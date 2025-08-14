Укр
О чем будут договариваться Трамп и Путин на Аляске

Алексей Копытько
14 августа 2025, 08:10
Сейчас в Донецке массово продают бутилированную воду, которую производят чьи надо заводы.
Трамп и Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Офыс президента Украины, facebook.com/WhiteHouse

Вода и Аляска.

Один из приёмов, которые используют россияне – рационализация своих преступлений. Что требует встречных акцентов.

Смотрим на примере воды.

1. Россияне вторглись на Донбасс, угробили коммунальную инфраструктуру, разрушили систему водоотведения шахт, уничтожили оборудование, трубы и русло канала "Донец-Донбасс", высосали все резервные ёмкости (водохранилища).

Прямым следствием этого стало резкое ухудшение ситуации с водой на оккупированной части Донецкой области, в частности – в самом Донецке, который превращается в клоаку.

Несмотря на деградацию промышленности и бегство населения, дефицит воды нарастает. Москва пыталась частично решить эту проблему с помощью постройки водовода "Дон-Донбасс". Но что-то пошло не так. Одну нитку водовода из двух просто украли.

Сейчас в Донецке массово продают бутилированную воду, которую производят чьи надо заводы. В общем, в городе, который совсем недавно принимал матчи Евро и Лиги чемпионов, концерты топ-уровня, в деталях реализован сюжет фильма "Безумный Макс".

Естественно, роспропаганда обвиняет в случившемся Украину. Ведь не Путина же? И задвигает тезис: чтобы реанимировать систему водообеспечения Донецкой области, надо захватить Славянск и исток канала "Донец-Донбасс" поблизости от Райгородка. Тогда быстренько всё восстановят и жизнь наладится!

Россияне в реал-политических разговорах с зарубежными партнерами наверняка используют аргумент воды и "гуманитарного кризиса". Мол, нам нужно ещё совсем немножко территории, и тогда возможен диалог.

Во-первых, ничего не наладится. Параллельно с реанимацией канала, насосных станций, нужны огромные инвестиции в коммунальную сферу, консервацию убитых шахт и др. Чего заведомо не будет.

Во-вторых, указанный канал не работает сам по себе. Для поддержания уровня воды в Северском Донце с целью обеспечения потребностей Донбасса был построен канал "Днепр-Северский Донец", к инфраструктуре которого относятся два крупных водохранилища в Харьковской области - Краснопавловское и Орельское. А часть водотока происходит практически по границе Днепропетровской и Полтавской областей.

Т.е., для гарантированной подачи воды необходимо контролировать весь этот путь. Что подводит к закономерному вопросу.

Если смотреть через призму "водной" логики, какая мотивация у Кремля останавливаться и не пытаться захватить южную треть Харьковской области и весь левый берег Днепропетровской?

Никакой. Славянска им чисто технически не хватит.

Т.о., восприятие "водной" логики Кремля – это прямое подстрекательство к продолжению войны и территориальных захватов.

Если партнёры не хотят затягивания войны на годы, никакие аргументы "ради воды" даже слушать не должны.

2.Одновременно существует проблема воды в Крыму и на оккупированной части Херсонской области (Запорожской чуть в меньшей степени).

Дамбу россияне взорвали. Каналы угробили. Теоретически подать воду из Днепра в Крым без дамбы с помощью насосных станций, чтоб дальше она самотёком шла до полуострова, а там снова насосы/трубы – очень дорого и проблемно из-за недостаточного объёма воды в Днепре. Дамба – это годы.

Рост населения в Крыму и хищническое использование подземных водных ресурсов создали каскад проблем, которые не решить просто деньгами и технологиями – понадобится очень много времени. Учёные прогнозируют несколько засушливых лет, что ещё больше усугубит ситуацию...

Итого. Никаких волшебных решений водных проблем не существует. Вина – исключительно на россиянах. Даже в самом лучшем случае – это годы и огромные деньги.

Необходимое условие для теоретического старта работы с этими проблемами – стабильный мир и всестороннее вовлечение Украины. Чего даже теоретически не будет без надёжных механизмов предотвращения агрессии. Т.е., оружия и военных союзов.

Те, кто сходу не отбрасывает "водные" претензии РФ, де-факто выступают за передачу под контроль Москвы половины Левобережной Украины. После чего неизбежно последуют другие претензии. И снова война.

Поэтому никакая рационализация агрессии в принципе недопустима.

О персоне: Алексей Копытько

Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

О чем будут договариваться Трамп и Путин на Аляске

