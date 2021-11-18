УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Очередное надувательство власти: как "Вовина тысяча" только обозлит украинцев

Тарас Загородний
Политический и экономический эксперт
18 ноября 2021, 06:10

"Вовина тысяча" не мотивирует украинцев прививаться от коронавируса.

Власть за вакцинацию обещает не деньги, а купоны на скидки / Facebook/ProtsyshynOfficial/

Зеленский заявил, что украинцы, привитые от коронавируса двумя дозами вакцины, получат тысячу гривен через приложение "Дия", а потратить эти деньги можно будет на приобретение абонемента в спортзал, билета на концерт, в кино, музей или театр либо же на путешествия внутри страны. Эту инициативу власти в народе сразу окрестили "Вовиной тысячей".

Идея, в принципе, правильная. Подобная практика используется во всем мире, в частности, в странах Европы, где за вакцинацию людям дают, например, 100 долларов, потому что и там тоже существуют антивакцинаторские настроения.

Так что идея правильная, но дальше, как у Черномырдина, "хотели, как лучше, а вышло, как всегда". Ведь деньги напрямую никто вакцинированным давать не собирается. На самом деле, власть обещает не деньги, а де-факто купоны на скидки. Подчеркиваю, это – купоны.

При этом власть преследует одну важную для нее цель – мотивировать как можно больше украинцев установить приложение "Дия". Для власти это важно потому, что она всерьез думает о введении электронного голосования в Украине. Очень уж понравился ей опыт Российской Федерации, где это было введено. Ведь там на округах сразу "выносили" оппозиционные партии, потому что по какому-то удивительному стечению обстоятельств, а точнее за счет "электронного голосования", которое легко можно подделать, партия от власти легко набирала голоса. Зеленский прекрасно понимает, что только молодежь за него еще и может проголосовать.

Однако, действуя так, "зеленые" создают проблему. Ведь власть не подумала об украинцах, у которых все еще нет смартфонов, а это, извините, бо́льшая часть населения страны. Власть все измеряет мерками Киева и городов-миллионников, где население в основном может себе позволить смартфоны. Другая же часть страны живет в другой реальности, в частности, у многих до сих пор кнопочные телефоны и нет нормального интернета. Как в этом случае власть будет обеспечивать выполнение своего обещания? Она будет давать эту тысячу деньгами? Но если так, то она создает неравноценный доступ, ведь одним она отдаст деньгами, а другим – какими-то купонами через "Дию".

Реклама

Задумка правильная, но исполнение таково, что эта идея вызовет еще большее отторжение власти. "Зеленые" просто не думают, когда что-то делают. Они пытаются хайпонуть, выдать что-то яркое, но, как это будет работать на практике, они не задумываются.

Потому идея с "Вовиной тысячей", думаю, закончится так же, как и другие "блестящие" инициативы власти.

Читайте также"Конец эпохи бедности": Сеть взорвалась мемами из-за "Вовиной тысячи"

Кроме того, обещанную Зеленским за вакцинацию сумму можно использовать только на определенные виды услуг и развлечений. Посмотрим еще, какие фирмы и компании получат доступ к предоставлению этих услуг. Ведь за эту тысячу гривен мы можем сходить в кино или на концерт, а и кино, и концертами по стечению обстоятельств занимается 95 квартал…

Плюс зачем подобные развлечения, например, какой-нибудь сельской бабушке? Она вряд ли пойдет музей, на концерт или отправится в путешествие самолетом.

Идею Зеленского сравнили с "Юлиной тысячей", однако есть большая разница: Тимошенко давала людям реальные деньги, причем по тем меркам это было 200 долларов, а то, что дает сегодня Зеленский – это 38 долларов, еще и купоны. Разница, мягко говоря, существенная. Кроме того, получив "Юлину тысячу", люди могли использовать деньги по их собственному усмотрению, например, на покупку продуктов. Здесь же все не так.

Читайте такжеУкраина закипает, и есть от чего

А самое главное, что эта идея с тысячей гривен никак не мотивирует украинцев больше вакцинироваться. Наоборот, она еще больше обозлит их, потому что все поймут, что их надурили, и деньги раздавать никто не будет.

Так что подобные шаги не спасут рейтинги Зеленского – они, как мертвому припарки.

Потому в данном случае правильнее вести речь не о "Вовиной тысяче", а о "Вовиной фикции". В общем, как всегда.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда

viber
Владимир Зеленский Тарас Загородний вакцинация от коронавируса
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на 2022 год для женщин: богатый избранник, финансовая удача или крепкий бракГороскоп на 2022 год для женщин: богатый избранник, финансовая удача или крепкий брак Полнолуние и лунное затмение в ноябре 2021: что нельзя делать в этот день, чтобы не навлечь бедуПолнолуние и лунное затмение в ноябре 2021: что нельзя делать в этот день, чтобы не навлечь беду Привозят на носилках с низкой сатурацией: врач рассказала, к чему приводит игнорирование симптомов COVID-19Привозят на носилках с низкой сатурацией: врач рассказала, к чему приводит игнорирование симптомов COVID-19 Самый вкусный и полезный омлет на завтрак: готовить всего 7 минутСамый вкусный и полезный омлет на завтрак: готовить всего 7 минут Врач перечислил симптомы коронавируса, при которых стоит немедленно обратиться в больницуВрач перечислил симптомы коронавируса, при которых стоит немедленно обратиться в больницу
06:10

Очередное надувательство власти: как "Вовина тысяча" только обозлит украинцев

05:28

Россия будет атаковать Украину не только на Донбассе: эксперт назвал сценарий агрессии КремляВидео

05:05

Кардиолог назвал продукты, которые могут спровоцировать появление тромбов

04:30

Обнаженная рекордсменка по самым большим скулам показала миру свою новую грудьВидео

04:10

Приметы на 18 ноября: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

Реклама
03:48

Ученые предсказали появление суперболезни, которая убьет больше людей, чем COVID-19Видео

03:45

Больше шансов выжить: выяснилась связь между приемом антидепрессантов и летальным исходом от COVID-19

02:33

Могут ли водителей оштрафовать за неисправные габариты: ответ юристаВидео

02:09

Гороскоп на сегодня 18 ноября 2021: Весам – долги, Стрельцам – семейные проблемыВидео

01:37

Медик назвал неожиданную причину высокого давления

01:28

Раскрыта заоблачная стоимость улыбки ПримадонныВидео

00:40

В ухе мужчины угнездился червьВидео

17 ноября, среда
23:57

Сборная Украины по футболу официально получила нового тренераВидео

23:27

Сергей Поярков на внедорожнике мчался на красный свет и угодил в ДТП

23:16

Чем опасная домашняя консервация - ответ врача

22:58

Самые вкусные пирожки из лаваша с сыром и зеленью: готовить всего 15 минутВидео

22:50

Миграционный кризис: Зеленский попросил помощи у Евросоюза

22:21

Синоптики предупредили украинцев об ухудшении погодыВидео

22:03

В Минкульте подсчитали, на что хватит "тысячи от Зеленского"

21:58

Чем опасные оливки - комментарий фитнес-тренера

Реклама
21:33

Коронавирус в основном поражает бедных людей - ВОЗ

21:10

Астролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в полнолуние и лунное затмение 19 ноябряВидео

21:03

Лукашенко выдвинул Меркель жесткий ультиматум из-за мигрантов

20:56

В Украине появился первый кабинет анонимной вакцинации: для чего он нуженВидео

20:52

Танцы со звездами 8 сезон 12 эфир: вновь на паркете Димопулос и Мишина, и неожиданный дебют

20:38

16-летнюю девочку за несколько лет изнасиловали 400 мужчин и родной отецВидео

20:35

Генасамблея ООН одобрила важную резолюцию по КрымуВидео

20:27

В Польше пьяный украинец устроил масштабное ДТПВидео

20:09

Северный поток в этом году не запустят - СМИ выяснили причинуВидео

20:06

Проезд в Киеве до 20 гривен повышать не будут - КличкоВидео

20:00

Зачем киевлян пугают проездом в транспорте по 20 гривенмнение

19:54

Дети умоляли копов о помощи: на Черниговщине мужчина на глазах у собственных чад убил матьВидео

19:42

Bellingcat обнародовала первую часть расследования о "вагнеровцах"Видео

19:36

Дмитрий Комаров показал своих двойняшек: "Лучший подарок!"

19:34

Впервые в истории: Украина начала покупать огурцы в России

19:33

Гороскоп на 2022 год для всех знаков Зодиака: кому больше всего повезет в год Тигра

19:20

Тут будет ад: насколько вероятно вторжение России в Украину зимоймнение

19:20

В моду на зиму 2022 пришли теплые свитера несказанной красоты, в которых зима пройдет незаметноФотоВидео

19:13

Минздрав изменил правила госпитализации пациентов с коронавирусом: что новогоВидео

19:10

Украина изменяет правила карантина: кого и когда это коснетсяВидео

Реклама
18:44

Кристен Стюарт займется охотой на привидений в новом реалити-шоу

18:24

Беларусь прекращает поставки электроэнергии в Украину

18:03

Каждый 5-й украинец обвиняет в ухудшении ситуации с COVID-19 невакцинированных - опрос

17:47

Звезда сериала Моя улюблена Страшко пытался покончить с собойВидео

17:37

Объявлен победитель премии "Самое смешное фото животного": яркие кадры из жизни дикой природыФото

17:28

Штамм Дельта "косит" украинцев тысячами: ученые обнаружили 11 вариантов вирусаВидео

16:48

Укравтодор: "Большая стройка" вывела дорожную отрасль в лидеры по закупкам стройматериалов

16:39

Салу грозит исчезновение: почему стоит готовиться к еще большему подорожанию этого продуктаВидео

16:36

В Харькове на "зебре" водитель сбил ребенка: жуткий момент попал на видеоВидео

16:09

"Вовина тысяча": Шмыгаль пояснил, как украинцам начислят деньги за COVID-вакцинацию

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять