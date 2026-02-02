Укр
РФ готовится к признанию Приднестровья независимым: что это означает для нас

Вадим Денисенко
2 февраля 2026, 06:10обновлено 2 февраля, 13:09
В течение прошлого года Россия сделала несколько важных шагов: прежде всего, они запретили "молдавскую" схему поставок газа.
Приднестровье, оккупант
Приднестровье / Коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

В Украине почти незамеченным остается визит заместителя помощника госсекретаря по Восточной Европе Госдепа США Кристофера Смита в Кишинев и Тирасполь.

1. Чтобы нас не вводила в заблуждение "низкая должность" Смита, просто напомню, что в феврале 2025 года он совершил незапланированный визит в Минск. По результатам визита из Беларуси были освобождены три политических заключенных, среди которых был гражданин США и двое белорусов, и доставлены в Вильнюс. И с этого начался процесс потепления отношений США с Беларусью.

2. Это второй визит Смита в ПМР. В прошлый раз он посещал Тирасполь полтора года назад, когда в ПМР готовились к съезду депутатов всех уровней, которые должны были реанимировать результаты референдума 2006 года о "независимости и вхождении в Россию".

видео дня

3. У нас почти незамеченными остаются тектонические сдвиги, которые начались в Молдове после 24.02.2022 года и которые резко ускорились в 2025 году. Если коротко, стоит обратить внимание на следующие моменты:

- Молдова практически соскочила с энергетической иглы (перестала покупать российский газ, а электроэнергия из Молдавской ГРЭС составляет не более 20% в энергобалансе страны);

- Нейтрализовали (частично) двух ключевых игроков - Шора и Плахотнюка. Последний сидит в молдавской тюрьме, а Шор не смог организовать беспорядки во время последних выборов;

- Подвесили гагаузские элиты (выборы отложены на неопределенный срок, апелляция в Москву больше не работает). Да и вообще элиты почувствовали, что кишиневские силовики могут выполнять сложные аресты, чего до сих пор никогда не было в истории Молдовы.

- Заявление Маи Санду о возможном объединении с Румынией - это не случайность, а сознательное прощупывание темы.

- Стоит отдельно обратить внимание на то, что на прошлой неделе в Румынии обнародовано социологическое исследование, согласно которому 56% румын поддерживают объединение. Вполне реально, что эта тема может вернуться в политический дискурс, несмотря на то, что румынские элиты очень скептически смотрят на все эти процессы.

4. Но давайте вернемся к Приднестровью, которое является единственным на сегодняшний день рычагом давления на Кишинев. В течение прошлого года Россия сделала несколько важных шагов: прежде всего, они запретили "молдавскую" схему поставок газа и тянут газ через венгерскую прокладку с проплатами в ОАЭ. Во-вторых, сейчас очень активизировались процессы по насаждению мифа об "отдельном приднестровском народе" (вспомните народ Донбасса). В-третьих, есть определенные признаки того, что идет работа по поиску замены так называемого президента ПМР Красносельского. Главная причина — "испуганная" позиция во время войны и неготовность выполнять без раздумий приказы из Москвы. Хотя не стоит забывать, что новый куратор Приднестровья Кириенко будет пытаться "обростаться" своими кадрами.

5. Пока рано делать окончательные выводы, но совокупность всех этих факторов говорит нам о следующем:

  • у россиян сейчас нет других рычагов влияния на Молдову, кроме повышения ставок по Приднестровью. И поэтому сейчас вполне реально могут начаться определенные информационные движения по эскалации ситуации;
  • Визит Смита — это явный звоночек, что США, как минимум, видят эти процессы.
  • В теории, выборы так называемого президента ПМР должны пройти в декабре 2026 года (официальной даты нет). Мы не можем исключать, что Кремль готовит, как один из вариантов, повторный референдум, по результатам которого, возможно, будет признание ПМР. Точнее, сейчас в Кремле готовятся к шантажу ЕС по этому вопросу.

С военной точки зрения Приднестровье не является для нас сейчас никакой проблемой. Но, похоже, на процессы в Молдове и Приднестровье нужно уже смотреть немного шире. Те процессы, которые сейчас находятся в зародышевом состоянии, могут в любой момент начать резко развиваться.

О персоне: Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).

С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

