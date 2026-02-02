Борьба с баллистикой может стать одним из главных вызовов для Украины

Фактически, в январе 2026 РОВ применили 91 баллистическую ракету.

Атака на Украину /Коллаж: Главред, фото: Воздушное командование "Восток", 117 отдельная тяжелая механизированная бригада

В январе 2026 года РОВ применили по Украине рекордное количество баллистических средств поражения.

В течение первой недели января 2026 противник применил 18 баллистических ракет, из которых сбита была лишь одна цель. В течение второй недели января РОВ применили 38 ракет 9М723 и KN-23, а так же 5В55 комплексов С-300, из которых сбиты были 11 целей. В течение третьей недели из 23 баллистических ракет были сбиты 14 целей. В последнюю неделю и дни месяца противник применил 12 баллистических ракет, из которых сбито было 5.

Фактически, в январе 2026 РОВ применили 91 баллистическую ракету, что является абсолютным рекордом, который ранее был зафиксирован в октябре 2025 года – 89 ракет.

На сегодняшний день баллистические средства поражения стали основным элементом террора РОВ, полностью вытеснив когда-то популярные Х-101 и 3М14 "Калибр".

В январе, баллистика была применена противником в большем количестве, чем Х-101 и 3М14 суммарно.

Так, Х-101 были применены в ночь на 20 января, в количестве 15 единиц, из которых было сбито 13 ракет, а 3М14 "Калибр" применялись в ночь на 9 января, в количестве 22 единиц, из которых было сбито 10 целей.

Как видим, баллистику РОВ применяют почти в 2,5 раза большем количестве, нежели крылатые дозвуковые ракеты, а так же чаще – практически ежедневно.

Думаю, борьба с баллистикой может стать одним из главных вызовов для сил ПВО в 2026-м году, поскольку противник прилагает максимум усилий для масштабирования ударов именно этим средством поражения.

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

