Об угрозе вторжения Беларуси

Лукашенко - хитер и жаден. Он втянул бы Биларусь в войну, но при условии, что сопротивление Украины уже сломано.

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Вновь, как и летом 2022 года, обострились разговоры о возможном присоединении армии бульбопюрера Лукашенко к силам вторжения недоимперии. Якобы, если это произойдет этой весной, то принципиально поменяет расклады на поле боя в пользу агрессора.

Опасения имеют основания. Вооруженные силы Беларуси полностью интегрированы в рф. Постоянно проходят учения и маневры, которые ведут бывшие вагнеровцы. Военным Биларусе втюхивают, что они сейчас — третья по силе армия Европы после России и Украины (интересно, с какой стати?), особенно, после того, как Беларусь вроде бы стала ядерной державой. Полнолуние дурака, но повторяют все — от Лукашенко и его пропагандистов до бабушек под подъездами, и биларусам заходит.

Путин очень хотел бы замазать биларусов в украинский крови - ему позарез нужно расширение географии войны — со стратегической точки зрения успешное наступление 50-тысячной группировки из Беларуси с намерением разрезать Украину пополам и разрушить логистику поставок западного оружия и боеприпасов — это было бы почти фатальным.

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Но это в теории. На практике биларусские военные в Украину не хотят. Дело в том, что часть местных воинов повелась на российскую пропаганду, уволилась из рядов армии Беларуси и пошла на контракт в армию рф. Большинство таких безголовых уже реально остались головы и других частей тела и закопаны в украинские черноземы. А те, что до сих пор живы, рассказывают, что война в Украине страшная, кровавая и вовсе не такая ласковая прогулка за трофеями, как напевают российские рекрутеры.

Лукашенко - хитер и жаден. Он втянул бы Беларусь в войну, но при условии, что сопротивление Украины уже сломано, фронт упал, и речь не о том, чтобы воевать, а чтобы успеть урвать что-то для себя от захвата Украины. Но не раньше.

С большей вероятностью можно предвидеть совместную военную провокацию России и Беларуси против стран Балтии. В Москве и Минске убеждены, что страны Балтии не имеют собственных ресурсов для защиты, а НАТО не рискнет напрямую вступать в войну. Вот здесь "третья картофельная армия мира", прячась за недоимперией и нападая на беззащитных, и может себя проявить.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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