Как Запад украинскими ракетами развязывает себе руки

Если западные партнеры таки решат, что воевать они не хотят, а захотят поддержать Украину, тогда у нас появятся ракеты.

https://opinions.glavred.info/kak-zapad-ukrainskimi-raketami-razvyazyvaet-sebe-ruki-ukrainskim-raketam-10583606.html Ссылка скопирована

На ускорение предоставления разрешения Украине бить вглубь РФ могут повлиять два фактора - эксперт/ Коллаж: Главред, фото: Википедия, ОП

Ракеты из новой программы, о которой рассказывает президент Зеленский, вероятно, будут нести миллион дронов. Миллион дронов, в свою очередь, будет сделан с помощью гигаватта мощностей, который мы будем топить за счет миллиарда деревьев.

У меня складывается впечатление, что президента, мягко говоря, некачественно информируют.

Для понимания, еще до полномасштабной войны у нас было четыре больших ракетных проекта. Первый - "Нептун", который имел вариант наземного и противокорабельного использования. Второй - ОТРК "Гром", очень похожий на "Искандер", но по характеристикам даже лучше. Еще был ЗРК "Кильчень", которые по характеристикам не хуже Patriot. И еще к ракетной программе можно отнести РСЗО "Ольха", который определенным образом можно было бы доработать, чтобы они использовались в противовоздушной системе. То же касается и противотанковых ракет "Стугна", которые можно использовать против бронетехники и медленных воздушных целей.

видео дня

После начала полномасштабного вторжения была попытка как-то ускорить процесс по "Нептуну" и "Грому" со стороны руководства Украины, хотя надо понимать, что площади КБ "Луч", на которых собирались ракеты "Нептун", подверглись ракетному удару в первые сутки после российского вторжения. Однако определенную часть оборудования и недоделанные ракеты тогда успели перевезти на запасную площадку под Киевом, но через две недели и ему досталось. Тогда часть ракет перевезли в сторону фронта и смогли поразить ими крейсер "Москва". Но это было сделано не по команде "сверху", а руководство КБ "Луч" решало это по собственному усмотрению.

С тех пор "Нептуны" потихоньку собирают, но под плотным вниманием и агентурной работой вражеских спецслужб очень трудно работать. С "Громом" прорывов за это время не происходило, "Ольху" выпускали только в варианте для систем ЗРК, но не теми темпами, в которых сейчас нуждается фронт.

Определенные движения в этом направлении есть, но если нам президент и главнокомандующий пообещали, что скоро мы не будем ни от чего зависеть, то это просто фантастически.

Однако после недавнего заявления главнокомандующего Сырского о нехватке зенитных ракет малой дальности я буду крайне удивлен, если покрытие дефицита произойдет не за счет поставок дополнительных ракет со стороны наших партнеров. А это вполне возможно, потому что они разворачивают 500-тысячную группировку НАТО в Европе. А это значит, что у них есть все, не только ракеты, техника и самолеты, но даже биотуалеты. То есть у них есть складские запасы. Если же партнеры все-таки решат, что воевать они не хотят, а захотят поддержать Украину, тогда и ракеты появятся на фронте. А если это произойдет именно за счет собственных возможностей, то я буду удивлен, но счастлив.

Конечно, запрета на удары вглубь России собственными ракетами у нас нет, однако здесь у нас возникают проблемы с оперативным определением координат движущихся целей. Если речь идет о стационарных комплексах (например, об электростанциях или хранилище горюче-смазочных материалов), то мы можем сами определить координаты, задать их в ракету и нанести удар. А вот если цель подвижная (например, командный пункт), то оперативные данные о координатах поступают от западных партнеров. И они не будут их предоставлять хоть для собственных ракет, хоть для ракет украинского производства.

Я надеюсь, что на предоставление разрешения Украине бить вглубь РФ повлияют два события. Первое - снятие Байдена с предвыборной гонки в Соединенных Штатах, ведь он сбросил с себя груз ответственности и есть надежда, что теперь ему будет это легче сделать, чем раньше.

Вторая - появление хотя бы шести F-16 в Украине подтолкнет Запад к этому решению. Потому что ракета "воздух-воздух" запускается не по координатам, а по цели. То есть она не видит границ и будет автоматически перелетать границу. И чтобы не выглядеть невеждами, лучше, чтобы Белый дом таки снял этот запрет.

Александр Кочетков, политический аналитик, эксперт по вопросам ракетно-ядерного вооружения, специально для Главреда

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков - аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред