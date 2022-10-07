Новый пакет санкций вернет россиян в 90-е

Россия спровоцировала ЕС наложить на себя еще более жесткие санкции / коллаж ua.depositphotos.com/

Посеешь ветер - пожнешь бурю. Указанную библейскую аллюзию можно вполне оправданно отнести к современной политике РФ.

Еще несколько дней назад европейские политики планировали сделать некоторое послабление в своей санкционной политике по отношению к Москве (чем вызвали справедливую критику со стороны украинского МИД, который назвал очередной пакет санкций – "недостаточным").

И вот что имеем после так называемых "референдумов" и уже формальной оккупации украинских земель русскими, новый более мощный консенсус европейских политических элит относительно нового санкционного удара по РФ.

Послы ЕС согласовали новые санкции в рамках восьмого санкционного пакета по отношению к Федерации.

В перечне:

1. Ограничение цен на российскую нефть (а еще недавно Венгрия угрожала наложить вето на любые решения, если в них будут энергетические ограничения).

Это модель так называемых прайс-кэпов или ценовых ограничений.

Она направлена на то, чтобы РФ не смогла "снимать сливки" за счет роста мировых цен на нефть и природный газ.

2. Запрет морской транспортировки российской нефти в третьи страны в случае, если цены будут выше установленные "прайс-кэпы".

Это касается и производных услуг, например, страхования судов и груза (а без этого, танкер с российской нефтью не зайдет в любой международный порт).

Это прежде всего удар по попыткам Москвы диверсифицировать поставки нефти за счет поиска новых рынков сбыта, в частности в Индии и в Китае.

3. Перечень товаров, которые попали под торговые ограничения на рынке ЕС существенно расширен.

Сюда вошли: металлопродукция, древесная масса, бумага, машины и приборы, химикаты, пластик, сигареты – товары происхождением из РФ (общая "капитализация" этого перечня составит для РФ 7,5 млрд долл.).

a. Фактически эти санкции уничтожают российский металлургический сектор.

Если в отношении газа или нефти, россияне могут сказать "закупорим скважины и сохраним эти ресурсы на будущее", то в отношении металлургических заводов, "закупоривать" будет намного сложнее, особенно учитывая, что металлургия связана с добывающей промышленностью и обеспечивает сотни тысяч рабочих мест.

b. В последние месяцы, производство стали в рф по оценке WORLD STEEL ASSOCIATION уже уменьшилось на 22%.

c. Выпуск стали в России за восемь месяцев 2022 года WSA оценила на уровне 41.4 млн тонн (-7.0%).

d. Санкции против российского ГМК совпали с мировым металлургическим кризисом.

4. ЕС также ввел запрет в отношении предоставления российским компаниям европейских IТ-, инжиниринговых и юридических услуг, заблокирована передача технологий.

То есть, если ЕС еще несколько недель назад планировал сконцентрировать восьмой пакет санкций на персональных ограничениях российских политиков и бизнесменов, то уже после "референдумов", восьмой пакет был трансформирован в соответствии с необходимостью усиления системных отраслевых ограничений, которые влияют на всю российскую экономику.

В следующих пакетах санкций, возможно мы увидим запрет на экспорт в РФ товаров европейских компаний, связанных с аграрным сектором: средства защиты растений, семенной фонд, племенное поголовье, товары и услуги для развития птицеводства (здесь зависимость россиян от импорта составляет до 90%), в том числе гормонов роста.

Указанный санкционный пакет может обнулить так называемую продовольственную безопасность РФ и вернуть россиян в 90-е, во времена импортных "ножек Буша".

Точнее, сейчас "ножек Байдена".

Если американцы к тому времени не введут санкции на продажу в РФ курятины.

И завершим тоже библейской аллюзией:

"Я отплачу их кровь, без кары не оставлю".