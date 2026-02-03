Укр
О чем на самом деле свидетельствует приезд Стива Уиткофа на переговоры в Абу-Даби

Виталий Портников
3 февраля 2026, 08:33
Реальным инструментом для завершения российско-украинской войны, какие бы консультации, какие бы переговоры ни проводились, остается именно давление на путинский режим, а не консультации.
Путин, Уиткофф, Кушнер, переговоры в Москве
Уиткофф во время переговоров в Москве / фото: kremlin.ru

Специальный представитель президента Соединенных Штатов Стив Уиткоф на переговорах между российской и украинской делегациями в Абу-Даби, которые состоятся 3–4 февраля. Ранее, как известно, государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио исключил возможное присутствие Стива Витхофа и Джаведа Кушнера на переговорах, которые планировались на 1 февраля. Марко Рубио пояснил, что переговоры между российской и украинской делегациями будут проходить без присутствия американских специальных представителей.

И из этого можно было сделать вывод, что каких-то серьезных результатов в ходе этих консультаций американцы не ожидают, и Уиткоф с Кушнером именно поэтому не видят необходимости присутствовать. Теперь, как мы с вами можем сделать вывод, ситуация с американским подходом меняется. Достаточно интересным является также тот факт, что Владимир Зеленский, который обсудил дальнейшие переговоры с членами украинской делегации, подчеркнул, что нужно сосредоточиться прежде всего на контактах с американской стороной. Из этого можно сделать вывод, что от разговоров с россиянами в Киеве ничего серьезного пока не ожидают и что могут осознать, насколько российская делегация заинтересована не столько в поиске путей завершения российско-украинской войны, сколько в затягивании времени.

Таким образом, действительно, для нас важны контакты с американскими представителями, чтобы обсуждать совместное давление на россиян для того, чтобы заставить российского президента задуматься не о затягивании времени, а о завершении российско-украинской войны. Это действительно выглядит достаточно важным моментом с точки зрения дальнейшего переговорного процесса. Если американцы и украинцы будут во время переговоров согласовывать свои действия и намерения, и в Москве осознают, что долго затягивать время без серьезных уступок со стороны Путина не удастся, это одна история. А если в Соединенных Штатах будут расценивать российские намерения как демонстрируемое желание Кремля завершить войну, совсем другое.

Ну, стоит напомнить, что во время последнего приезда в Майами специального представителя президента России Кирилла Дмитриева Стив Уиткоф выступал с комплиментами в его адрес и подчеркивал, что он достаточно положительно относится к российскому желанию завершить российско-украинскую войну. И напомню вам, что это именно тот Дмитриев, который и придумал, очевидно, в паре с помощником президента Российской Федерации по вопросам внешней политики Юрием Ушаковым, тот самый план из 28 пунктов, с которым сначала ознакомились Витхов и Кушнер, а затем уже и все читатели американских СМИ, где были обнародованы детали этого плана.

Так что я не исключаю, что сейчас важной функцией Дмитриева является убедить американцев в миротворческих желаниях Путина. И, возможно, именно потому, что Уиткоф действительно убедился в этих желаниях во время встречи с российским представителем, он изменил свои намерения и теперь решил посетить Абу-Даби, чтобы непосредственно принять участие в консультациях между россиянами и украинцами. Только вот вопрос: на кого будет больше давить Уиткоф во время этих консультаций? Кто будет реальным союзником американского специального представителя во время переговоров – россияне или украинцы?

Будет ли Вашингтон продолжать настаивать на том, что украинцы должны покинуть ту часть территории Донецкой области, которая сейчас находится под контролем легитимного украинского правительства? Мол, именно это и должно стать реальной возможностью для завершения войны. Осознают ли в Соединенных Штатах, что президент Российской Федерации использует историю с Донбассом для затягивания военных действий и продолжения противостояния с Украиной? Это, я бы сказал, главные вопросы нынешнего переговорного процесса.

Потому что, если мы согласимся с логикой государственного секретаря Соединенных Штатов Марко Рубио, который считает, что сейчас все сосредоточилось на территориальном вопросе и все другие вопросы действительно решены, мы не заметим, как Соединенные Штаты будут пытаться давить на Украину вместе с Российской Федерацией, а если вдруг теоретически дожмут, столкнутся с новыми жесткими условиями со стороны России. Ну вот недавно мы, скажем, слышали, что недопустимыми являются любые формы присутствия миротворческого контингента на территории Украины.

Мы слышали от министра иностранных дел России о том, что это европейцы мешают мирному процессу, организованному президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. А вместо этого сами россияне должны договариваться с американцами без европейского участия. То есть можно будет сформулировать очень много пожеланий и предложений, которые и после того, как будет якобы решен так называемый территориальный вопрос, позволят Путину продолжать терроризировать Украину и вести свою войну на истощение.

Поэтому да, самым важным является вопрос давления на Россию. И с этой точки зрения позитивно, мне кажется, то, что об этом давлении не забывает хотя бы с экономической точки зрения и президент Соединенных Штатов, который сообщил, что он договорился с премьер-министром Индии о том, что Индия больше не будет покупать российскую нефть, и это поможет завершить российско-украинскую войну. Да, конечно, чем меньше энергетических доходов будет у российского бюджета, а он сейчас уже совсем не так обязан своему существованию нефти и газу, как это было еще несколько лет назад, тем больше у Путина будет необходимости задуматься об окончании войны, потому что дальнейший поиск денег в карманах самого российского населения может подорвать даже тот уровень социальной стабильности, который сейчас существует в Российской Федерации.

И это еще раз напоминает нам, что реальным инструментом для завершения российско-украинской войны, какие бы консультации, какие бы переговоры ни проводились, остается именно давление на путинский режим, а не консультации, в которых Путин продолжает чувствовать себя более комфортно, чем на поле боя или во время экономического диалога с Западом. Если, конечно, санкционное давление вообще можно назвать диалогом.

О персоне: Виталий Портников

Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

Виталий Портников
