Новый рекорд войны в Украине

РОВ готовились к августу заранее и об этом предупреждали.

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Атака Шахедов по Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 126 отдельная бригада территориальной обороны г.Одесса

В августе установлен будет абсолютный рекорд за весь период полномасштабного вторжения в Украину по налётам дронов-камикадзе Shahed-136.

Более 700.

Сегодняшний вечер, когда будут осуществляться пуски, окончательно расставить точки над "i’ в вопросах количества. Но хочу сражу же обратиться к многочисленным любителям дешёвого хайпа и его потребителям – это не означает, что у россии появилась возможность производить Shahed-136 именно в таком количестве каждый месяц.

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РОВ готовились к августу заранее и об этом предупреждали. Они накапливали как ракетный потенциал, так и дронов-камикадзе, для того, чтобы на 24 августа и после устроить террор украинцам. А потому, если услышите очередную паническую чушь про то, что россия может производить 1 000 или 100500 Shahed-136 в месяц – делайте сразу выводы об умственных способностях данных спикеров и их целях распространением этой информации.

Накануне подведения окончательных итогов по рекордному месяцу налётов дронов-камикадзе хочу обратить внимание и на очень высокий показатель сбития – на данный момент это 95%. Рекордный показатель налётов и рекордный показатель противодействия.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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