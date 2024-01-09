О войне. Прогноз на 2024 год

Наиболее важным оружием в этом году будут ракеты и беспилотники всех типов, ну, конечно средства ПВО-ПРО.

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ВСУ / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 17 отдельная танковая бригада

Поскольку наше осеннее наступление четко пошло по промежуточному сценарию с переходом в негативное, то прогнозировать довольно легко. Хотя ничего приятного вроде освобождения Крыма, к сожалению, спрогнозировать не могу.

Главным делом ВСУ будет активная оборона, где они едва ли не лучшие в мире. Отсутствие масштабных наступательных действий связано с несколькими факторами. В первую очередь, у нас проблемы с количеством современного наступательного вооружения, а также с мобилизацией.

Зато врагу удалось настроиться на долговременную войну на истощение. Его ВПК работает достаточно эффективно, кроме того, есть поставки со стороны союзников недоимперии — Ирана и Северной Кореи. В России создали такие финансовые условия, что там есть возможность привлекать в войска по 400 тысяч человек дважды в год. И этого достаточно для наступательных действий в виде "мясных штурмов".

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Враг стал заметно сильнее, чем в начале вторжения. Мы тоже стали сильнее, но не настолько.

Есть большой риск того, что в этом году мы полностью потеряем контроль за Луганской и Донецкой областями. Основные усилия врага будут направлены на попытку захвата Харькова — для этого есть известные логистические предпосылки. И это самая желанная цель для врага, конечно, после захвата Киеву, потому что Кремль сможет выдать это за выдающуюся победу.

Считаю, что битва за Харьков станет точкой наибольшего напряжения текущего года войны. Это если какие-то чрезвычайные события не приведут к замораживанию боевых действий где-то ближе к лету.

Наиболее важным оружием в этом году будут ракеты и беспилотники всех типов, ну, конечно средства ПВО-ПРО. Западная авиация, которую мы ожидаем, принципиально на ход боевых действий не повлияет в силу ее небольшой численности.

Буду бесконечно рад, если ВСУ и наши союзники перечеркнут этот мой довольно пессимистичный военный прогноз.

О политике.

В этом году она начнет возвращаться в Украину, потому что слишком много всевозможного накопилось, что убирается лишь политическими процессами. И продолжает накапливаться.

Речь о том, что чем дальше, тем больше действия и бездействие нашей власти становятся неадекватными складывающейся сложной ситуации. Соответственно, в центре политического внимания будет ход войны и все, с ним связанное: неудачи начала войны, неуспеваемость наступления ВСУ в 2023 году, неудовлетворительная работа украинского ВПК, несправедливость подхода к мобилизации, незаконное обогащение власть имущих во время войны и так далее.

Отвечать на все эти вопросы Офиса президента будет крайне сложно. Особенно, если к тем, кто спрашивает, присоединятся почтенные военные.

Общественно-политическое поле Украины претерпевает существенные изменения. Легко предсказать, что должна появиться новая политическая сила, что - то вроде "Очень разгневанных патриотов". И также объединения, которые попытаются представлять интересы наших вынужденных эмигрантов.

А вот состоятся ли выборы в этом году, прогнозировать невозможно — слишком много факторов, в первую очередь, внешних, на это влияет.

2024 год - третий год полномасштабного вторжения. Бешеная недоимперия продолжает мерить жизнь пятилетками, как в советское время. Третий год тогда назывался решающим. Таки коммуняки что-то знали.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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