УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

О Булгакове и его музее: это как памятник Ленину - просто так его не сбросишь

Вадим Денисенко

директор Украинского института будущего, политический эксперт

5 сентября 2022, 06:37

В таких случаях нужен блиц-криг - просто музей надо закрыть.

О Булгакове и его музее: это как памятник Ленину - просто так его не сбросишь
Михаил Булгаков

В отличие от большинства тех, кто пишет о Булгакове, я прочел его всего (когда-то я вообще любил читать полные собрания сочинений и потратил впустую кучу времени).

Так вот, он написал два действительно сильных произведения: "Собачье сердце" и "Мастер и Маргарита". И эти произведения до сих пор интересны. Почему интересны? Потому что они объясняют россиянина. Если ты хочешь понять русского, то, как по мне, в русской художественной литературе было два писателя, которые залезли в душу этого народа: Гоголь и Булгаков. Не в частичку этой души, а именно в нутро (прежде всего я имею в виду "Мертвые души" и "Собачье сердце"). Это если коротко о Булгакове-писателе.

Видео дня

А теперь про Булгакова как символ. Этот символ культивировался в киевских околоинтелегенских кругах, начиная с хрущевской эпохи. Популярность держалась на двух вещах: первая - реальная или мнимая "антисоветчина"; вторая - желание быть причастным к чему-то великому (провинция, которая гордится тем, что будто бы с ее Лысой горы летают ведьмы в Перербург). Правда, вся эта история куталась в такую интеллигентную пророссийскую обертку (тут надо понимать эту киевскую пророссийскую интеллигентную публику: она за последние десятилетия сэволюционирвала по отношению к украинцам, как к милым надоедливых детей до определенного равноправия и даже страха).

Почему сейчас поднялся этот крик? Это, на самом деле, не столько о культуре и даже не столько о России, как о желании остановить время. Я специально неделю смотрел за аргументами сторон. И их, на самом деле, нет. Одни (и я на их стороне) говорят: давайте закроем этот музей и за три дня все об этом забудут. Другие несут тонны макулатуры про великого писателя, о культуре, которая выше политики и даже приводят аргумент: как можно закрывать музей человека, который был фанатом Скоропадского. На самом деле, зачем в Киеве этот музей - вопрос бессмысленный. Он не нужен. Особенно в нынешней культурной парадигме. Но нужно ли читать Булгакова? Да, те два произведения, о которых я говорил.

В таких случаях нужен блиц-криг и просто музей надо закрыть и ничего не произойдет. Сопли только продлят агонию.

Просто нужна политическая воля. К сожалению, это памятник Ленину - просто так его не сбросишь.

Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

06:58

Минус сто оккупантов и гора уничтоженной техники РФ: ВСУ за сутки покрошили захватчиков на Юге

06:39

США должны быть готовы к прекращению существования России в ее нынешнем виде - ХоджесВидео

06:37

О Булгакове и его музее: это как памятник Ленину - просто так его не сбросишьмнение

06:00

Беглым российским гауляйтерам осталось жить несколько месяцев - Снегирев

05:47

Топ-3 знака, которым повезет в любви: астролог спрогнозировал, кого ждет счастье в сентябре-2022Видео

Реклама
05:20

Украину заморозит до -3°: синоптик предупредил об атаке арктического холодаВидео

04:44

Путин дал новую команду по захвату Донецкой области, но планы обречены на провал – экспертВидео

03:20

Восхитительно простое королевское варенье на зиму за 5 минут: быстрый рецептВидео

02:40

"С бодуна": Волочкова разделась до трусов на российском "курорте"

02:10

Украину атакует холодный циклон и мороз: синоптики обрадовали "зимней" погодойВидео

02:07

Выглядит потерянным: в Сети появились свежие фото страдающего афазией Брюса Уиллиса

01:35

Зачем класть мыло в обувь после прогулки: секрет, о котором мало кто знает

00:51

Приметы на 5 сентября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы в жизнь впустить богатствоВидео

04 сентября, воскресенье
23:55

Ситуация на Донбассе может обостриться в ближайшие недели – ЖдановВидео

23:18

ВСУ прорвали оборону РФ: оккупанты истерят из-за катастрофы на ХерсонщинеВидео

23:16

"Это не Диснейленд": Зеленский требует визовые санкции для всех россиянВидео

22:48

Комбриг ранен, начальник артиллерии погиб: ВСУ уничтожили командный пункт бригады РФВидео

22:36

На похоронах Михаила Горбачева Алла Пугачева долго шепталась с усопшим и грозила ему пальцем

22:34

Зеленский объявил об освобождении от оккупантов трех населенных пунктовВидео

22:25

Как привлечь деньги: простой тест по картинке, который расскажет финансовый прогноз на будущееВидео

Реклама
22:23

"Но я вам ничего не говорил": Слава Демин "сдал с потрохами" личную жизнь Леси Никитюк

22:02

Взяли пленных и трофеи: детали освобождения Высокополья спецназом ВСУВидео

21:42

Гороскоп на завтра, 5 сентября 2022: Львам – опасность, Девам – деньги, Козерогам – непростой разговорВидео

21:39

Время пришло: Соловьев пригрозил Пугачевой и обозвал певицуВидео

21:31

Игар Тышекевич. Назревает жест доброй воли на херсонском направленииВидеоблоги

21:19

Прямое попадание по Антоновскому мосту: в Херсоне оккупантам отрезают пути отступленияВидео

21:08

Несут одни проблемы и неприятности: 4 самых неудачных имени для каждого, которые притягивают бедыВидео

20:43

"Освободили еще 2 дня назад": ВСУ подняли украинский флаг в Херсонской области и выбили оккупантовВидео

20:41

"Поубиваем всех": у Зеленского раскрыли сценарий освобождения Украины от оккупантов РФВидео

20:17

"Именные подразделения" агрессора в Крыму: финансовая афера или страх переворотамнение

20:15

Температура резко упадет и ударят заморозки: синоптики назвали самые холодные дниВидео

20:10

Приметы на 6 сентября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы не попасть в бедуВидео

20:06

Россия перебросила в Крым эшелон "Градов" и БТРВидео

19:51

Путин начал охоту на ведьм: генералов РФ выгоняют за поражения в войне с УкраинойВидео

19:31

Морил голодом и называл жирной: сестра Жанны Фриске рассказала, как Шепелев издевался над певицей

19:22

"Украинские флаги возвращаются": Зеленский собрал Ставку верховного главнокомандующегоВидео

19:11

Перед выходом из дома люди заливают в раковину и унитаз подсолнечное масло: зачем это нужно

19:05

С 1 октября женщины не смогут выезжать за границу: кто попал в списокВидео

18:59

Разборки в Херсоне: оккупанты устроили бунт и отказались воевать против ВСУВидео

18:28

ВСУ погнали врага на Херсонщине: в плен попали десятки оккупантов РФФотоВидео

Реклама
18:27

Эда и Серкан из Постучись в мою дверь больше не вместе: почему расстались Хандэ Эрчел и Керем Бюрсин

18:25

"Не русский народ здесь виноват": США не поддерживают идею ограничить в визах всех россиянВидео

18:18

Как отстирать шторку для ванной: 3 эффективных способа, чтобы она засияла чистотой

17:54

В Кремле начались разборки: в РФ рассказали о войне за место ШойгуВидео

17:53

Подготовка к очередной фазе глобального противостояния уже несомненно началасьмнение

17:47

Мясо станет золотым: в Украине взвинтили цены на салоВидео

17:17

Теперь официально: Дантес признался Даше Кацуриной в любви, а она показала голый зад бывшему

17:11

"Ужасные бои, огромные жертвы и разрушения": экстрасенс назвала самые горячие точки в УкраинеВидео

17:01

"Это полный позор": Королева отличилась странной выходкой в общественном туалете

16:39

ВСУ уже получили стратегическую инициативу, но до перелома в войне далеко – ЧерникВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Синоптик
Прогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буря
Гороскоп
Гороскоп на августГороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп таро
Праздники
Выходные в сентябреМаковея 2022День НезависимостиЯблочный Спас
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять