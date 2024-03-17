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Новый формат миграции из Украины

Алексей Кущ
17 марта 2024, 20:07
Никто не знает, когда воссоединятся семьи: на словах все надеются, что уже скоро, но прощаются так, будто навсегда...
Новый формат миграции из Украины
Иллюстративное фото / Фото УНИАН

Новый формат миграции из Украины и пример жертвенности украинских матерей - выезд за границу матерей с 15-16-летними сыновьями.

Украинские женщины планируют путешествие заранее, где-то за год до вынужденного путешествия.

Выбирают страну, находят там контакты, подбирают работу и жилье, место для обучения детей.

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Собирают деньги, завершают все дела дома, прощаются с пожилыми родителями: дай Бог когда-то увидимся.

Учат иностранный язык: польский, немецкий, английский.

И отправляются за границу, где их ждет преимущественно низкоквалифицированный, тяжелый труд, иногда на нескольких работах: посудомойки, уборщицы, работницы швейных фабрик, упаковщицы.

Хотя многие из них имеют высшее образование.

Но это и есть материнская жертва, чтобы дать своим детям лучшее будущее.

А мужчины остаются дома: заботиться о родителях и ухаживать за домашними любимцами, котами и собаками, которые не знают, что такое война, но преданно смотрят в глаза будто что-то чувствуют.

Никто не знает, когда воссоединятся семьи: на словах все надеются, что уже скоро, но прощаются так, будто навсегда...

Трагические времена....

Кто такой Алексей Кущ?

Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в Аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

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