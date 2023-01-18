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Огромная потеря для Украины

Юрий Романенко

Руководитель политических программ Украинского института будущего

18 января 2023, 16:17
Гибнут лучшие сыны и дочери нашей страны. Но мы все равно победим.
Монастырский
Денис Монастырский / МВД Украины

И Дениса Монастырского, и Женю Енина я хорошо знал лично. Они были в команде Украинского института будущего.

Оба были большими патриотами Украины и при том порядочными людьми.

Денис был очень человечным и эмпатийным человеком. Спокойный, умный, просто приличный, он всегда вызывал уважение. В Институте мы с ним любили время от времени собраться и помозговать, как нужно изменять Украину.

Женя был универсалом, который работал в СБУ, МИД, ГПУ, МВД. Широчайшего кругозора и глубочайшего ума человек. Это был один из мощнейших элементов нашего deep state.

Это огромная потеря для Украины. Просто огромная. Они летели на восток.

Я также выражаю соболезнования семьям погибших. Бедные дети, которые пострадали от этого катастрофы из-за безумия гнусной кремлевской безумной собаки.

Гибнут лучшие сыны и дочери нашей страны. Но мы все равно победим.

Источник

Юрий Романенко Денис Монастырский
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