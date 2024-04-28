Вырастут ли тарифы на мобильную связь?

Мобильные операторы несут значительные убытки. Пока что эти убытки не настолько критичны, чтобы в несколько раз повышать расценки.

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Мобильные операторы несут значительные убытки / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Из-за войны ситуация в каждой отрасли экономики сложная. Боевые действия или прямо или косвенно влияют на все, что происходит в стране. Враг прицельно атакует инфраструктуру, это касается и энергетической и телекоммуникационной отраслей. Украинцы привыкли к относительно дешевой и качественной связи, поэтому даже представить себе не могут ее ухудшение. Здесь операторы поблажек никаких не имеют, звонки должны идти, а интернет "летать" Но из-за убытков, связанных с войной и инфляцией, удерживать качество связи и, более того, расширять сеть, мобильным операторам становится все сложнее. Решение о повышении цен является сложным, но неизбежным. Прямо сейчас операторы думают о том, как повысить тарифы.

Для начала проанализирую факторы, влияющие на расценки операторов на связь.

Первый - курс гривны к доллару. До войны был 25, сейчас - почти 40. Почти все оборудование закупается за рубежом, поэтому курс напрямую влияет на тариф.

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Второй - стоимость электроэнергии. Тоже выросла, в 2 раза.

Третий - стоимость топлива и дизеля. Рост в 2 раза. А топливо нужно для аварийных бригад, генераторов питания базовых станций.

Четвертый - боевые действия и обстрелы.

В таких условиях можем говорить о том, что мобильные операторы несут значительные убытки. Пока эти убытки не настолько критичны, чтобы в несколько раз повышать расценки. Ведь на рынке конкуренция. И абоненты просто уйдут к другому оператору.

Соответственно, скорее всего, нужно говорить о повышении тарифов на мобильную связь. Ведь эти убытки, о которых я писал выше, накапливаются. И могут дойти до точки невозврата. И тогда операторы не смогут гарантировать качественную связь.

В настоящее время мобильные операторы приводят такие цифры. Доход оператора с одного абонента составляет около 5 евро. В странах ЕС - от 20 евро. То есть, они считают, что украинская отрасль недофинансирована минимум в 4 раза. Конечно, никто так резко не будет повышать расценки на мобильную связь. Зарплаты в Украине не европейские, платежеспособность населения из-за войны падает. Государство в условиях войны не будет дотировать операторов, чтобы те обеспечивали людей социальным тарифом. Кредиты из-за рубежа операторам тоже вряд ли дадут. Поэтому, думаю, стоит говорить о поэтапном повышении тарифов для населения, при условии что эти тарифы будут прозрачными, понятным, и адекватными к уровню дохода общин.

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний - политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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