Гибнут лучшие сыны и дочери нашей страны. Но мы все равно победим.

Денис Монастырский / МВД Украины

И Дениса Монастырского, и Женю Енина я хорошо знал лично. Они были в команде Украинского института будущего.

Оба были большими патриотами Украины и при том порядочными людьми.

Денис был очень человечным и эмпатийным человеком. Спокойный, умный, просто приличный, он всегда вызывал уважение. В Институте мы с ним любили время от времени собраться и помозговать, как нужно изменять Украину.

Женя был универсалом, который работал в СБУ, МИД, ГПУ, МВД. Широчайшего кругозора и глубочайшего ума человек. Это был один из мощнейших элементов нашего deep state.

Это огромная потеря для Украины. Просто огромная. Они летели на восток.

Я также выражаю соболезнования семьям погибших. Бедные дети, которые пострадали от этого катастрофы из-за безумия гнусной кремлевской безумной собаки.

Гибнут лучшие сыны и дочери нашей страны. Но мы все равно победим.

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