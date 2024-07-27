Как война дала миру колоссальный объём знаний об Украине

Моментально в Нидерландах вышла статья подвизавшейся на российских ресурсах журналистки о страшных украинских неонацистах.

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Война в Украине / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Никогда такого не было, и вот опять.

Война дала миру колоссальный объём знаний об Украине. Вследствие чего немало формирующих (в т.ч. журналистов) и принимающих решения лиц в Европе и США убедились, что басни о повальном неонацизме в Украине распространяли глубоко заангажированные люди.

Отчасти – россияне, отчасти – лица, которые монетизировали тему "борьбы с украинскими неонацистами" для достижения политических целей или банального заработка. Внезапно оказалось, что многие отчёты о ситуации в Украине, годами сочинявшиеся разными добрыми людьми – это враньё.

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И вроде как постепенно начало отпускать. Вплоть до того, что США сняли запрет на поставки оружия "Азову".

Однако в фоновом режиме эта тема живёт. Что сразу же проявилось во время просветительского тура 3ОШБ в Европе. Моментально в Нидерландах вышла статья подвизавшейся на российских ресурсах журналистки о страшных украинских неонацистах.

До 2022 года я неоднократно на фактах показывал разным коллегам несоответствие между реальной ситуацией и публичной картиной. Например, если взять любой список нападений на журналистов, активистов (ЛГБТ, экологов, охрану памятников и др.), местных и национальных политиков, чётко видно, что львиная доля атак на совести локальной мафии и бенефициаров "децентрализации". А по реальным актам саботажа (в основном поджоги) и вандализма крайние левые опережали крайне правых. Плюс нанятые россиянами персонажи, как украинские, так и иностранные. И корень проблемы был ясен до безобразия – российское влияние и недостатки правоохранительной системы, а не идеология.

Но поскольку наезжать на россиян было страшно и не оплачивалось, бороться с местной мафией не интересно и опасно, а с выдуманными "украинскими неонацистами" - легко и комфортно, плюс был хорошо оплачиваемый "социальный заказ", мейнстримом стали "неонацисты". Это полнейшая калька рынка "борьбы с коррупцией", до мелочей.

История с "революционным расистом", который взял ответственность за убийство Ирины Фарион, станет ещё одним поводом для дискредитации Украины. Просто самим фактом упоминания в украинском контексте, хотя там в избытке российских хвостов.

Думаю, теме "неонацизма в Украине" попытаются открыть второе дыхание. Выборы во Франции показали, что население готово мобилизоваться против "правой угрозы". Тему "расизма в Украине" в США можно разыгрывать на выборах в обе стороны.

Но козырной картой дискредитации остаётся не "неонацизм", а ИГИЛ.

Теперь стоит ждать, когда в Украине "вскроют" очередную "ячейку ИГИЛ" или "возьмут в плен" игиловца, якобы воевавшего в ЗСУ. Интересно только, для этого задействуют уже известных "специалистов" по "разоблачению" ИГИЛ в Украине или найдут кого-то нового.

Кто такой Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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