Очередное надувательство власти: как "Вовина тысяча" только обозлит украинцев

Власть за вакцинацию обещает не деньги, а купоны на скидки / Facebook/ProtsyshynOfficial/

Зеленский заявил, что украинцы, привитые от коронавируса двумя дозами вакцины, получат тысячу гривен через приложение "Дия", а потратить эти деньги можно будет на приобретение абонемента в спортзал, билета на концерт, в кино, музей или театр либо же на путешествия внутри страны. Эту инициативу власти в народе сразу окрестили "Вовиной тысячей".

Идея, в принципе, правильная. Подобная практика используется во всем мире, в частности, в странах Европы, где за вакцинацию людям дают, например, 100 долларов, потому что и там тоже существуют антивакцинаторские настроения.

Так что идея правильная, но дальше, как у Черномырдина, "хотели, как лучше, а вышло, как всегда". Ведь деньги напрямую никто вакцинированным давать не собирается. На самом деле, власть обещает не деньги, а де-факто купоны на скидки. Подчеркиваю, это – купоны.

При этом власть преследует одну важную для нее цель – мотивировать как можно больше украинцев установить приложение "Дия". Для власти это важно потому, что она всерьез думает о введении электронного голосования в Украине. Очень уж понравился ей опыт Российской Федерации, где это было введено. Ведь там на округах сразу "выносили" оппозиционные партии, потому что по какому-то удивительному стечению обстоятельств, а точнее за счет "электронного голосования", которое легко можно подделать, партия от власти легко набирала голоса. Зеленский прекрасно понимает, что только молодежь за него еще и может проголосовать.

Однако, действуя так, "зеленые" создают проблему. Ведь власть не подумала об украинцах, у которых все еще нет смартфонов, а это, извините, бо́льшая часть населения страны. Власть все измеряет мерками Киева и городов-миллионников, где население в основном может себе позволить смартфоны. Другая же часть страны живет в другой реальности, в частности, у многих до сих пор кнопочные телефоны и нет нормального интернета. Как в этом случае власть будет обеспечивать выполнение своего обещания? Она будет давать эту тысячу деньгами? Но если так, то она создает неравноценный доступ, ведь одним она отдаст деньгами, а другим – какими-то купонами через "Дию".

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Задумка правильная, но исполнение таково, что эта идея вызовет еще большее отторжение власти. "Зеленые" просто не думают, когда что-то делают. Они пытаются хайпонуть, выдать что-то яркое, но, как это будет работать на практике, они не задумываются.

Потому идея с "Вовиной тысячей", думаю, закончится так же, как и другие "блестящие" инициативы власти.

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Кроме того, обещанную Зеленским за вакцинацию сумму можно использовать только на определенные виды услуг и развлечений. Посмотрим еще, какие фирмы и компании получат доступ к предоставлению этих услуг. Ведь за эту тысячу гривен мы можем сходить в кино или на концерт, а и кино, и концертами по стечению обстоятельств занимается 95 квартал…

Плюс зачем подобные развлечения, например, какой-нибудь сельской бабушке? Она вряд ли пойдет музей, на концерт или отправится в путешествие самолетом.

Идею Зеленского сравнили с "Юлиной тысячей", однако есть большая разница: Тимошенко давала людям реальные деньги, причем по тем меркам это было 200 долларов, а то, что дает сегодня Зеленский – это 38 долларов, еще и купоны. Разница, мягко говоря, существенная. Кроме того, получив "Юлину тысячу", люди могли использовать деньги по их собственному усмотрению, например, на покупку продуктов. Здесь же все не так.

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А самое главное, что эта идея с тысячей гривен никак не мотивирует украинцев больше вакцинироваться. Наоборот, она еще больше обозлит их, потому что все поймут, что их надурили, и деньги раздавать никто не будет.

Так что подобные шаги не спасут рейтинги Зеленского – они, как мертвому припарки.

Потому в данном случае правильнее вести речь не о "Вовиной тысяче", а о "Вовиной фикции". В общем, как всегда.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда