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Оболочки из кожи и костей, запускающие ракеты по детям

Михаил Ткач

журналист

15 июля 2022, 08:21

Все это ничто существует лишь ради одного - уничтожать все имеющее смысл. Уничтожать то, чего у них не существует.

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Последствия обстрела россиянами Винницы / ГСЧС

Это же есть где-то оболочки из кожи и костей совсем близко от нас, которые запускают ракеты по людям, которые свободно живут, куда-то идут, едут, что-то планируют, чего-то достигают, кого-то любят и кто-то любит их. Которые все это делают здесь потому что это их страна, их улицы, дома, кафе, работа, их жизнь. Эта страна - их жизнь.

Нажимают и тысячу семьсот килограмм летит в ребенка. Потому что многие миллионы оболочек в выгребной яме под названием Россия считают, что это нормально.

Читайте такжеПутинский режим будет прикончен на поле бояЧто-то из этих оболочек, которые запускают ракеты, наверное, когда-то приходит домой. Ест, много пьет, смотрит телевизор, много смотрит, видит свой окружающий мир в той грязи, которую больше двадцати лет для таких, как она замешивала другая полумертвая оболочка под названием путин. И как и многие миллионы других оболочек считает, что это тоже нормально. Что это даже хорошо, что дерьмо. Хорошо что плохо.

И все это ничто существует лишь ради одного - уничтожать все имеющее смысл. Уничтожать то, чего у них не существует. Эти оболочки уже несколько десятилетий создаются для того, чтобы заработать на новую яхту Путину и умереть. Уже несколько десятилетий Путин расширяет выгребную яму. Несколько десятилетий мечтает создать еще большую выгребную яму, чем есть. Яму без жизни. Яму, где он будет главным. Ибо главным нигде еще он быть не может и не сможет никогда.

Винница Михаил Ткач
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