: появилось видео драки болельщиков сине-желтых с российским фанатом Видео

16:03

Гороскоп для Девы на июль-2021: в чем будет везти и чего остерегаться в этом месяце

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять