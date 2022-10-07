УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Новый пакет санкций вернет россиян в 90-е

Алексей Кущ

экономист, финансовый аналитик

7 октября 2022, 09:13

Санкционный пакет может обнулить так называемую продовольственную безопасность РФ и вернуть россиян в 90-е, во времена импортных "ножек Буша".

Новый пакет санкций вернет россиян в 90-е
Россия спровоцировала ЕС наложить на себя еще более жесткие санкции / коллаж ua.depositphotos.com/

Посеешь ветер - пожнешь бурю. Указанную библейскую аллюзию можно вполне оправданно отнести к современной политике РФ.

Еще несколько дней назад европейские политики планировали сделать некоторое послабление в своей санкционной политике по отношению к Москве (чем вызвали справедливую критику со стороны украинского МИД, который назвал очередной пакет санкций – "недостаточным").

И вот что имеем после так называемых "референдумов" и уже формальной оккупации украинских земель русскими, новый более мощный консенсус европейских политических элит относительно нового санкционного удара по РФ.

Послы ЕС согласовали новые санкции в рамках восьмого санкционного пакета по отношению к Федерации.

В перечне:

1. Ограничение цен на российскую нефть (а еще недавно Венгрия угрожала наложить вето на любые решения, если в них будут энергетические ограничения).

Это модель так называемых прайс-кэпов или ценовых ограничений.

Она направлена на то, чтобы РФ не смогла "снимать сливки" за счет роста мировых цен на нефть и природный газ.

2. Запрет морской транспортировки российской нефти в третьи страны в случае, если цены будут выше установленные "прайс-кэпы".

Это касается и производных услуг, например, страхования судов и груза (а без этого, танкер с российской нефтью не зайдет в любой международный порт).

Это прежде всего удар по попыткам Москвы диверсифицировать поставки нефти за счет поиска новых рынков сбыта, в частности в Индии и в Китае.

3. Перечень товаров, которые попали под торговые ограничения на рынке ЕС существенно расширен.

Сюда вошли: металлопродукция, древесная масса, бумага, машины и приборы, химикаты, пластик, сигареты – товары происхождением из РФ (общая "капитализация" этого перечня составит для РФ 7,5 млрд долл.).

a. Фактически эти санкции уничтожают российский металлургический сектор.

Если в отношении газа или нефти, россияне могут сказать "закупорим скважины и сохраним эти ресурсы на будущее", то в отношении металлургических заводов, "закупоривать" будет намного сложнее, особенно учитывая, что металлургия связана с добывающей промышленностью и обеспечивает сотни тысяч рабочих мест.

b. В последние месяцы, производство стали в рф по оценке WORLD STEEL ASSOCIATION уже уменьшилось на 22%.

c. Выпуск стали в России за восемь месяцев 2022 года WSA оценила на уровне 41.4 млн тонн (-7.0%).

d. Санкции против российского ГМК совпали с мировым металлургическим кризисом.

4. ЕС также ввел запрет в отношении предоставления российским компаниям европейских IТ-, инжиниринговых и юридических услуг, заблокирована передача технологий.

То есть, если ЕС еще несколько недель назад планировал сконцентрировать восьмой пакет санкций на персональных ограничениях российских политиков и бизнесменов, то уже после "референдумов", восьмой пакет был трансформирован в соответствии с необходимостью усиления системных отраслевых ограничений, которые влияют на всю российскую экономику.

В следующих пакетах санкций, возможно мы увидим запрет на экспорт в РФ товаров европейских компаний, связанных с аграрным сектором: средства защиты растений, семенной фонд, племенное поголовье, товары и услуги для развития птицеводства (здесь зависимость россиян от импорта составляет до 90%), в том числе гормонов роста.

Указанный санкционный пакет может обнулить так называемую продовольственную безопасность РФ и вернуть россиян в 90-е, во времена импортных "ножек Буша".

Точнее, сейчас "ножек Байдена".

Если американцы к тому времени не введут санкции на продажу в РФ курятины.

И завершим тоже библейской аллюзией:

"Я отплачу их кровь, без кары не оставлю".

санкции против России Алексей Кущ
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

09:17

"Украина сильнее и все равно победит": в РФ преподавательница призвала студентов не идти на войну

09:13

Новый пакет санкций вернет россиян в 90-емнение

08:47

Машины сгорели полностью: оккупанты обстреляли колонну гражданских в Херсонской областиВидео

08:38

Украина может получить новую партию САУ Caesar: Макрон пообещал больше техники

08:30

Как почистить багажник: "волшебные" способы, которые поразят автомобилистовВидео

Реклама
08:03

"Врага нужно уничтожить здесь и сейчас": Залужный сделал сильное заявление относительно войны

07:56

ВСУ "покрошили" оккупантов: вражеские склады и база "взлетели" в воздух на юге - БратчукВидео

07:21

Ядерный шантаж Путина: мир может столкнуться с Армагеддоном - БайденВидео

07:05

Покровская родительская суббота 2022: что праздновать и какВидео

06:59

Шойгу и Герасимов потопают на фронт рядовыми?мнение

06:56

Меркель серьезно оскандалилась: она считает реальным мир в Европе лишь "с участием России"Видео

06:32

Оккупанты в панике готовятся к провокациям: будут заходить в села в форме ВСУ - ГайдайВидео

05:39

Путлер капут: астролог назвал месяц смерти Путина и рассказал, как его убьютВидео

05:33

Гороскоп на неделю 10-16 октября: Тельцы поймают удачу за хвост, а Львам лучше держать рот на замкеВидео

05:00

ВСУ хорошим темпом будут наступать до Херсона, но у города войска РФ попытаются дать бой – ЖдановВидео

04:41

Как быстро собрать мелкие осколки стекла с различных поверхностей: главные секреты

04:05

"Настюха, тренируйся, мобилизация ждет!": неуклюжая Волочкова опозорилась в спортзале

03:30

Украину "разжарит" в октябре: синоптик назвал сроки бабьего летаВидео

03:20

90% хозяек делают ошибки: как правильно варить сосиски - простой рецепт приготовленияВидео

02:43

"Титни" снова в деле: Бритни Спирс в одной шляпе широко раздвинула ноги на камеру

Реклама
02:10

Россияне массово сдаются в плен еще до попадания на фронт - МалярВидео

01:40

Как натереть свеклу и не испачкаться: секрет опытных хозяек

00:51

Приметы на 7 октября: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы не остаться без денегВидео

06 октября, четверг
23:55

Самый плохой мир в Украине лучше войны - ЭрдоганВидео

23:32

Угроза ядерного удара: зачем принимать йодид калия и в каких дозах

23:11

ВСУ за шесть дней освободили 500 квадратных километров на Херсонщине - ЗеленскийВидео

22:46

В Беларуси заявили о готовности развернуть войскаВидео

22:13

На Банковой пояснили, что имел ввиду Зеленский говоря о "превентивном ударе"Видео

22:09

"Учились плохо. Были отчислены": Дмитрий Комаров высмеял "могилизированных" солдат РФ

22:03

"Козел отпущения": в Кремле ищут замену Шойгу из-за позорных провалов в УкраинеВидео

21:49

У Зеленского сравнили Путина с диктатором-людоедомВидео

21:30

Истерика и вой: в Москве взбесились из-за предложения Зеленского о превентивном удареВидео

21:10

Лыжню предательнице: одесситка Регина Тодоренко снимется в популярном российском шоу

21:08

В Раде резко высказались о новом бредовом предложении РФ по переговорам

20:55

Гороскоп на октябрь-2022 для всех: Весы ухватят бога за бороду, а Скорпиона ждут неудачиВидео

20:52

Ядерный шантаж Кремля: Зеленский предложил превентивный ударВидео

20:46

Оккупанты могут бомбить Украину в день рождения Путина - ГенштабВидео

20:28

Настоящего Путина убрали: эксперт рассказал о двойниках президента РФВидео

20:20

Люди кладут соду в гречку вопреки возмущениям кулинаров: зачем они так делают

20:15

Залужный обсудил контрнаступление ВСУ с генералом США: что решилиВидео

Реклама
20:10

Приметы на 8 октября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы удачу в дом привлечьВидео

20:04

В Украину идет аномальная жара: синоптики рассказали о рекордной жареВидео

19:48

Захватили оружие и боеприпасы: в Крым из Херсонской области прорвалась банда дезертиров РФФотоВидео

19:19

Тактика выжженной земли: враг подрывает дамбы и уничтожает здания - ГенштабВидео

19:14

Почему так спешит Россиямнение

19:11

Разводят костер на трупах: командиры РФ сжигают даже недавно мобилизованное "мясо" - МалярВидео

19:07

"Полный бардак, все шатаются и пьют": путинские "чмобики" мрут в РФ, не доезжая до фронтаВидео

18:43

"Они как муравьи": Олег Жданов спрогнозировал ход контрнаступления ВСУ

18:39

Зеленский рассказал, почему Путин требует переговоры с УкраинойВидео

18:30

Контрнаступление ВСУ: оккупантов выбили из 120 населенных пунктов на двух направленияхВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Гороскоп
Гороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Модные прическиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять