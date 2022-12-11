Объект, унизивший российское ПВО

Вторжением в Украину, россия успешно демилитаризирует саму себя. Причём целые рода войск!

Россия успешно демилитаризирует саму себя, считает Коваленко / Коллаж фото Maxar, kremlin.ru

Объект, нанёсший удар по российским аэродромам и унизивший российское ПВО...

Последние несколько дней только об этом меня и спрашивают, что же это могло быть и чьего производства.

Что же, немного расставлю точки над "і", настолько, насколько это возможно. Но...

Но, напомню, что до сих пор не было официальных заявлений о принадлежности этого объекта ВСУ?? от лиц, уполномоченных такие заявления делать, а потому, вне зависимости от того, что там пишут какие-то там западные издания со слов неких неназванных источников - это не мы.

А теперь по теме.

Для понимания, максимально доступно постараюсь объяснить, что такое российская эшелонированная ПВО.

Эшелонированная ПВО - это не только ЗРК малого, среднего и большого радиуса действия, но ещё и ряд других сопутствующих технических средств, таких как РЛС, РЭБ и т.д. И тот объект, который преодолел более 700 км в ВП рф, успешно эти средства обошёл, обманул, подавил.

Чтобы это ни было, дрон, БПЛА, ракета, цеппелин, китайский летающий фонарик, он смог действие всех этих средств нивелировать. То есть, данное устройство достаточно высокотехничного и высокотехнологичного исполнения, опережающее российские технологии или...

Или очень хорошо их знающее.

Со дня полномасштабного вторжения в Украину российских оккупантов ВСУ не просто уничтожили, повредили, но и затрофеили огромное количество российской техники. В том числе и многие образцы ЗРК, РЭБ, РЛС и пр.

Украинская техническая мысль всегда была на шаг впереди российской, так велось ещё со времён СССР. Единственное, чего не хватало нашему ВПК, так это финансирования и технологий, чтобы выйти за рамки совковых наработок. Даже после 2014 нам не предоставлялось технологий.

А сейчас мы имеем доступ не только к технологиям, но и к уникальным образцам российского оружия, на создание и модернизацию которого рф потратила десятки лет и десятки, сотни миллиардов долларов.

И вот, оказывается, все их разработки, на самом деле оказались не эффективны, чтобы остановить некий объект, залетевший в их ВП. Надо же, какая неожиданность! Или на самом деле это было ожидаемо, когда теряешь технику сотнями трофейных единиц?

Я не знаю, кто или что нанесло удар по российским аэродромам, но то, что это подтверждает технически провал десятилетних трудов российского ВПК - факт. Но главное то, что россия не сможет заменить всё то, что не работает. У ней такой возможности нет и не будет.

Собственно, ещё один пример того, что вторжением в Украину, россия успешно демилитаризирует саму себя. Причём целые рода войск!

Российское ПВО? Вычёркиваем!

Всё идёт за планом.

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