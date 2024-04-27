Китай и проблема завершения войны

С самого начала войны Китай был союзником рф. Но не с самого начала он принимал в ней активное участие.

https://opinions.glavred.info/kitay-i-problema-zaversheniya-voyny-10561034.html Ссылка скопирована

/ Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Понятно, что китайцы искренне верили в "Киев за три дня", и в их прямой помощи нужды не было. Но после российских поражений в 22-м риск того, что Путин может проиграть стал очень высоким и Китай начал занимать публичную активную позицию.

Впрочем, по моему мнению, переломным моментом стал демарш Пригожина. В этом смысле он очень сыграл на руку Путину, поскольку показал насколько режим кремля слаб. Эта ситуация напугала китайцев, что они могут очень легко получить в России режим, который пойдет на уступки Западу в части как раз китайских вопросов. Поэтому после этого Китай стал не только помогать заявлениями и экономически, а в том числе принимает активное участие в развитии российского ВПК. Последствия этого мы очень сильно ощущаем сейчас, когда уничтожение сотен единиц российской техники пока мало влияет на их темпы штурмов.

видео дня

Байден наконец озаботился проблемой Китая. С самого начала американцы не хотели портить отношения с китайцами, и считали, что его помощь РФ является минимальной. Они закрывали глаза на миллиарды китайских долларов за российскую дешевую нефть в обход санкций, закрывали глаза на разные там политические совместные заявления рф и Китая, и сейчас когда открыли, то перед ними предстала ось Москва-Пекин. Для понимания масштабов, то объем торговли россии и Китая в 2021 году был 140 млрд долл, а в 2023 - 240 млрд долл., при чем рост за 2023 составил 26%. Однако, Байден, девиз которого можно сформулировать "всегда поздно", и в этот раз проснулся поздно. На фоне американских выборов осенью китайцы не будут ни о чем договариваться с ним.

Сегодня Блинкен что-то там дополнительно угрожал Китаю санкциями. Но понятно, что за полгода до выборов договариваться с тем, кто имеет большие шансы проиграть - смысла нет. Все, что делает Байден был смысл делать летом прошлого года, когда китайцы начали активно помогать российскому ВПК. При чем учитывая сроки была бы возможность достичь с китайцами компромиссов по завершению боевых действий в Украине и переходу к переговорам. Сейчас же Байден себя в очередной раз подставил тем, что на фоне требований Конгресса представить план завершения войны - этот план трудно будет представить без учета поведения Китая.

Кто такой Виктор Андрусив Виктор Андрусив - политический и общественный деятель, заместитель главы Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас - боец ВСУ, пишет Википедия.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред