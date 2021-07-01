От Кучмы и Порошенко к Зеленскому: как Большой Герб стал символом наследственности власти

Проект Большого Герба Украины

Сколько всяческой ахинеи я прочитал о законопроекте о Большом Государственном Гербе Украины.

Логика тут, конечно, простая. Законопроект внес Зеленский - значит фанклубы некоторых его политических оппонентов начинают усиленно проект самого символа всячески порочить. И тут есть определенная ирония, но о ней - позже.

Собственно, а для чего нам большой Герб? Потому что это предусмотрено в Конституции, где содержатся и ключевые требования к этому символу. В частности, он должен содержать в себе как малый Герб (трезубец), так и и герб Войска Запорожского. Поэтому без казака с мушкетом - никак.

Кое-кто из нардепов начал отстаивать идею, что, мол, зачем нам тот герб? Давайте его вообще из Конституции уберем. Мол, это "очень просто". Очевидно, законотворцы забывают положения Конституции, которую они на днях так сильно чтили.

Нет, не просто, потому что ст. 20, где содержится упоминание о Большом гербе, относится к первому разделу Конституции. И изменить этот раздел очень не просто.

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Статья 156 Конституции Украины: "Законопроект О внесении изменений в раздел I "Общие принципы", раздел III "Выборы. Референдум" и раздела XIII "Внесение изменений в Конституцию Украины" представляется в Верховную Раду Украины Президентом Украины или не менее чем двумя третями от конституционного состава Верховной Рады Украины и, при условии его принятия не менее чем двумя третями от конституционного состава Верховной Рады Украины, утверждается всеукраинским референдумом, который назначается Президентом Украины".

Читайте такжеПоявилось изображение большого герба УкраиныИтак, "самый простой" путь - это просто утвердить Большой Герб, как и предусмотрено в Конституции.

Теперь про сам проект. Хотя его внес Зеленский, но разрабатывали его значительно раньше.

Он фигурировал в таком же виде уже в законопроекте, разработанном правительством Тимошенко в 2009 году. При этом, Большой Герб Украины, в основном, был создан еще в 2000 г., а уже в январе 2001 г. в Верховную Раду поступил законопроект "О большом Государственном гербе Украины" (реестр. No5274-1). Тогда закон так и не был принят. Утвержденное правительством Тимошенко графическое изображение герба практически не отличалось от того, которое разработали и не приняли при Л. Кучме. В этом изображении герба - тот же набор и расположение символов и похожее графическое исполнение.

Читайте такжеВеликий герб Украины и Конституция Пилипа Орлика: Зеленский объявил в Раде о новых планах КиеваХотя тогда Большой Герб не был утвержден, но он никуда не делся, и неформально начал восприниматься именно как элемент символики государства.

Интересно, что в таком виде он приобрел признание и у президента Порошенко. После ремонта в помещениях тогда еще администрации Президента, в одной из комнат было установлено изображение именно этого проекта. На многочисленных фотографиях Порошенко в качестве президента принимает гостей на фоне именно такой версии символа.

То есть," явочным порядком " этот проект уже приобрел признание, а это - важнейший критерий любого символа. Более того, здесь мы видим наследственность власти. От Кучмы, Тимошенко до Порошенко и Зеленского, а это тоже очень важно для символов.

Не знаю, будет ли утвержден на этот раз Большой Герб, но именно этот случай - это ситуация, когда не надо опускаться до политически-мотивированных оскорблений символов, которые имеют и историю, и смысл, и наследственность.