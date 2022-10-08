Новый нарратив российской пропаганды

Российские солдаты встречаясь в бою с украинцами искренне считают, что это не украинцы / Фото УНИАН

Скабеева во время эфира связывается с каким-то российским военным на фронте и извиняющимся голосом, мол без претензий к "нашим героям", но просит объяснить как так выходит что когда их доблестная армия наступала, то это метр за метром, а когда наступают украинцы - то это город за городом?

А он ей и поясняет. Так мы же воюем не с украинцами. Это натовцы. И у них огромное превосходство перед российской армией. Они и экипированы и вооружены и подготовлены лучше, чем мы. Их и больше, и техника и вооружение у них круче. Разведка со спутников и квадрокоптеры наведения арты. И разговоры у них не на привычном русском, а на польском.

Думаете, он врет? Или россиянин этот подставной? Озвучивает пропагандистские методички? Нет, он что ни на есть самый настоящий российский военный, и он искренне убежден в том что говорит, основываясь на собственных впечатлениях и на том, что он видит на поле боя.

Российские солдаты встречаясь в бою с украинцами искренне считают, что это не украинцы. Это - натовцы. В качественном снаряжении с множеством гаджетов, в современных шлемах, тактических очках и перчатках. На американских хамерах и бронемашинах. Они не могут поверить, что украинцы, которых они воспринимали такими же как и они, но похуже. Российские солдаты, которые часто выглядят как бомжи - армия советского типа. Но армия большая. А в Украине тоже армия советского типа, но маленькая.

А сейчас, что оказывается? Что в бою они встречают противника совсем не похожего на них. Каких-то натовцев. Ну и язык они украинский не понимают. Для них он звучит, как тот же польский.

Вот и возникает эта установка в российских войсках. Это не украинцы. Это солдаты НАТО . Поляки и наемники. И в чём-то они правы. Сегодня украинские бойцы все чаще соответствуют стандартам НАТО.

И конечно это подхватывает их пропаганда. Должны же российские пропагандисты как-то объяснять свои неудачи на фронте.

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